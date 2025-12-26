REKLAMA

Taki wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. ZUS to ujawnił. Jak złożyć wniosek

Taki wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. ZUS to ujawnił. Jak złożyć wniosek

26 grudnia 2025, 07:55
Maja Retman
Maja Retman
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Jedna decyzja może oznaczać setki złotych różnicy w domowym budżecie seniora. Mowa o wyborze renty wdowiej, którego konsekwencji wielu uprawnionych nie jest świadomych. ZUS przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie najczęściej okazuje się bardziej opłacalne.

Do wdów i wdowców już trafiły miliony złotych

ZUS rozpoczął wypłaty renty wdowiej na początku lipca tego roku. Z danych z początków sierpnia wynika, że ZUS wypłacił już ponad 2,43 mld zł dla ponad 755 tysięcy osób. Średnia dopłata miesięczna wynosiła około 354 zł, przy czym maksymalna kwota mogła przekroczyć 5,6 tys. zł. To ogromne środki, z których korzystają przede wszystkim seniorzy, którzy po śmierci współmałżonka nabyli prawo do renty rodzinnej.

Warto jednak pamiętać, że renta wdowia nie jest zwykłą „emeryturą po zmarłym”. To szczególny mechanizm łączenia dwóch świadczeń: własnej emerytury oraz renty rodzinnej po małżonku. I właśnie w tym miejscu pojawia się kluczowa decyzja, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wypłaty.

Muszą wybrać jeden z dwóch wariantów

Przepisy nie pozwalają na jednoczesne pobieranie dwóch pełnych świadczeń. Osoby uprawnione do renty wdowiej muszą wybrać jeden z dwóch wariantów: albo 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty rodzinnej, albo odwrotnie – pełną rentę rodzinną oraz 15 procent własnego świadczenia.

Jak pokazują dane ZUS, seniorzy najczęściej decydują się na drugi wariant. Powód jest prosty – w wielu przypadkach renta rodzinna po zmarłym współmałżonku jest wyższa niż własna emerytura, co sprawia, że taki wybór bardziej się opłaca.

Co mówią statystyki? Ten wariant dominuje

Z oficjalnych informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że aż 63 procent osób pobierających rentę wdowią otrzymuje ją w formule: 100 procent renty rodzinnej oraz 15 procent własnej emerytury.

ZUS udostępnił także specjalny kalkulator, który pozwala samodzielnie sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza finansowo. Wnioski są jednoznaczne – w zdecydowanej większości przypadków jako świadczenie bazowe lepiej wybrać rentę rodzinną.

Kto może otrzymać rentę wdowią? Warunki są jasno jasne

Aby ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełnić konkretne kryteria. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65. Kluczowe jest również pozostawanie we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem w chwili jego śmierci.

Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Istotnym warunkiem jest także brak zawarcia nowego związku małżeńskiego – osoby ponownie zamężne lub żonate nie mogą skorzystać z tego świadczenia.

Nie należy zwlekać z wnioskiem. Termin ma znaczenie

Osoby planujące złożenie wniosku o rentę wdowią powinny pamiętać, że czas gra tu dużą rolę. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca, w którym wniosek trafił do Zakładu. Oznacza to, że opóźnienie może skutkować utratą pieniędzy za wcześniejszy okres.

Jak krok po kroku złożyć wniosek do ZUS

Wniosek o przyznanie renty wdowiej można złożyć w tradycyjnej formie papierowej. Wypełniony dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). W tym przypadku konieczne jest posiadanie konta na PUE oraz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Podstawą do rozpatrzenia prawa do renty wdowiej jest formularz ERWD. Dokument ten jest dostępny między innymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy odkryli wyjątkowo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
Polacy odkryli wyjątkowo sprytną metodę na oszczędzanie. Zyski przekraczają 50 procent. Ten sposób jest lepszy niż lokata w banku?
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Infor.pl
Będzie nowy podatek od nieruchomości, Sankcyjna stawka od pustostanów ma obniżyć ceny mieszkań, ale czy obniży
26 gru 2025

Nawet 30-krotnie większy podatek od nieruchomości mogą zapłacić przedsiębiorcy, w tym deweloperzy, posiadający puste lokale. Podstawą do takich działań są obowiązujące obecnie zasady naliczania podatku od nieruchomości, które różnicują stawki w zależności od sposobu użytkowania lokalu.
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
26 gru 2025

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?

Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
26 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
26 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?
Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.

Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
26 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
