Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o świadczenia. Mogą pozbawić wypłaty pieniędzy

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o świadczenia. Mogą pozbawić wypłaty pieniędzy

14 stycznia 2026, 18:00
Beata Jasina-Wojtalak
Tak można stracić zasiłek - uważaj na błędy
Tak można stracić zasiłek - uważaj na błędy
Zwykła literówka, błąd w numerze rachunku bankowego czy brak wymaganych dokumentów w postaci zaświadczeń, orzeczeń czy decyzji może skutkować odrzuceniem wniosku o zasiłek lub opóźnieniem w przyznaniu prawa do świadczeń.

Wiele osób traci prawo do świadczeń lub pieniądze, które mogliby co miesiąc otrzymywać na konto nie z powodu braku uprawnień, ale przez błędy formalne. Nieuważność przy wypełnianiu wniosku może skutkować tym, że świadczenie nie zostanie przyznane lub czas pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zasiłek wydłuży się. To z kolei pozbawi beneficjenta wyrównania za poprzednie miesiące.

Popularne błędy przy składaniu wniosków o świadczenia

Obecnie wiele wniosków o świadczenia składa się już wyłącznie drogą elektroniczną, jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, należy dołączyć je w formie załączników (można je zeskanować lub zrobić zdjęcie dokumentów).

Jednak o część zasiłków (np. popularny zasiłek rodzinny) można wnioskować także składając papierowy wniosek w urzędzie. Złożenie wniosku w niewłaściwym urzędzie skutkuje z reguły wydłużeniem procedury.

W przypadku zasiłku rodzinnego i innych, w których obowiązuje kryterium dochodowe, nie można zapomnieć o dołączeniu dokumentów stwierdzających wysokość dochodu rodziny. Brak tych i innych dodatkowych oświadczeń i zaświadczeń może skutkować decyzją administracyjną odmawiającą przyznania zasiłku.

Na drodze do wypłaty środków może stanąć także banalna literówka czy błąd w numerze rachunku bankowego, jeśli środki mają być wypłacane na konto. Pomyłka w numerze PESEL lub zaznaczenie niewłaściwej rubryki także mogą skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedotrzymanie terminu wpływa na kwoty świadczenia

W niektórych sytuacjach spóźnienie się ze złożeniem wniosku (zwłaszcza w przypadku popularnego 800+) może skutkować tym, że otrzymamy mniej pieniędzy, ponieważ przepadnie wyrównanie za poprzednie miesiące. Składając wnioski o niektóre świadczenia warto zwrócić uwagę na okresy świadczeniowe. Wypłata świadczenia następuje na wniosek, dlatego co roku trzeba składać nowy.

Przez to można utracić już przyznane świadczenie

Przyznane świadczenie można utracić. W przypadku zasiłków, w których znaczenie ma uzyskiwany dochód, o zmianie sytuacji materialnej należy powiadomić urząd. W przeciwnym razie można nie tylko utracić prawo do świadczenia, lecz także otrzymać nakaz zwrotu wypłaconych nienależnie pieniędzy.

Najczęściej z powodu błędów traci się zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńczy i chorobowy, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.

Jak uniknąć błędów podczas składania wniosku o świadczenie?

  1. Sprawdzaj listę dokumentów przed złożeniem
  2. Rób kopie wniosków
  3. Pilnuj terminów
  4. Uważnie czytaj pouczenia i decyzje
  5. Zgłaszaj każdą zmianę dochodu lub sytuacji
  6. Gdy składasz odwołanie – zrób to w terminie wskazanym w decyzji
  7. Na prośbę urzędu uzupełnij dokumenty lub złóż wniosek ponownie
  8. W razie wątpliwości poradź się pracownika socjalnego, zadzwoń na infolinię ZUS.
Źródło: INFOR
