Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy

Coraz więcej Polaków mówi wprost: państwowa emerytura może nie wystarczyć. I nie są to już luźne obawy, ale wnioski poparte danymi. Najnowsze analizy i prognozy pokazują, że przyszłe świadczenia mogą być wyraźnie niższe niż dziś. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które są teraz w wieku 40–50 lat. To właśnie dla nich najbliższe lata mogą zdecydować o finansowym bezpieczeństwie na starość.

rozwiń >

Emerytura coraz dalej od ostatniej pensji

Jednym z najważniejszych wskaźników pokazujących realną wartość przyszłej emerytury jest tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszego świadczenia emerytalnego do ostatniego wynagrodzenia z czasu pracy. To właśnie ten wskaźnik najlepiej odpowiada na pytanie, jak bardzo zmieni się poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Jak pokazują dane ZUS dotyczące wysokości emerytur, jeszcze kilkanaście lat temu stopa zastąpienia w Polsce wynosiła około 58 proc. Oznaczało to, że emerytura była wyraźnie niższa od pensji, ale wciąż pozwalała wielu osobom zachować względną stabilność finansową. Dziś ten wskaźnik spadł już do około 50 proc., a długoterminowe prognozy są znacznie bardziej niepokojące.

Według analiz demograficznych i ekonomicznych GUS stopa zastąpienia może w przyszłości spaść nawet do około 25 proc. To scenariusz, który całkowicie zmienia sposób myślenia o emeryturze. Przy takim poziomie świadczenia osoba zarabiająca dziś 10 tys. zł brutto mogłaby po zakończeniu pracy otrzymywać zaledwie 2,5 tys. zł miesięcznie.

Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni dane dotyczące przeciętnych zarobków. Średnie wynagrodzenie w Polsce w 2025 r. wynosi około 8 800–9 000 zł brutto miesięcznie. Przy stopie zastąpienia na poziomie 25 proc. oznaczałoby to emeryturę rzędu około 2 250 zł brutto. Dla wielu gospodarstw domowych to kwota, która nie pozwala na spokojne, bezpieczne życie. Zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów utrzymania, opłat mieszkaniowych i wydatków na zdrowie.

REKLAMA

Netto te kwoty są jeszcze bardziej przerażające: emerytura w wysokości około 2 250 zł brutto oznacza dziś niespełna 1 900 zł na rękę, a w wielu przypadkach, po uwzględnieniu składki zdrowotnej i ewentualnych potrąceń nawet mniej. To poziom dochodu, który w praktyce zrównuje emeryta z granicą minimum socjalnego, szczególnie w większych miastach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla porównania:

same opłaty mieszkaniowe (czynsz, media, energia) często pochłaniają 700–1 000 zł miesięcznie,

(czynsz, media, energia) często pochłaniają 700–1 000 zł miesięcznie, leki i wizyty lekarskie to kolejne kilkaset złotych,

to kolejne kilkaset złotych, a na żywność, transport i codzienne wydatki zostaje kwota, która nie daje realnego poczucia bezpieczeństwa.

W takim scenariuszu emerytura przestaje być czasem odpoczynku, a zaczyna być okresem ciągłego liczenia pieniędzy i rezygnowania z potrzeb, które dziś wydają się oczywiste. Właśnie dlatego prognozy dotyczące spadku stopy zastąpienia budzą tak duży niepokój – bo za suchymi procentami kryje się bardzo konkretna codzienność.

Jak może wyglądać emerytura przy różnych zarobkach

(przy stopie zastąpienia ok. 25 proc.)

Obecne wynagrodzenie brutto Prognozowana emerytura brutto Emerytura netto (szacunek) 5 000 zł ok. 1 250 zł ok. 1 100 zł 7 000 zł ok. 1 750 zł ok. 1 500 zł 9 000 zł (średnia krajowa) ok. 2 250 zł ok. 1 900 zł 10 000 zł ok. 2 500 zł ok. 2 100 zł 12 000 zł ok. 3 000 zł ok. 2 500 zł

Kwoty netto mają charakter orientacyjny i uwzględniają aktualne zasady opodatkowania świadczeń emerytalnych.

Polacy boją się jednego: pieniędzy

Niepokój dotyczący przyszłych finansów na emeryturze nie jest abstrakcyjny. Badania opinii publicznej pokazują wyraźnie, że lęk o brak pieniędzy na starość staje się jednym z głównych zmartwień Polaków. Prawie co piąty respondent wskazuje, że niewystarczające środki na emeryturze to jego największa obawa finansowa.

Jeszcze wyraźniej widać to w grupie osób w wieku 45–54 lata. W tej grupie aż około 30 proc. badanych deklaruje poważne obawy o swoją przyszłą sytuację materialną. To nie jest przypadek. Są to osoby, które z jednej strony są już relatywnie blisko emerytury, a z drugiej, mają coraz mniejszy wpływ na wysokość przyszłego świadczenia wynikającego z systemu publicznego.

Dla wielu z nich świadomość, że emerytura może stanowić jedynie ułamek dotychczasowych dochodów, jest momentem przełomowym. To wtedy pojawia się pytanie, czy państwowy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo finansowe na starość.

Unia reaguje. Chce zmian w systemie oszczędzania

W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska zaproponowała zmiany dotyczące dodatkowych form oszczędzania na emeryturę. Ich celem jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą gromadzić kapitał niezależnie od państwowego systemu emerytalnego oraz od miejsca pracy czy zamieszkania.

Jednym z kluczowych kierunków jest rozwój ogólnoeuropejskich produktów emerytalnych. Mają one być:

prostsze w obsłudze,

bardziej dostępne dla obywateli,

tańsze pod względem kosztów,

możliwe do kontynuowania nawet przy zmianie kraju pracy lub życia.

To reakcja na postępujące starzenie się społeczeństw oraz na fakt, że w kolejnych dekadach coraz mniejsza liczba osób pracujących będzie utrzymywać coraz większą grupę seniorów.

Dlaczego państwowy system może nie wystarczyć

Eksperci od lat podkreślają, że obecny model emerytalny, oparty głównie na bieżących składkach osób pracujących, ma swoje naturalne ograniczenia. Przy niskiej dzietności, wydłużającym się czasie życia i rosnącej liczbie emerytów coraz trudniej utrzymać wysokie świadczenia bez podejmowania bolesnych decyzji. Alternatywy są ograniczone:

podnoszenie podatków i składek,

podnoszenie wieku emerytalnego,

albo obniżanie realnej wartości świadczeń.

W praktyce oznacza to jedno: odpowiedzialność za poziom życia na emeryturze coraz częściej przesuwa się na obywateli. Państwo zapewnia minimum zabezpieczenia, ale realny komfort życia zależy od dodatkowych źródeł dochodu.

Co to oznacza dla pracujących dziś Polaków

Najważniejszy wniosek jest prosty, choć niewygodny: im później zacznie się myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, tym mniejsze pole manewru pozostaje. Osoby w wieku 40–50 lat znajdują się dziś w szczególnym momencie, mają jeszcze czas na decyzje, ale nie mają już komfortu ich odkładania.

Zmiany proponowane na poziomie unijnym nie rozwiążą wszystkich problemów systemu emerytalnego. Mogą jednak stać się jednym z elementów większej układanki, która zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało życie na emeryturze za 20–30 lat.

Jeśli prognozy się potwierdzą, państwowa emerytura będzie tylko dodatkiem do oszczędności i inwestycji z czasu pracy. Pytanie brzmi: czy ten dodatek wystarczy, by spokojnie żyć?