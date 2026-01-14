REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania 13. emerytury

Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania 13. emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 09:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, trzynasta emerytura, emerytura, trzynastka
Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w tym roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania 13. emerytury
Andrzej Rostek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Miliony polskich seniorów z niecierpliwością czeka na 13. emeryturę w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram wypłat pozostanie taki sam jak dotychczas. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe wsparcie nie trafi do każdego - ZUS wymienia trzy konkretne grupy osób, które zostaną wyłączone z otrzymywania tego świadczenia. Jakie? Oto szczegóły.

Rekordowa liczba beneficjentów trzynastki w 2026 roku

Nadchodzące wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego obejmą potężną grupę odbiorców w całym kraju. Szacuje się, że w 2026 roku dodatkowe środki trafią do ponad 6,4 miliona emerytów oraz blisko 2 milionów osób pobierających renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego grona dołączy również niemal milion świadczeniobiorców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla przeważającej większości uprawnionych wysokość tego wsparcia będzie tożsama z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku, co stanowi istotne wzmocnienie domowych budżetów seniorów.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Przewidywana wysokość 13. emerytury w 2026 roku

Obecnie minimalne świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 1878,91 zł brutto, co przekłada się na kwotę 1709,81 zł wypłacaną bezpośrednio świadczeniobiorcy. Jednak ze względu na planowaną od marca 2026 roku waloryzację, parametry te ulegną zauważalnej zmianie. Zgodnie ze wstępnymi prognozami, trzynasta emerytura w 2026 roku może wzrosnąć do około 1971 zł brutto, co oznaczałoby wypłatę "na rękę" w granicach niespełna 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a wiążące kwoty zostaną oficjalnie zatwierdzone przez rząd dopiero na początku 2026 roku.

Zobacz również:

Terminy wypłaty trzynastej emerytury przez ZUS i KRUS

Analizując harmonogram z ubiegłych lat, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przelewy oraz przekazy pocztowe z dodatkowymi pieniędzmi zostaną zrealizowane w kwietniu 2026 roku. Jest to tradycyjny miesiąc wypłat tego dodatku i obecnie brakuje przesłanek, które mogłyby sugerować jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w tym zakresie. Mechanizm dystrybucji środków jest uproszczony, ponieważ pieniądze docierają do adresatów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się wpłat w standardowych terminach płatności, które przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

Zobacz również:

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku? ZUS wskazał trzy grupy osób

Mimo że świadczenie ma charakter masowy, obowiązujące przepisy jasno wskazują grupy osób, które nie zostaną objęte wypłatą. Pierwszą z nich są sędziowie oraz prokuratorzy przebywający w stanie spoczynku, którzy ze względu na specyficzny status prawny swoich uposażeń nie widnieją na liście beneficjentów. Drugą kategorię stanowią osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych, które decydują się na aktywność zawodową. Jeśli ich dochody przekroczą próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, tracą oni prawo do trzynastki. Ostatnią grupą wykluczoną z tego przywileju finansowego są wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących. Laureaci tych prestiżowych zawodów, mimo swoich zasług, nie są uwzględniani przy przyznawaniu dodatkowych gratyfikacji, co dotyczy zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury w 2026 roku według ZUS?

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych z zawieszoną wypłatą na 31.03.2026 oraz wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących.

Jaki próg dochodów wyklucza osoby na świadczeniu przedemerytalnym z trzynastki 2026?

Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, co oznacza utratę prawa do trzynastej emerytury.

Kiedy ZUS i KRUS wypłacą 13. emeryturę w 2026 roku?

Z dużym prawdopodobieństwem w kwietniu 2026 roku, razem z podstawowym świadczeniem. Wpłaty w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Według wstępnych prognoz może wynieść około 1971 zł brutto, czyli „na rękę” niespełna 1800 zł. To wartości szacunkowe; wiążące kwoty rząd zatwierdzi na początku 2026 roku.

Ilu świadczeniobiorców otrzyma 13. emeryturę w 2026 roku?

Szacuje się, że trafi ona do ponad 6,4 mln emerytów i blisko 2 mln rencistów z ZUS oraz niemal 1 mln świadczeniobiorców ubezpieczonych w KRUS. Dla większości będzie równa najniższej emeryturze w danym roku.

Powiązane
Ważne zmiany w wypłatach emerytur w 2026 roku. Waloryzacja w lutym, a trzynastki po Wielkanocy
Ważne zmiany w wypłatach emerytur w 2026 roku. Waloryzacja w lutym, a trzynastki po Wielkanocy
Świadczenie wspierające 2026. RPO alarmuje: opóźnienia, cofane składki i rachunki z NFZ
Świadczenie wspierające 2026. RPO alarmuje: opóźnienia, cofane składki i rachunki z NFZ
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jak często można korzystać z tego zwolnienia? Pracodawca nie może go limitować i musi udzielać pracownikom wolnego
14 sty 2026

Jak prawidłowo korzystać z uprawnień pracowniczych? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa. Jak więc pozostać w zgodzie z przepisami, gdy pracodawcy mają tendencję do zaostrzania obowiązujących zasad, a pracownicy do ich interpretowania na swoją korzyść?
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
14 sty 2026

W dniu 4 grudnia 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakładał wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z licznymi kontrowersjami na jego temat – ostatecznie, nie spotkał się on jednak z uznaniem Premiera Donalda Tuska.
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma żadnej litości
14 sty 2026

Jedni powiększają sobie w ten sposób powierzchnię użytkową, dla innych to tarcza przed zimnem i hałasem. Mieszkańcy bloków coraz częściej decydują się na zabudowę balkonu. Montują okna albo szklane przegrody. I tu zaczyna się problem, bo prywatna decyzja zderza się z prawem, które elewację traktuje jak dobro wspólne. Ingerowanie w jej wygląd bez uzyskania zgody, z formalnego punktu widzenia oznacza samowolę budowlaną. A to może słono kosztować.
Rejestracja polskiej spółki do VAT w Czechach – kiedy jest konieczna
13 sty 2026

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że skoro firma jest zarejestrowana w Polsce i posiada polski VAT UE, to może swobodnie rozliczać transakcje w innych krajach. W rzeczywistości czeskie przepisy bardzo precyzyjnie określają, kiedy zagraniczny podmiot musi dokonać lokalnej rejestracji VAT.

REKLAMA

Rząd szykuje zmiany w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami i nowe osoby zyskają prawo do świadczenia wychowawczego
13 sty 2026

Rodzice w Polsce będą mogli zapomnieć o corocznym składaniu wniosków o popularne świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci proponowana przez rząd wprowadzi automatyczne, coroczne przedłużanie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny roczny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania przez rodzica wniosku. To jedna formalność mniej dla milionów rodziców. Ponadto nowa kategoria osób zyska prawo do świadczenia wychowawczego.
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
13 sty 2026

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.
Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym: nie stać nas na taki luksus
13 sty 2026

Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym. Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?
13 sty 2026

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.

REKLAMA

Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ
14 sty 2026

Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA