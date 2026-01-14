Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o świadczenia. Mogą pozbawić wypłaty pieniędzy
REKLAMA
REKLAMA
Zwykła literówka, błąd w numerze rachunku bankowego czy brak wymaganych dokumentów w postaci zaświadczeń, orzeczeń czy decyzji może skutkować odrzuceniem wniosku o zasiłek lub opóźnieniem w przyznaniu prawa do świadczeń.
- Popularne błędy przy składaniu wniosków o świadczenia
- Niedotrzymanie terminu wpływa na kwoty świadczenia
- Przez to można utracić już przyznane świadczenie
- Jak uniknąć błędów podczas składania wniosku o świadczenie?
Wiele osób traci prawo do świadczeń lub pieniądze, które mogliby co miesiąc otrzymywać na konto nie z powodu braku uprawnień, ale przez błędy formalne. Nieuważność przy wypełnianiu wniosku może skutkować tym, że świadczenie nie zostanie przyznane lub czas pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zasiłek wydłuży się. To z kolei pozbawi beneficjenta wyrównania za poprzednie miesiące.
REKLAMA
REKLAMA
Popularne błędy przy składaniu wniosków o świadczenia
Obecnie wiele wniosków o świadczenia składa się już wyłącznie drogą elektroniczną, jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, należy dołączyć je w formie załączników (można je zeskanować lub zrobić zdjęcie dokumentów).
Jednak o część zasiłków (np. popularny zasiłek rodzinny) można wnioskować także składając papierowy wniosek w urzędzie. Złożenie wniosku w niewłaściwym urzędzie skutkuje z reguły wydłużeniem procedury.
W przypadku zasiłku rodzinnego i innych, w których obowiązuje kryterium dochodowe, nie można zapomnieć o dołączeniu dokumentów stwierdzających wysokość dochodu rodziny. Brak tych i innych dodatkowych oświadczeń i zaświadczeń może skutkować decyzją administracyjną odmawiającą przyznania zasiłku.
REKLAMA
Na drodze do wypłaty środków może stanąć także banalna literówka czy błąd w numerze rachunku bankowego, jeśli środki mają być wypłacane na konto. Pomyłka w numerze PESEL lub zaznaczenie niewłaściwej rubryki także mogą skutkować nieprzyznaniem świadczenia.
Niedotrzymanie terminu wpływa na kwoty świadczenia
W niektórych sytuacjach spóźnienie się ze złożeniem wniosku (zwłaszcza w przypadku popularnego 800+) może skutkować tym, że otrzymamy mniej pieniędzy, ponieważ przepadnie wyrównanie za poprzednie miesiące. Składając wnioski o niektóre świadczenia warto zwrócić uwagę na okresy świadczeniowe. Wypłata świadczenia następuje na wniosek, dlatego co roku trzeba składać nowy.
Przez to można utracić już przyznane świadczenie
Przyznane świadczenie można utracić. W przypadku zasiłków, w których znaczenie ma uzyskiwany dochód, o zmianie sytuacji materialnej należy powiadomić urząd. W przeciwnym razie można nie tylko utracić prawo do świadczenia, lecz także otrzymać nakaz zwrotu wypłaconych nienależnie pieniędzy.
Najczęściej z powodu błędów traci się zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńczy i chorobowy, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.
Jak uniknąć błędów podczas składania wniosku o świadczenie?
- Sprawdzaj listę dokumentów przed złożeniem
- Rób kopie wniosków
- Pilnuj terminów
- Uważnie czytaj pouczenia i decyzje
- Zgłaszaj każdą zmianę dochodu lub sytuacji
- Gdy składasz odwołanie – zrób to w terminie wskazanym w decyzji
- Na prośbę urzędu uzupełnij dokumenty lub złóż wniosek ponownie
- W razie wątpliwości poradź się pracownika socjalnego, zadzwoń na infolinię ZUS.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA