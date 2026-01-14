Zwykła literówka, błąd w numerze rachunku bankowego czy brak wymaganych dokumentów w postaci zaświadczeń, orzeczeń czy decyzji może skutkować odrzuceniem wniosku o zasiłek lub opóźnieniem w przyznaniu prawa do świadczeń.

Wiele osób traci prawo do świadczeń lub pieniądze, które mogliby co miesiąc otrzymywać na konto nie z powodu braku uprawnień, ale przez błędy formalne. Nieuważność przy wypełnianiu wniosku może skutkować tym, że świadczenie nie zostanie przyznane lub czas pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zasiłek wydłuży się. To z kolei pozbawi beneficjenta wyrównania za poprzednie miesiące.

REKLAMA

REKLAMA

Popularne błędy przy składaniu wniosków o świadczenia

Obecnie wiele wniosków o świadczenia składa się już wyłącznie drogą elektroniczną, jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, należy dołączyć je w formie załączników (można je zeskanować lub zrobić zdjęcie dokumentów).

Jednak o część zasiłków (np. popularny zasiłek rodzinny) można wnioskować także składając papierowy wniosek w urzędzie. Złożenie wniosku w niewłaściwym urzędzie skutkuje z reguły wydłużeniem procedury.

W przypadku zasiłku rodzinnego i innych, w których obowiązuje kryterium dochodowe, nie można zapomnieć o dołączeniu dokumentów stwierdzających wysokość dochodu rodziny. Brak tych i innych dodatkowych oświadczeń i zaświadczeń może skutkować decyzją administracyjną odmawiającą przyznania zasiłku.

REKLAMA

Na drodze do wypłaty środków może stanąć także banalna literówka czy błąd w numerze rachunku bankowego, jeśli środki mają być wypłacane na konto. Pomyłka w numerze PESEL lub zaznaczenie niewłaściwej rubryki także mogą skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedotrzymanie terminu wpływa na kwoty świadczenia

W niektórych sytuacjach spóźnienie się ze złożeniem wniosku (zwłaszcza w przypadku popularnego 800+) może skutkować tym, że otrzymamy mniej pieniędzy, ponieważ przepadnie wyrównanie za poprzednie miesiące. Składając wnioski o niektóre świadczenia warto zwrócić uwagę na okresy świadczeniowe. Wypłata świadczenia następuje na wniosek, dlatego co roku trzeba składać nowy.

Przez to można utracić już przyznane świadczenie

Przyznane świadczenie można utracić. W przypadku zasiłków, w których znaczenie ma uzyskiwany dochód, o zmianie sytuacji materialnej należy powiadomić urząd. W przeciwnym razie można nie tylko utracić prawo do świadczenia, lecz także otrzymać nakaz zwrotu wypłaconych nienależnie pieniędzy.

Najczęściej z powodu błędów traci się zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńczy i chorobowy, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.

Jak uniknąć błędów podczas składania wniosku o świadczenie?