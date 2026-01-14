REKLAMA

Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?

Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?

14 stycznia 2026, 15:43
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?
1 800 zł dopłaty albo 200 tys. zł gwarancji. Tak państwo wspiera mieszkania w 2026 roku
Shutterstock

W 2026 roku system wsparcia mieszkaniowego w Polsce opiera się na kilku konkretnych, obowiązujących mechanizmach. Nie ma jednej uniwersalnej dopłaty dla wszystkich. Są za to programy skierowane do określonych grup, najemców mieszkań czynszowych, osób kupujących pierwsze mieszkanie oraz, konkretnych grup zawodowych, a nawet właścicieli budynków wymagających modernizacji. Poniżej omawiamy wyłącznie programy, które realnie funkcjonują w 2026 roku, bez zapowiedzi i projektów.

Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu nawet przez 15 lat

To najważniejszy program dopłat dla najemców, realizowany przez gminy we współpracy z inwestorami i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na czym polega program?

Mieszkanie na Start oferuje wieloletnie dopłaty do czynszu w nowych lub rewitalizowanych mieszkaniach na wynajem. Dopłata przysługuje przez 15 lat, o ile spełnione są warunki dochodowe i mieszkaniowe.

Kto może skorzystać?

  • osoby, które zawrą umowę najmu lokalu objętego programem,
  • gospodarstwa bez innego mieszkania w tej samej gminie,
  • osoby mieszczące się w limitach dochodowych ustalonych ustawowo,
  • pierwszeństwo często mają rodziny z dziećmi lub osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Wysokość dopłaty zależy od kosztu odtworzenia m² (ustalanego kwartalnie), liczby osób w gospodarstwie, oraz lokalizacji inwestycji. W I kwartale 2026 r. maksymalne kwoty (dla dużych rodzin) wynoszą:

  • Warszawa – ok. 1 577 zł/mies.
  • Wrocław – ok. 1 473 zł/mies.
  • Kraków – ok. 1 336 zł/mies.

W mniejszych miastach i gminach dopłaty są wyraźnie niższe.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego

Rodzinny kredyt mieszkaniowy umożliwia uzyskanie gwarancji państwowej na część kredytu hipotecznego, który jest przeznaczony na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także na budowę domu. Dzięki temu kredytobiorca nie musi dysponować własnymi oszczędnościami na start.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Łączna kwota objęta gwarancją wraz z ewentualnym wkładem własnym nie może przekroczyć 200 tys. zł ani odpowiednio 20% albo 30% wartości inwestycji, w zależności od rodzaju oprocentowania kredytu. W przypadku kredytu ze zmienną stopą procentową limit wynosi 20%, natomiast przy stopie stałej lub okresowo stałej, 30%.

Najważniejsze jest to, że gwarancja zastępuje wkład własny. Oznacza to, że bank może udzielić kredytu nawet wtedy, gdy kredytobiorca nie posiada żadnych środków na wkład. Kwota gwarancji staje się częścią udzielonego kredytu hipotecznego.

Z rodzinnego kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać single, małżeństwa, pary wychowujące co najmniej jedno dziecko oraz rodziny wielodzietne. Warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej. Program skierowany jest do osób, które mogą spłacać kredyt, ale nie dysponują środkami na wymagany wkład własny.

Program TERMO – wsparcie na modernizację, nie na czynsz

Program TERMO jest skierowany do właścicieli budynków, wspólnot, spółdzielni oraz gmin. Nie oferuje dopłat do czynszu, lecz wsparcie finansowe na termomodernizację i remonty, które obniżają koszty ogrzewania i eksploatacji mieszkań. 

W ramach programu można uzyskać premię termomodernizacyjną lub remontową w formie spłaty części kredytu oraz bezzwrotne granty, m.in. na poprawę stanu technicznego zasobu gminnego i instalacje OZE. 

Wysokość wsparcia wynosi od 25 proc. do nawet 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od rodzaju projektu i beneficjenta. Warunkiem jest wykazanie realnych oszczędności energii, potwierdzonych audytem.

Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych – nawet 1 800 zł miesięcznie

To najwyższe comiesięczne wsparcie mieszkaniowe dostępne w 2026 roku, ale tylko dla wąskiej grupy zawodowej.

Świadczenie przysługuje funkcjonariuszom takich służb jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, oraz  wybranych służb specjalnych. Celem programu jest ułatwienie pełnienia służby w miejscach, gdzie koszty najmu są szczególnie wysokie.

Od 1 lipca 2025 r. obowiązuje miesięczny, nieopodatkowany dodatek od 900 do 1 800 zł. Wysokość zależy od lokalizacji, najwięcej otrzymują funkcjonariusze pełniący służbę w dużych miastach.

Dopłata może być przeznaczona na zapłatę czynszu najmu, jaki spłatę ratę kredytu mieszkaniowego. Świadczenie stanowi alternatywę dla lokalu służbowego lub internatu, to funkcjonariusz decyduje, z której formy wsparcia korzysta.

Dopłata do mieszkania 2026

W 2026 roku wysokie dopłaty do mieszkania nie są powszechne. Kwoty sięgające 1 800 zł miesięcznie przysługują wyłącznie służbom mundurowym. Pozostałe osoby mogą liczyć na niższe dopłaty do czynszu, gwarancję wkładu własnego przy kredycie lub wsparcie pośrednie, które obniża koszty utrzymania mieszkania, ale nie daje gotówki co miesiąc.

Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl




