Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy

Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy

28 grudnia 2025, 16:54
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy
Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy
Coraz więcej Polaków mówi wprost: państwowa emerytura może nie wystarczyć. I nie są to już luźne obawy, ale wnioski poparte danymi. Najnowsze analizy i prognozy pokazują, że przyszłe świadczenia mogą być wyraźnie niższe niż dziś. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które są teraz w wieku 40–50 lat. To właśnie dla nich najbliższe lata mogą zdecydować o finansowym bezpieczeństwie na starość.

Emerytura coraz dalej od ostatniej pensji

Jednym z najważniejszych wskaźników pokazujących realną wartość przyszłej emerytury jest tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszego świadczenia emerytalnego do ostatniego wynagrodzenia z czasu pracy. To właśnie ten wskaźnik najlepiej odpowiada na pytanie, jak bardzo zmieni się poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Jak pokazują dane ZUS dotyczące wysokości emerytur, jeszcze kilkanaście lat temu stopa zastąpienia w Polsce wynosiła około 58 proc. Oznaczało to, że emerytura była wyraźnie niższa od pensji, ale wciąż pozwalała wielu osobom zachować względną stabilność finansową. Dziś ten wskaźnik spadł już do około 50 proc., a długoterminowe prognozy są znacznie bardziej niepokojące.

Według analiz demograficznych i ekonomicznych GUS stopa zastąpienia może w przyszłości spaść nawet do około 25 proc. To scenariusz, który całkowicie zmienia sposób myślenia o emeryturze. Przy takim poziomie świadczenia osoba zarabiająca dziś 10 tys. zł brutto mogłaby po zakończeniu pracy otrzymywać zaledwie 2,5 tys. zł miesięcznie.

Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni dane dotyczące przeciętnych zarobków. Średnie wynagrodzenie w Polsce w 2025 r. wynosi około 8 800–9 000 zł brutto miesięcznie. Przy stopie zastąpienia na poziomie 25 proc. oznaczałoby to emeryturę rzędu około 2 250 zł brutto. Dla wielu gospodarstw domowych to kwota, która nie pozwala na spokojne, bezpieczne życie. Zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów utrzymania, opłat mieszkaniowych i wydatków na zdrowie.

Netto te kwoty są jeszcze bardziej przerażające: emerytura w wysokości około 2 250 zł brutto oznacza dziś niespełna 1 900 zł na rękę, a w wielu przypadkach, po uwzględnieniu składki zdrowotnej i ewentualnych potrąceń nawet mniej. To poziom dochodu, który w praktyce zrównuje emeryta z granicą minimum socjalnego, szczególnie w większych miastach.

Dla porównania:

  • same opłaty mieszkaniowe (czynsz, media, energia) często pochłaniają 700–1 000 zł miesięcznie,
  • leki i wizyty lekarskie to kolejne kilkaset złotych,
  • a na żywność, transport i codzienne wydatki zostaje kwota, która nie daje realnego poczucia bezpieczeństwa.

W takim scenariuszu emerytura przestaje być czasem odpoczynku, a zaczyna być okresem ciągłego liczenia pieniędzy i rezygnowania z potrzeb, które dziś wydają się oczywiste. Właśnie dlatego prognozy dotyczące spadku stopy zastąpienia budzą tak duży niepokój – bo za suchymi procentami kryje się bardzo konkretna codzienność.

Jak może wyglądać emerytura przy różnych zarobkach

(przy stopie zastąpienia ok. 25 proc.)

Obecne wynagrodzenie brutto

Prognozowana emerytura brutto

Emerytura netto (szacunek)

5 000 zł

ok. 1 250 zł

ok. 1 100 zł

7 000 zł

ok. 1 750 zł

ok. 1 500 zł

9 000 zł (średnia krajowa)

ok. 2 250 zł

ok. 1 900 zł

10 000 zł

ok. 2 500 zł

ok. 2 100 zł

12 000 zł

ok. 3 000 zł

ok. 2 500 zł

Kwoty netto mają charakter orientacyjny i uwzględniają aktualne zasady opodatkowania świadczeń emerytalnych.

Polacy boją się jednego: pieniędzy

Niepokój dotyczący przyszłych finansów na emeryturze nie jest abstrakcyjny. Badania opinii publicznej pokazują wyraźnie, że lęk o brak pieniędzy na starość staje się jednym z głównych zmartwień Polaków. Prawie co piąty respondent wskazuje, że niewystarczające środki na emeryturze to jego największa obawa finansowa.

Jeszcze wyraźniej widać to w grupie osób w wieku 45–54 lata. W tej grupie aż około 30 proc. badanych deklaruje poważne obawy o swoją przyszłą sytuację materialną. To nie jest przypadek. Są to osoby, które z jednej strony są już relatywnie blisko emerytury, a z drugiej, mają coraz mniejszy wpływ na wysokość przyszłego świadczenia wynikającego z systemu publicznego.

Dla wielu z nich świadomość, że emerytura może stanowić jedynie ułamek dotychczasowych dochodów, jest momentem przełomowym. To wtedy pojawia się pytanie, czy państwowy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo finansowe na starość.

Unia reaguje. Chce zmian w systemie oszczędzania

W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska zaproponowała zmiany dotyczące dodatkowych form oszczędzania na emeryturę. Ich celem jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą gromadzić kapitał niezależnie od państwowego systemu emerytalnego oraz od miejsca pracy czy zamieszkania.

Jednym z kluczowych kierunków jest rozwój ogólnoeuropejskich produktów emerytalnych. Mają one być:

  • prostsze w obsłudze,
  • bardziej dostępne dla obywateli,
  • tańsze pod względem kosztów,
  • możliwe do kontynuowania nawet przy zmianie kraju pracy lub życia.

To reakcja na postępujące starzenie się społeczeństw oraz na fakt, że w kolejnych dekadach coraz mniejsza liczba osób pracujących będzie utrzymywać coraz większą grupę seniorów.

Dlaczego państwowy system może nie wystarczyć

Eksperci od lat podkreślają, że obecny model emerytalny, oparty głównie na bieżących składkach osób pracujących, ma swoje naturalne ograniczenia. Przy niskiej dzietności, wydłużającym się czasie życia i rosnącej liczbie emerytów coraz trudniej utrzymać wysokie świadczenia bez podejmowania bolesnych decyzji. Alternatywy są ograniczone:

  • podnoszenie podatków i składek,
  • podnoszenie wieku emerytalnego,
  • albo obniżanie realnej wartości świadczeń.

W praktyce oznacza to jedno: odpowiedzialność za poziom życia na emeryturze coraz częściej przesuwa się na obywateli. Państwo zapewnia minimum zabezpieczenia, ale realny komfort życia zależy od dodatkowych źródeł dochodu.

Co to oznacza dla pracujących dziś Polaków

Najważniejszy wniosek jest prosty, choć niewygodny: im później zacznie się myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, tym mniejsze pole manewru pozostaje. Osoby w wieku 40–50 lat znajdują się dziś w szczególnym momencie, mają jeszcze czas na decyzje, ale nie mają już komfortu ich odkładania.

Zmiany proponowane na poziomie unijnym nie rozwiążą wszystkich problemów systemu emerytalnego. Mogą jednak stać się jednym z elementów większej układanki, która zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało życie na emeryturze za 20–30 lat.

Jeśli prognozy się potwierdzą, państwowa emerytura będzie tylko dodatkiem do oszczędności i inwestycji z czasu pracy. Pytanie brzmi: czy ten dodatek wystarczy, by spokojnie żyć?

Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]
Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]
Nie za każdy wynajęty lokal trzeba zapłacić podatek od nieruchomości. Czy trzeba sprawdzać, co wynika z postanowień umowy?
28 gru 2025

Czy wynajmując pomieszczenie od szkoły lub przedszkola trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Czy może zobowiązywać do tego postanowienie umowy? W tym zakresie obowiązują proste zasady, jednak wielu podatników ich nie zna i przez to tracą pieniądze.
Zarabiasz 7000 zł? Twoja emerytura może wynieść tylko 1750 zł. Co pokazują prognozy
28 gru 2025

Coraz więcej Polaków mówi wprost: państwowa emerytura może nie wystarczyć. I nie są to już luźne obawy, ale wnioski poparte danymi. Najnowsze analizy i prognozy pokazują, że przyszłe świadczenia mogą być wyraźnie niższe niż dziś. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które są teraz w wieku 40–50 lat. To właśnie dla nich najbliższe lata mogą zdecydować o finansowym bezpieczeństwie na starość.
Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe [wyrok Sądu Najwyższego]
28 gru 2025

Czy kadra zarządzająca ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z powszechnie znaną zasadą wynikającą z obowiązujących przepisów, nie. Jak się jednak okazuje, nie zawsze tak jest. Sąd Najwyższy nie ma co do tego wątpliwości.
Wspólne rozliczenie małżonków 2026. Jak zyskać nawet 7200 zł? [TABELA I WARUNKI]
28 gru 2025

W czasach drożyzny i rosnących podatków coraz więcej rodzin szuka sposobów, by choć część pieniędzy została w domowym budżecie. Tymczasem co roku tysiące podatników oddają fiskusowi znacznie więcej, niż muszą. Nie dlatego, że zarabiają za dużo, ale dlatego, że nie wybierają opcji, jaką jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. W 2026 roku stawką może być nawet 7200 zł. Sprawdzamy, jak i kto może zapłacić znacznie niższe podatki.

Rząd pozbawia 200 tys. emerytów prawa do 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. „Nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2026 r.”
28 gru 2025

W dniu 5 czerwca 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów i ponadto – dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących.
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
27 gru 2025

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres. Te same dokumenty, te same pytania, ta sama niepewność: czy decyzja znów będzie tylko na rok albo dwa. Tymczasem prawo przewiduje możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, bez terminów, bez kolejnych komisji i bez konieczności ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia. Nie decyduje jednak nazwa choroby ani długość leczenia. Najważniejsze są rokowania. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie bezterminowe, przy jakich schorzeniach zapadają takie decyzje najczęściej oraz jak w praktyce wygląda cała procedura.
W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
