REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026 - 400 zł plus do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Złóż wniosek w styczniu 2026

Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026 - 400 zł plus do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Złóż wniosek w styczniu 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 13:24
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026
Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy mogą zwiększyć swoją emeryturę nawet o 400 zł, jeśli złożą jeden prosty wniosek do ZUS. Chodzi o podatek, którego wielu emerytów wcale nie musi płacić, a który co miesiąc jest automatycznie potrącany ze świadczenia. Wyjaśniamy dla kogo dodatkowe pieniądze z ZUS, jak złożyć formularz EPD-21 i udostępniamy gotowy wzór do pobrania. To ważna informacja na 2026 rok.

rozwiń >

400 zł plus do emerytury dla seniorów w 2026

ZUS co miesiąc wypłaca emerytom i rencistom świadczenia pomniejszone o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. W wielu przypadkach te potrącenia są jednak zbędne. Osoby, których roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i całkowicie uniknąć zaliczek. Jak to zrobić? Wystarczy złożyć prosty formularz EPD‑21, a emerytura lub renta mogą być wyższe nawet o 400 zł. Poniżej tłumaczymy, kto może z tego skorzystać i jak złożyć wniosek.

REKLAMA

REKLAMA

Co to jest wniosek EPD‑21?

Formularz EPD‑21 to specjalny wniosek, dzięki któremu ZUS nie będzie potrącał comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jest to możliwe wtedy, gdy łączna wysokość świadczeń w danym roku (w tym trzynastka i czternastka) nie przekracza 30 000 zł. Wniosek mogą złożyć m.in. osoby otrzymujące niskie emerytury, renty rodzinne lub socjalne.

Ważne: Jeśli myślisz, że EDP-21 przysługuje "z urzędu" przy rencie socjalnej to się mylisz. Wniosek trzeba złożyć zawsze samodzielnie, nawet jeśli dochód jest niski.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

REKLAMA

Dla kogo dodatkowe pieniądze do emerytury z ZUS? 

Z możliwości rezygnacji z zaliczek podatkowych najbardziej skorzystają osoby z najniższymi świadczeniami, od 1878,91 (najniższa emerytura w 2025) do 2186,85 zł brutto. Z szacunków wynika, że jeśli złożymy wniosek i spełnimy warunki roczny zysk może sięgać nawet 400 zł. Co ważne, nie trzeba czekać na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, bo pieniądze zostają u świadczeniobiorcy od razu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

EDP-21 - ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie? [Wyliczenia]

1.Załóżmy, że ktoś ma 2 000 zł brutto miesięcznie emerytury:

  • 12 miesięcy × 2 000 zł = 24 000 zł

Razem z 13. i 14. emeryturą:

  • 24 000 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 27 757,82 zł brutto rocznie

Wychodzi poniżej 30 000 zł, czyli można złożyć EPD‑21

2. Gdy ktoś emeryturę ma 2 200 zł brutto miesięcznie:

  • 2 200 × 12 = 26 400 zł
  • 26 400 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 3 757,82 zł brutto

Razem 30 157,82 zł brutto, czyli próg przekroczony – ZUS musi pobrać zaliczki na PIT

Wniosek EPD‑21 – wzór do pobrania

Aktualny formularz EPD‑21 dostępny  do pobrania:

Wniosek EPD-21 z ZUS

Wniosek EPD-21 z ZUS

Ponadto wniosek dostępny jest na stronie zus.pl lub bezpośrednio po zalogowaniu do PUE ZUS.

Jak złożyć wniosek EPD‑21? Instrukcja krok po kroku

  • Pobierz formularz EPD‑21 powyżej lub ze strony ZUS, z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
    Wypełnij go elektronicznie (najlepiej w programie Adobe Reader – przeglądarka może źle wyświetlać pola formularza).
  • Wydrukuj i podpisz (jeśli składasz papierowo).
  • Złóż wniosek osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Formularz złożony raz obowiązuje w kolejnych latach. W razie zmiany sytuacji np. wzrostu dochodów, można złożyć nowy wniosek i odwołać wcześniejszy.

Zobacz również:

Czy każdy emeryt może złożyć EPD‑21?

Nie. Jeśli roczne dochody przekroczą 30 000 zł – np. przez wyższą emeryturę, pracę dodatkową albo inne źródła przychodu – ZUS i tak będzie musiał pobrać zaliczkę. Jeśli złożysz EPD‑21 mimo wyższych dochodów, może pojawić się niedopłata podatku, którą trzeba będzie uregulować w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł - od kiedy?

Czy w przyszłości z EPD‑21 skorzysta więcej emerytów? Warto dodać, że w Ministerstwie Finansów dyskutowany jest postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł rocznie. Gdyby został wprowadzony, umożliwiłby znacznie większej liczbie emerytów i rencistów skorzystanie z wniosku EPD‑21, nawet przy wyższych świadczeniach. W praktyce oznaczałoby to, że osoby z emeryturą rzędu 3 500–4 000 zł brutto mogłyby także uniknąć poboru zaliczek podatkowych z ZUS – bez konieczności corocznego odwoływania i ponownego składania wniosku. Jeśli dochody emerytów będą rosły, a próg zostanie zwiększony, EPD‑21 nadal może pozostać korzystnym rozwiązaniem, także w kolejnych latach.

Czy wniosek EPD‑21 działa wstecz?

EPD‑21 działa od miesiąca złożenia wniosku – oznacza to, że im szybciej go złożysz, tym więcej zyskasz.

Wniosek warto złożyć w 2026 roku jak najszybciej

Wniosek EPD‑21 warto złożyć już w styczniu 2026 roku, aby uniknąć kolejnych potrąceń i odzyskać pełny kwotę 400 zł.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

REKLAMA

Wizz Air posiada już 1000 tras – gigantyczny rozwój sieci połączeń lotniczych do ponad 50 krajów
15 sty 2026

Wizz Air posiada w swojej obecnej siatce połączeń tysiąc tras - podała linia lotnicza w czwartkowym komunikacie. Wizz Air oferuje połączenia do 200 miejsc docelowych w ponad 50 krajach w Europie i poza nią.
Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? Zapytał poseł KO. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
15 sty 2026

Poseł na Sejm RP Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w interpelacji do ministra finansów i gospodarki zapytał w drugiej połowie grudnia 2025 r. m.in.: Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? W dniu 12 stycznia 2026 r. resort finansów udzielił odpowiedzi na tę interpelację.
Ponad milion wniosków o rentę wdowią. Średnia kwota wsparcia to 350,63 zł miesięcznie
15 sty 2026

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób.
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
15 sty 2026

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.

REKLAMA

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń pieniężnych w 2026 roku – kto i dlaczego
15 sty 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zakładasz, że w 2026 roku należy Ci się pomoc finansowa od państwa: renta, dodatek, czy świadczenie. Tymczasem wiele osób z ważnym orzeczeniem nie dostanie ani jednej złotówki. Nie dlatego, że popełniły błąd. Dlatego, że tak działa system. Sprawdzamy, kto i dlaczego nie będzie mógł skorzystać z finansowego wsparcia.
Czy opony letnie powinny być zakazane zimą? 71 proc. Polaków nie ma wątpliwości
15 sty 2026

71% Polaków uważa, że jazda na letnich oponach zimą powinna być zakazana, a 84% twierdzi, że to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia na drodze – wynika z badania IBRIS. Wyniki pokazują, jak duża część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą stosowanie letnich opon w zimowych warunkach
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA