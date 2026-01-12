Zasiłek celowy z MOPS bez kryterium dochodowego
REKLAMA
REKLAMA
Koszty pogrzebu mogą przekroczyć wysokość zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie z pomocy społecznej zasiłku celowego. Świadczenie to można także uzyskać na pokrycie kosztów pochówku osoby, po której nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
- Zasiłek pogrzebowy dla osób ubezpieczonych w ZUS
- Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu
- Zwrot kwoty zasiłku celowego
- Jak uzyskać zasiłek celowy?
Zasiłek pogrzebowy dla osób ubezpieczonych w ZUS
Świadczeniem, które ma pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu jest zasiłek pogrzebowy. Od początku 2026 roku jego wysokość wzrosła do 7000 zł.
REKLAMA
REKLAMA
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
- ubezpieczonego w ZUS,
- osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
- członka rodziny osób wyżej wymienionych,
- osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.
Zasiłek przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.
ZUS wypłaca świadczenie po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12).
REKLAMA
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy nie jest jedynym świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z pochówkiem. Możliwe jest bowiem uzyskanie zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu.
Świadczenie może być przyznane osobie pokrywającej koszty pochówku, jeżeli:
- po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo
- koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. koszty transportu zwłok z odległego miejsca).
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu przyznaje się niezależnie od dochodu.
Zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli po osobie zmarłej wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego.
Zwrot kwoty zasiłku celowego
Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej, które przyznaje się niezależnie od dochodu. Należy jednak podkreślić, że zasiłek ten przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której go przyznano, części albo całości kwoty zasiłku:
- jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego;
- z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.
Jak uzyskać zasiłek celowy?
Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy powinna przedłożyć w ośrodku pomocy społecznej:
odpis skrócony aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe,
- dokument potwierdzający koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub ZUS – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia w całości albo w części,
- oświadczenie, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu,
- zobowiązanie się osoby ubiegającej się o zasiłek do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku.
Ponadto osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA