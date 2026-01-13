REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS

Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS

13 stycznia 2026, 14:35
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS
Kontrola ZUS na L4? Te czynności są dozwolone w 2026 roku
ShutterStock

Wyjście do sklepu, wizyta w aptece, opieka nad dzieckiem, przez lata to właśnie takie sytuacje budziły największy strach u osób na zwolnieniu lekarskim. Od 2026 roku przepisy wreszcie precyzują, co wolno na L4, a co może skończyć się utratą zasiłku. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i jak uniknąć problemów.

rozwiń >

Dlaczego wokół L4 przez lata panował chaos

Do tej pory przepisy mówiły ogólnie o wykorzystywaniu zwolnienia niezgodnie z jego celem. Brakowało definicji. W praktyce oznaczało to strach przed każdą aktywnością poza domem i różne interpretacje, zarówno po stronie pracodawców, jak i urzędników.

Nowelizacja obowiązująca od 2026 r. porządkuje ten obszar. Ustawodawca wprost definiuje, co jest pracą zarobkową, a co aktywnością niezgodną z celem zwolnienia. To ważna zmiana z punktu widzenia pacjentów.

Co ZUS uznaje za aktywność niezgodną z celem zwolnienia

Od 13 kwietnia 2026 r. będzie obowiązywać jasna zasada: utrata prawa do zasiłku następuje wtedy, gdy aktywność chorego utrudnia lub wydłuża leczenie albo rekonwalescencję.

Nie chodzi więc o samo wyjście z domu, lecz o działania sprzeczne z procesem leczenia. Przepisy wyraźnie rozróżniają codzienne funkcjonowanie od nadużyć.

Co wolno robić na L4 – lista bezpiecznych czynności

Nowe regulacje potwierdzają to, co wcześniej wynikało głównie z orzecznictwa sądów. Na zwolnieniu lekarskim wolno:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wyjść do sklepu po podstawowe zakupy,
  • udać się do apteki lub na badania,
  • wyjść na krótki spacer, jeśli nie jest sprzeczny z zaleceniami lekarskimi,
  • odebrać dziecko z przedszkola lub szkoły, gdy brak innej możliwości,
  • załatwić pilną, jednorazową sprawę urzędową.

To są zwykłe czynności dnia codziennego albo czynności incydentalne wynikające z istotnych okoliczności. Ich wykonywanie nie może być podstawą do odebrania zasiłku.

Czego na L4 robić nie wolno – nawet jeśli czujesz się lepiej

Tu przepisy są bezlitosne. Nadal obowiązuje zasada, że jakakolwiek praca zarobkowa w okresie zwolnienia oznacza utratę prawa do zasiłku za cały okres L4.

Za pracę zarobkową uznaje się:

  • wykonywanie obowiązków służbowych, także zdalnie,
  • dorabianie na umowę zlecenie,
  • pomoc w firmie znajomego lub członka rodziny, jeśli ma charakter zarobkowy.

Wyjątek? Tylko czynności absolutnie incydentalne, wymuszone wyjątkową sytuacją i to nie na polecenie pracodawcy. Sam fakt, że szef poprosił, nie chroni przed konsekwencjami.

Kontrola L4 w 2026 roku – czego realnie się spodziewać

Nowe przepisy wzmacniają uprawnienia kontrolne Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników zasiłków.

Kontrolerzy mogą:

  • wylegitymować osobę przebywającą na zwolnieniu,
  • wejść do miejsca, w którym prowadzona jest kontrola,
  • żądać wyjaśnień od chorego,
  • kontaktować się z pracodawcą i lekarzem prowadzącym.

To nie oznacza automatycznych sankcji. Dla osób wykorzystujących L4 zgodnie z celem oznacza to po prostu większą przejrzystość procedur.

Co zmienia się dla pacjentów w praktyce

Nowe przepisy zdejmują z chorych niepotrzebny stres, ale jednocześnie jasno wyznaczają granice. Zwykłe życie na L4 jest dozwolone. Praca, absolutnie nie.

Dla uczciwych pacjentów to realna poprawa bezpieczeństwa. Dla tych, którzy traktowali zwolnienie jako dodatkowy urlop, ryzyko właśnie znacząco wzrosło.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Źródło: INFOR
Infor.pl
Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać
13 sty 2026

Według badania CBOS próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów wynoszących 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto, Polacy uważają, że nasz kraj nie zapewnia równych szans na wzbogacenie się.
Szef skarbówki: do końca 2026 roku nie będzie kar za niestosowanie KSeF do fakturowania, czy błędy popełniane w tym systemie
13 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu PAP Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Kto odpowiada za wypadek na śliskim chodniku? Można otrzymać wysokie odszkodowanie
13 sty 2026

Za oblodzone chodniki odpowiadają nie tylko samorządy, ale i zarządcy nieruchomości, wspólnoty, pracodawcy i właściciele posesji. Jakie mają obowiązki? Co w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek na śliskim chodniku? Jak dochodzić odszkodowania? W szczególnych przypadkach można otrzymać naprawdę wysokie odszkodowanie.

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS
13 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS. Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Zamówienia publiczne 2026 - 5 najważniejszych informacji
13 sty 2026

Zamówienia publiczne w 2026 roku - co trzeba wiedzieć? Oto 5 najważniejszych informacji przedstawionych przez ekspertów: większa elastyczność dla mniejszych zakupów; analiza potrzeb i konkurencyjności rynku w centrum uwagi; nowe zasady postępowań przed KIO – sprawniej i bardziej cyfrowo; bezpieczeństwo i odporność infrastruktury jako istotny obszar zamówień publicznych; cena nadal ważna, ale coraz częściej równoważona jakością.
Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).

Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS
13 sty 2026

Wyjście do sklepu, wizyta w aptece, opieka nad dzieckiem, przez lata to właśnie takie sytuacje budziły największy strach u osób na zwolnieniu lekarskim. Od 2026 roku przepisy wreszcie precyzują, co wolno na L4, a co może skończyć się utratą zasiłku. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i jak uniknąć problemów.
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.
