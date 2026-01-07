REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Reforma orzecznictwa ZUS 2026. Co zmieni się w L4 i zasiłkach?

Reforma orzecznictwa ZUS 2026. Co zmieni się w L4 i zasiłkach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 10:28
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Reforma orzecznictwa ZUS 2026. Co zmieni się w L4 i zasiłkach?
ZUS zajrzy w dokumentację medyczną pacjentów. Samo L4 może już nie wystarczyć
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Reforma orzecznictwa ZUS może wejść w życie w 2026 roku. ZUS zyska dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów na L4, trzyosobowe komisje lekarskie znikną w większości spraw, a samo poprawnie wystawione zwolnienie może już nie wystarczyć do otrzymania zasiłku chorobowego. Zmiany dotkną miliony pracowników i rencistów. Sprawdź, co dokładnie się zmieni i kiedy.

rozwiń >

Ustawa o reformie orzecznictwa ZUS trafiła na biurko prezydenta 19 grudnia 2025 r. Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję, może podpisać przepisy, zawetować je lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli reforma wejdzie w życie, miliony Polaków odczują zmiany już w 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w orzekaniu ZUS: jednoosobowe decyzje zamiast komisji

Nowe przepisy przewidują odejście od obowiązkowych trzyosobowych komisji lekarskich w drugiej instancji. Po zmianach orzeczenia,  także po złożeniu sprzeciwu lub zarzutu wadliwości, będą wydawane tak jak w pierwszej instancji, jednoosobowo.

Tylko w sprawach szczególnie skomplikowanych możliwy będzie powrót do składu kilkuosobowego, ale już wyłącznie na decyzję przełożonych w strukturze orzeczniczej.

Dla ubezpieczonych oznacza to jedno postępowania mają być szybsze, ale decyzje bardziej ostateczne. Mniej etapów, mniej formalnych przeszkód  i mniej czasu na przeciąganie spraw.

REKLAMA

ZUS sprawdzi nie tylko L4. Sięgnie po dokumentację medyczną

Najwięcej emocji budzi jednak zupełnie nowy zakres kontroli zwolnień lekarskich. Po wejściu w życie ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska prawo do żądania pełnej dokumentacji medycznej,  bezpośrednio od lekarza lub placówki, w której wystawiono zwolnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrola ma odpowiedzieć na jedno, podstawowe pytanie: czy zwolnienie było wykorzystywane zgodnie z jego celem.

To oznacza, że samo formalnie poprawne L4 może już nie wystarczyć. Znaczenie zyskają wpisy w historii leczenia, zalecenia lekarza i przebieg choroby.

Po co wprowadzono te zmiany

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowe przepisy mają uporządkować praktykę kontroli zwolnień lekarskich i dostosować ją do realiów, które od lat budziły spory między ZUS a ubezpieczonymi. Dotychczasowe regulacje były często oceniane przez sądy jako zbyt sztywne, a decyzje o odebraniu zasiłku chorobowego zapadały nawet w sytuacjach, które nie miały realnego wpływu na proces leczenia.

Celem zmian ma być:

  • odejście od automatycznego odbierania zasiłku za każde odstępstwo od zasad,
  • skupienie się na rzeczywistym stanie zdrowia, a nie wyłącznie na formalnym zachowaniu ubezpieczonego,
  • ułatwienie kontroli poprzez dostęp do dokumentacji medycznej zamiast opierania się wyłącznie na obserwacji lub domniemaniach.

Nowe przepisy mają więc ograniczyć zarówno nadużycia, jak i sytuacje, w których osoby rzeczywiście chore traciły prawo do świadczeń z powodów czysto formalnych.

Kontrole obejmą także zasiłek opiekuńczy

Zmiany nie ograniczają się wyłącznie do L4. ZUS zyska również nowe narzędzia do kontroli zasiłku opiekuńczego. Sprawdzane będzie, czy poza ubezpieczonym nie ma w gospodarstwie domowym innej osoby, która mogłaby realnie zapewnić opiekę.

To zapowiedź ostrzejszej weryfikacji w sprawach, które dotąd często kończyły się sporami i odwołaniami.

Kiedy można stracić zasiłek chorobowy

Nowelizacja precyzuje sytuacje, w których ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego. Chodzi m.in. o osoby, które:

  • wykonują pracę zarobkową w trakcie zwolnienia,
  • podejmują aktywność sprzeczną z leczeniem,
  • działają w sposób, który może przedłużać chorobę (np. forsowne wyjazdy w czasie rekonwalescencji).

Jednocześnie ustawodawca wprowadza wyjątek, który może zaskoczyć wielu pracowników. Przy dwóch etatach możliwe będzie zwolnienie w jednej pracy i wykonywanie drugiej, o ile charakter obowiązków na to pozwala i nie koliduje z leczeniem.

Lekarze dostaną wyższe pensje. System ma wreszcie przyspieszyć

Reforma obejmuje także samych lekarzy orzeczników. Przewidziano wzrost wynagrodzeń, średnio o około 25 proc. oraz nowe formy zatrudnienia. Do orzekania w określonych sprawach dopuszczeni mają zostać również fizjoterapeuci oraz pielęgniarki i pielęgniarze, w zakresie ich kompetencji.

Cel zmian jest jasny, więcej kadr, krótsze kolejki i mniej zaległości w wydawaniu decyzji.

Co dalej? Decyzja należy do prezydenta

Ustawa trafiła na biurko prezydenta 19 grudnia 2025 r. Głowa państwa ma 21 dni na decyzję: podpisanie przepisów, ich zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 

Jeśli reforma zostanie podpisana, większość zmian zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia, a więc jeszcze w 2026 roku.

Jedno jest pewne: orzeczenie lekarskie w ZUS i kontrola zwolnień nie będą już wyglądały tak jak dotąd.

Podstawa prawna

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Powiązane
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
O co pyta lekarz orzecznik? Tak wygląda komisja ds. niepełnosprawności krok po kroku
O co pyta lekarz orzecznik? Tak wygląda komisja ds. niepełnosprawności krok po kroku
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego
07 sty 2026

Rząd właśnie przypieczętował koniec kryptowalutowej anonimowości w Polsce. Przyjęty w grudniu projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC8 sprawi, że skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego. Jeśli masz Bitcoina, Ethereum, NFT albo korzystasz z giełd, stakingu czy wypłat na własny portfel – te zmiany dotyczą bezpośrednio Ciebie i mogą mieć bardzo realne konsekwencje podatkowe.
Czy szkoła może ingerować w wygląd uczniów? MEN pracuje nad nowymi przepisami
07 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Chodzi o wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd. Strój jednak ma być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Ile podatku od nieruchomości zapłacisz od kontenera? Od 2025 roku przepisy się zmieniły. W 2026 MF wyjaśnił jak prawidłowo je stosować
07 sty 2026

W pierwszych dniach stycznia resort finansów wyjaśnił, jak prawidłowo zapłacić podatek od nieruchomości od obiektów kontenerowych. Problemy zaczęły się od zmiany przepisów i rozbieżnego podejścia organów podatkowych. Kto i ile podatku zapłaci w 2026 roku za kontener?
Publiczny żłobek wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
07 sty 2026

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a w jednym z miast w Polsce – niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.

REKLAMA

MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
07 sty 2026

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły mogą być pokryte z dotacji oświatowej. Warunkiem jest jednak ich jednoznaczne powiązanie z realizowanym przez szkołę procesem dydaktyczno-wychowawczym.
Ten bezwzględny obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli domów i mieszkań. Kara za jego niedopełnienie to 5 tysięcy złotych. Wskazali konkretny termin
07 sty 2026

Obowiązki, terminy i sankcje wprowadzają nowe przepisy przeciwpożarowe, które w nadchodzących latach obejmą niemal każdego właściciela domu i mieszkania w Polsce. Chodzi o czujniki dymu oraz tlenku węgla, które staną się koniecznym wyposażeniem lokali ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Brak dostosowania się do tych wymogów może mieć poważne konsekwencje.
D. Tusk: nie będzie reformy PIP; przesadna władza urzędników byłaby destrukcyjna dla firm
06 sty 2026

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej 6 stycznia 2025 r. poinformował, że podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczył, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych bez kary więzienia. MS chce zmiany w kodeksie karnym z powodu wyroku ETPCz w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”
06 sty 2026

W dniu 5 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt zmian w Kodeksie karnym, dotyczący usunięcia kary pozbawienia wolności z katalogu kar przewidzianych za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, to konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polska zmierza do wywiązania się z obowiązków wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zmiany przepisów mają nie dopuścić do powtórzenia się podobnych naruszeń jakie wykazano w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”.

REKLAMA

Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]
06 sty 2026

Planujesz ferie zimowe w 2026 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. Kiedy wypadają dla poszczególnych województw?
Minister ucina dyskusję: Odśnieżanie chodników nadal obowiązkiem właścicieli. "Tak jest od międzywojnia"
06 sty 2026

Miliony Polaków liczyło na zniesienie obowiązku odśnieżania chodników przy ich nieruchomościach. Petycja trafiła do Sejmu, komisja wystosowała dezyderat do rządu. Właśnie poznaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wnioski? Resort powołuje się na tradycję sięgającą okresu międzywojennego i wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA