REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku

Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 stycznia 2026, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą liczyć na wyższe przelewy z ZUS. Zakład automatycznie dolicza do emerytury specjalny dodatek w wysokości 348,22 zł. Co istotne, pieniądze te są przyznawane z urzędu, więc nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodatek pielęgnacyjny stanowi specyficzną formę wsparcia finansowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do osób o sprecyzowanych potrzebach wynikających z wieku lub kondycji organizmu. Fundamentem prawnym regulującym proces przyznawania tych środków jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku, która precyzyjnie definiuje dwie ścieżki uprawniające do otrzymania pieniędzy. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, ponieważ w ich przypadku proces ten odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że po osiągnięciu wspomnianego progu wiekowego urzędnicy sami uruchamiają wypłatę bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony emeryta. Druga droga dotyczy osób, które nie osiągnęły jeszcze tego wieku, lecz ich stan zdrowia powoduje całkowitą niezdolność do pracy oraz uniemożliwia samodzielną egzystencję. W takim przypadku kluczowe jest posiadanie już ustalonego prawa do emerytury lub renty, gdyż dodatek ten nie funkcjonuje jako samodzielne świadczenie, lecz stanowi uzupełnienie podstawowej wypłaty z ubezpieczenia społecznego.

REKLAMA

REKLAMA

Formalności i dokumentacja niezbędna do uzyskania wsparcia przed 75 rokiem życia

Osoby, które starają się o dodatkowe fundusze ze względu na stan zdrowia przed ukończeniem 75. roku życia, muszą liczyć się z koniecznością przejścia przez procedurę wnioskową. Podstawowym wymogiem jest tutaj przedłożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego formularza wraz z załącznikiem oznaczonym symbolem OL-9. Jest to zaświadczenie lekarskie dokumentujące aktualny stan zdrowia wnioskodawcy, które pozwala orzecznikowi stwierdzić brak samodzielności i konieczność stałej pomocy innych osób. Warto podkreślić, że kryteria wieku oraz stanu zdrowia są od siebie niezależne, co oznacza, że wystarczy spełnienie tylko jednego z nich, aby uzyskać pozytywną decyzję. Po pomyślnym rozpatrzeniu dokumentacji pieniądze są przekazywane co miesiąc w tym samym terminie, w którym wypłacane jest główne świadczenie emerytalno-rentowe, co zapewnia ciągłość i wygodę w dysponowaniu domowym budżetem.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego oraz limity wypłat

Kwota omawianego wsparcia nie jest stała i podlega corocznym zmianom w ramach mechanizmu waloryzacji, który przypada na początek marca. Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł i taka suma będzie obowiązywać przez kolejne dwanaście miesięcy, aż do końca lutego 2026 roku. Istnieją jednak konkretne okoliczności, w których prawo do pobierania tych pieniędzy zostaje zawieszone, nawet jeśli dana osoba spełnia kryterium wieku lub zdrowia. Sytuacja taka ma miejsce, gdy beneficjent przebywa w placówkach o charakterze opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez czas przekraczający dwa tygodnie w danym miesiącu. Uznaje się wówczas, że pełna opieka jest już zapewniona przez instytucję, co wyklucza potrzebę wypłaty dodatku. Ukrycie faktu dłuższego pobytu w takim ośrodku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków, natomiast zgłoszenie tego faktu na etapie rozpatrywania wniosku spowoduje jego automatyczne odrzucenie przez organ rentowy.

Powiązane
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
01 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się rzeczywistością dla części pracowników. Od 1 stycznia rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. Pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.
Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy, wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
31 gru 2025

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r.)
31 gru 2025

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Modelowanie ust kwasem to nie zabieg kosmetyczny, stwierdził Dyrektor KIS. Trzeba więc zapłacić więcej, bo VAT jest wyższy
31 gru 2025

Zabieg kosmetyczny, czy usługa opieki zdrowotnej? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie m.in. dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Trzeba na nie odpowiedzieć, by wiedzieć, czy do tego rodzaju usług można stosować obniżoną stawkę VAT.

REKLAMA

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Fajerwerki, petardy a prawo. W Polsce dozwolone tylko 2 dni w roku - w inne dni kara do 5 tys. zł. A jak jest innych państwach Europy? Jak bezpiecznie stosować sztuczne ognie?
31 gru 2025

W Polsce można używać fajerwerków w miejscach publicznych jedynie 31 grudnia i 1 stycznia – poinformowała 30 grudnia 2025 r. Komenda Stołeczna Policji. Dodatkowo niektóre samorządy w Polsce lokalnie zaostrzają przepisy. A jak jest innych państwach Europy? Policja radzi jak bezpiecznie stosować fajerwerki.
Mieszkanie pozyskane w spadku: korzystniej sprzedać czy przeznaczyć pod najem
31 gru 2025

Mieszkanie w spadku. Sprzedać czy wynająć? Ekspert rynku najmu wyjaśniaOdziedziczenie mieszkania to dla wielu osób nie tylko emocjonalne przeżycie, ale również poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy zdecydować się na wynajem i budować stały dochód?
Rynek mieszkaniowy 2026: ceny runą w dół i do notariuszy ustawia się kolejki czy odwrotnie - czeka nas długa próba sił między sprzedającymi i kupującymi, kto w sprawie cen ustąpi pierwszy
31 gru 2025

Rok 2025 na rynku mieszkaniowym w Polsce przebiegał pod znakiem dążenia do stabilizacji i równowagi po ostatnich burzliwych latach. Deweloperzy systematycznie wprowadzali nowe mieszkania, co pozwoliło na odbudowę oferty. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której nabywcy mają spory wybór mieszkań przy stabilnych cenach, bez istotnych skoków.

REKLAMA

Leasing aut w 2026: limity 100/150/225 tys. zł to nie koniec. „Ukryty” koszt dalej odliczysz w całości
31 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą nowe limity kosztów dla aut firmowych zależne od emisji CO2: 100 tys., 150 tys. lub 225 tys. zł. Pułapka? W leasingu wiele firm „ucina” w kosztach całą ratę. Tymczasem limit dotyczy tylko części kapitałowej, a część odsetkowa raty leasingowej pozostaje odliczalna w całości.
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
31 gru 2025

Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Sprawdź, czy grozi za to kara w 2026 roku. Wyjaśniamy także zasady zwrotu butelek bez paragonu oraz ile tracisz, ignorując system kaucyjny. Sygnalizujemy także, że w razie unikania systemu, wysokość kaucji może szybko wzrosnąć. Zobacz cennik kaucji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA