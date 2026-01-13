Kontrola ZUS na L4? Te czynności są dozwolone w 2026 roku

Wyjście do sklepu, wizyta w aptece, opieka nad dzieckiem, przez lata to właśnie takie sytuacje budziły największy strach u osób na zwolnieniu lekarskim. Od 2026 roku przepisy wreszcie precyzują, co wolno na L4, a co może skończyć się utratą zasiłku. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i jak uniknąć problemów.

rozwiń >

Dlaczego wokół L4 przez lata panował chaos

Do tej pory przepisy mówiły ogólnie o wykorzystywaniu zwolnienia niezgodnie z jego celem. Brakowało definicji. W praktyce oznaczało to strach przed każdą aktywnością poza domem i różne interpretacje, zarówno po stronie pracodawców, jak i urzędników.

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja obowiązująca od 2026 r. porządkuje ten obszar. Ustawodawca wprost definiuje, co jest pracą zarobkową, a co aktywnością niezgodną z celem zwolnienia. To ważna zmiana z punktu widzenia pacjentów.

Co ZUS uznaje za aktywność niezgodną z celem zwolnienia

Od 13 kwietnia 2026 r. będzie obowiązywać jasna zasada: utrata prawa do zasiłku następuje wtedy, gdy aktywność chorego utrudnia lub wydłuża leczenie albo rekonwalescencję.

Nie chodzi więc o samo wyjście z domu, lecz o działania sprzeczne z procesem leczenia. Przepisy wyraźnie rozróżniają codzienne funkcjonowanie od nadużyć.

REKLAMA

Co wolno robić na L4 – lista bezpiecznych czynności

Nowe regulacje potwierdzają to, co wcześniej wynikało głównie z orzecznictwa sądów. Na zwolnieniu lekarskim wolno:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wyjść do sklepu po podstawowe zakupy,

udać się do apteki lub na badania,

wyjść na krótki spacer, jeśli nie jest sprzeczny z zaleceniami lekarskimi,

odebrać dziecko z przedszkola lub szkoły, gdy brak innej możliwości,

załatwić pilną, jednorazową sprawę urzędową.

To są zwykłe czynności dnia codziennego albo czynności incydentalne wynikające z istotnych okoliczności. Ich wykonywanie nie może być podstawą do odebrania zasiłku.

Czego na L4 robić nie wolno – nawet jeśli czujesz się lepiej

Tu przepisy są bezlitosne. Nadal obowiązuje zasada, że jakakolwiek praca zarobkowa w okresie zwolnienia oznacza utratę prawa do zasiłku za cały okres L4.

Za pracę zarobkową uznaje się:

wykonywanie obowiązków służbowych, także zdalnie,

dorabianie na umowę zlecenie,

pomoc w firmie znajomego lub członka rodziny, jeśli ma charakter zarobkowy.

Wyjątek? Tylko czynności absolutnie incydentalne, wymuszone wyjątkową sytuacją i to nie na polecenie pracodawcy. Sam fakt, że szef poprosił, nie chroni przed konsekwencjami.

Kontrola L4 w 2026 roku – czego realnie się spodziewać

Nowe przepisy wzmacniają uprawnienia kontrolne Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników zasiłków.

Kontrolerzy mogą:

wylegitymować osobę przebywającą na zwolnieniu,

wejść do miejsca, w którym prowadzona jest kontrola,

żądać wyjaśnień od chorego,

kontaktować się z pracodawcą i lekarzem prowadzącym.

To nie oznacza automatycznych sankcji. Dla osób wykorzystujących L4 zgodnie z celem oznacza to po prostu większą przejrzystość procedur.

Co zmienia się dla pacjentów w praktyce

Nowe przepisy zdejmują z chorych niepotrzebny stres, ale jednocześnie jasno wyznaczają granice. Zwykłe życie na L4 jest dozwolone. Praca, absolutnie nie.

Dla uczciwych pacjentów to realna poprawa bezpieczeństwa. Dla tych, którzy traktowali zwolnienie jako dodatkowy urlop, ryzyko właśnie znacząco wzrosło.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych