REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę w 2026 roku? Są dwa najlepsze terminy. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę w 2026 roku? Są dwa najlepsze terminy. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 grudnia 2025, 07:50
Maja Retman
Maja Retman
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakończyć karierę zawodową czy może jednak jeszcze poczekać? Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć wszyscy ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jeśli już ktoś zdecyduje się „zusowską” pensję, warto dobrze wybrać moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W 2026 roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1966 roku i w 1961. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Są dwa optymalne terminy. Pierwszy z nich jest kluczowy ze względu na przyszłoroczną marcową waloryzację. Ci, którzy pożegnają się z pracą do końca lutego, będą już figurować w systemie emerytalnym. Zyskają podwójnie. Nie tylko mogą liczyć na coroczną podwyżkę świadczeń. Także i im w kwietniu ZUS wypłaci trzynastkę, czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Drugim, dobrym miesiącem na zakończenie zawodowej aktywności jest lipiec. Tu z kolei można zyskać dzięki rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która odbywa się w czerwcu.

Zobacz również:

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Jeśli przyszły emeryt zgromadził 500 tys. i odejdzie z pracy w czerwcu, otrzyma świadczenie niższe o około 270 zł, niż jeśli zrobiłby to w lipcu – podaje wyliczenia Polsat News. Ktoś kto zebrał 600 tys. i odejdzie na emeryturę w lipcu, otrzyma wyższą emeryturę o prawie 500 zł.

REKLAMA

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku?

Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Nie bez znaczenia jest też realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli wstępne prognozy się sprawdzą, wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,9 proc. To oznacza, że najniższe świadczenie wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1970,98 zł brutto. Na rękę" wychodzi 83 zł więcej. Jak będą wyglądały emerytury po waloryzacji? Oto wyliczenia przedstawione PulsHR

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Emerytura w kwocie 2000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2098 zł brutto, a więc wzrośnie "na rękę" o 89 zł.
  • 2200 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2309,80 zł brutto, czyli emeryt dostanie "na rękę" o 98,10 zł więcej.
  • 2400 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2517 zł brutto, czyli kwota "na rękę" będzie 96 zł wyższa.
  • 2600 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2727,40 zł brutto, czyli kwota "na rękę" wzrośnie o 100,65 zł.
  • 3000 zł brutto po waloryzacji wzrośnie do 3147 zł, a więc wzrost "na rękę" to 116,13 zł.
  • 3200 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 3356,80 zł, a "na rękę" emeryci otrzymają 123,87 zł.
  • 3400 zł brutto emerytury po waloryzacji to 3566,60 zł brutto, czyli wzrost "na rękę" wyniesie 131,61 zł.
  • 3600 zł brutto w 2026 roku wzrośnie do 3776,40 zł, a "na rękę" to 139,36 zł więcej.
  • 4000 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4196 zł. "Na rękę" to wzrost o 154,84 zł.
  • 4500 zł brutto wzrośnie do 4720,50 zł brutto, a więc "na rękę" to 174,19 zł więcej.
  • 5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5245 zł brutto. Wzrost "na rękę" to 193,55 zł.
  • 5500 zł brutto emerytury wzrośnie do 5769,50 zł brutto. To więcej o 212,90 zł "na rękę".
  • Emeryt otrzymujący 6000 zł brutto dostanie w 2026 roku o 145,39 zł więcej "na rękę", czyli 6294 zł brutto.

Najgorsze miesiące do przejścia na emeryturę

Najmniej korzystnym wyborem jest składanie wniosku w miesiącach poprzedzających roczną waloryzację. Tych, którzy złożą dokument w marcu w marcu, kwietniu i maju nie obejmuje czerwcowa podwyżka.

Zobacz również:

Przejście na emeryturę. Jakie trzeba załatwić formalności

Przy podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba to zrobić najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca. Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dopełnienie tych terminów pozwala na otrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy oraz pierwszą emerycką pensję bez przerwy w dochodach.

Powiązane
Skarbówka wam tego nie daruje. Jest nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Skarbówka wam tego nie daruje. Jest nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Polacy odkryli wyjątkowo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
Polacy odkryli wyjątkowo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
O tych zmianach na liście refundacji z NFZ Polacy nie mają pojęcia. Wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach, a mogą to mieć za darmo
O tych zmianach na liście refundacji z NFZ Polacy nie mają pojęcia. Wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach, a mogą to mieć za darmo
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Będzie nowy podatek od nieruchomości, Sankcyjna stawka od pustostanów ma obniżyć ceny mieszkań, ale czy obniży
26 gru 2025

Nawet 30-krotnie większy podatek od nieruchomości mogą zapłacić przedsiębiorcy, w tym deweloperzy, posiadający puste lokale. Podstawą do takich działań są obowiązujące obecnie zasady naliczania podatku od nieruchomości, które różnicują stawki w zależności od sposobu użytkowania lokalu.
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
26 gru 2025

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?

REKLAMA

Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
26 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
26 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?
Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.

REKLAMA

Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
26 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA