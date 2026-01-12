Koszty pogrzebu mogą przekroczyć wysokość zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie z pomocy społecznej zasiłku celowego. Świadczenie to można także uzyskać na pokrycie kosztów pochówku osoby, po której nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy dla osób ubezpieczonych w ZUS

Świadczeniem, które ma pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu jest zasiłek pogrzebowy. Od początku 2026 roku jego wysokość wzrosła do 7000 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

ubezpieczonego w ZUS ,

, osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

lub rentę, członka rodziny osób wyżej wymienionych,

osób wyżej wymienionych, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

ZUS wypłaca świadczenie po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12).

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy nie jest jedynym świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z pochówkiem. Możliwe jest bowiem uzyskanie zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu.

Świadczenie może być przyznane osobie pokrywającej koszty pochówku, jeżeli:

po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo

albo koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. koszty transportu zwłok z odległego miejsca).

Ważne Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu przyznaje się niezależnie od dochodu.

Zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli po osobie zmarłej wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego.

Zwrot kwoty zasiłku celowego

Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej, które przyznaje się niezależnie od dochodu. Należy jednak podkreślić, że zasiłek ten przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której go przyznano, części albo całości kwoty zasiłku:

jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego;

z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Jak uzyskać zasiłek celowy?

Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy powinna przedłożyć w ośrodku pomocy społecznej:

odpis skrócony aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe,

dokument potwierdzający koszty pogrzebu , a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części,

albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części, oświadczenie, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu,

zobowiązanie się osoby ubiegającej się o zasiłek do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku.

Ponadto osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

