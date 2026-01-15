REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS ponownie przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki

ZUS ponownie przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 18:50
Maja Retman
Maja Retman
Emerytura do poprawki. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk
Emerytura do poprawki. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To sprawa ostateczna, jak pieczęć w urzędowym archiwum. Takie przekonanie o decyzjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących emerytury ma wielu seniorów. Tymczasem okazuje się, że ich świadczenie może zostać ponownie przeliczone – i to nie symbolicznie. Zdarza się, że po takiej korekcie emerytura rośnie o kilkaset złotych miesięcznie. A wszystko zależy od tego, czy senior w porę przypomni sobie o dawnych składkach, dokumentach i pracy, której ZUS nie zdążył jeszcze „policzyć”.

rozwiń >

Kiedy ZUS przeliczy twoją emeryturę na nowo

Najwięcej zyskują ci, którzy po przejściu na emeryturę dalej pracowali. Ich konto w ZUS wciąż się wtedy napełniało – tyle że instytucja czekała, aż ktoś upomni się o swoje.

REKLAMA

REKLAMA

Każda kolejna składka to dodatkowy punkt w wyliczeniach. Im więcej pracy po „odejściu”, tym większa szansa, że świadczenie urośnie.

Druga grupa to ci, którzy dopiero po latach odnaleźli zagubione świadectwa pracy. Stare segregatory, zakurzone akta z nieistniejących zakładów, papiery, które kiedyś wydawały się bez znaczenia – dziś potrafią dodać nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Prawo pozwala też przeliczyć emeryturę tym, którzy przeszli na nią wcześniej, a dopiero później osiągnęli ustawowy wiek – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Każda z tych sytuacji to dla ZUS sygnał: trzeba policzyć od nowa.

REKLAMA

Jak ZUS liczy pieniądze, które już raz policzył

Nowe obliczenia zaczynają się od sumy wszystkich składek zgromadzonych przez ubezpieczonego – zarówno tych sprzed pierwszej emerytury, jak i po niej. Wszystko trafia na jedną kupkę, a potem przechodzi przez proces waloryzacji, czyli dostosowania wartości do aktualnych realiów gospodarki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS bierze pod uwagę inflację, wzrost płac, zmiany w gospodarce – jednym słowem: wartość pieniądza w czasie. Kiedy już przeliczy wszystko według nowych stawek, dzieli tę kwotę przez tzw. statystyczny wskaźnik dalszego trwania życia.

Im starszy emeryt, tym mniej miesięcy dzieli się jego kapitał. Efekt? Kwota miesięczna rośnie, czasem bardzo zauważalnie.

Roczniki z bonusem. Oni najwięcej zyskają

Szczególny przywilej mają osoby urodzone między 1949 a 1959 rokiem, które pobierały emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. W ich przypadku ZUS zachowuje się tak, jakby przyznawał świadczenie po raz pierwszy – ale z uwzględnieniem całego, pełnego kapitału.

To oznacza, że liczą się zarówno składki sprzed wcześniejszej emerytury, jak i te zebrane później. I co najważniejsze – nie odlicza się już wypłaconych wcześniej pieniędzy.

Dla wielu osób to ogromna różnica. Zwłaszcza dla tych, którzy przeszli na emeryturę tuż przed zmianą przepisów, kiedy nikt jeszcze nie mówił o „nowym systemie”.

ZUS zapewnia, że jeśli nowe obliczenie okaże się mniej korzystne, wysokość emerytury pozostanie bez zmian. W praktyce – można tylko zyskać.

Błąd systemu, który kosztował tysiące złotych

Jedną z najbardziej symbolicznych spraw ostatnich lat są tzw. „czerwcowe emerytury”. To świadczenia przyznawane osobom, które kończyły pracę w czerwcu w latach 2009–2019.

Z pozoru drobiazg – jeden miesiąc różnicy. Ale przez niego tysiące emerytów otrzymywało niższe świadczenia o 200–300 zł miesięcznie, bo ZUS stosował mniej korzystną waloryzację roczną zamiast kwartalnej.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że państwo ma obowiązek naprawić błąd. Rząd przygotował więc ustawę, która przewiduje automatyczne przeliczenie czerwcowych emerytur.

I tym razem – dobra wiadomość – bez wniosków, bez kolejek, bez nerwów. ZUS zrobi to z urzędu. Pierwsze podwyższone świadczenia mają pojawić się już w lipcu 2025 roku, a wyrównania zostaną wypłacone do końca marca 2026.

Ile można zyskać po ponownym przeliczeniu

Średni wzrost emerytury po przeliczeniu waha się od 160 do 230 zł miesięcznie, ale są przypadki, w których kwoty sięgają znacznie więcej. Do tego dochodzi jednorazowe wyrównanie – nawet do 1800 zł za okres od lipca 2025 do marca 2026.

Szacuje się, że z tej zmiany skorzysta 95–103 tysiące osób, głównie kobiety urodzone w latach 1954–1959 oraz mężczyźni z roczników 1949–1952 i 1954.

Dla wielu z nich to realna różnica w domowym budżecie – dodatkowe pieniądze na leki, ogrzewanie, albo po prostu na święta bez wyrzutów sumienia.

Wniosek czy automatyczne przeliczenie – co trzeba zrobić

Nie zawsze ZUS sam z siebie przypomina o przeliczeniu. W części przypadków – jak przy osiągnięciu wieku emerytalnego po wcześniejszym świadczeniu – instytucja zrobi to automatycznie.

Ale w wielu innych sytuacjach to emeryt musi działać.

Potrzebny jest wniosek ZUS-ER-WPS, który można złożyć w oddziale, wysłać pocztą albo – co coraz popularniejsze – wypełnić online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Dla wielu seniorów to wciąż nowość, ale warto spróbować. Bo w przeciwieństwie do większości urzędowych procedur, ta naprawdę się opłaca.

Dlaczego warto się tym zainteresować już dziś

Ponowne przeliczenie emerytury to nie tylko kwestia kilku złotych więcej. To często naprawienie błędu systemu, który przez lata pomniejszał świadczenia ludzi, którzy całe życie pracowali i płacili składki.

Dla jednych to 200 zł miesięcznie, dla innych nawet 500. Ale dla wszystkich – symboliczna sprawiedliwość.

Bo jeśli państwo przez dekady każe wierzyć w solidność systemu, to przynajmniej tyle mu się należy – by na starość nie trzeba było liczyć każdej złotówki z zasiłkiem w ręku.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd bierze się za taryfy cen prądu. Powołano specjalną komisję – co to oznacza dla Polaków? Czy w 2026 czeka nas rewolucja w rachunkach za energię?
15 sty 2026

Czy czeka nas szok w Nowy Rok? Ministerstwo Energii powołało specjalny zespół ekspertów, który przygotuje gruntowną reformę taryf za energię elektryczną. Zmiany obejmą zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Za stołem zasiedli przedstawiciele rządu, regulatora i biznesu. Minister Motyka zapowiada „przejrzyste i korzystne" rozwiązania. Czy mamy już łapać się za portfele?
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Były wiceminister finansów z lat 2008-2013 oskarżony o działanie na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
15 sty 2026

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.
Obowiązkowy KSeF w transakcjach z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wystawiać faktury dla JST? Wyjaśnienia Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

 W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów i Gospodarki udzielił 12 stycznia 2026 r. kilku ważnych wyjaśnień odnośnie fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur transakcji realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

REKLAMA

Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?
15 sty 2026

Składasz wniosek do ZUS z przekonaniem, że emerytura zostanie przeliczona i ewentualnie podwyższona. Masz nowe składki, dodatkowe lata pracy albo dłuższy staż. Tymczasem decyzja z ZUS przynosi zaskoczenie: nowe świadczenie jest niższe niż dotychczasowe. To nie błąd urzędnika ani sprzeczność z prawem, lecz efekt zastosowania innych zasad niż przy zwykłym przeliczeniu. Sprawdź, kiedy ZUS może obniżyć świadczenie.
Ile obecnie wynosi przeciętna emerytura? ZUS opublikował najnowsze dane
15 sty 2026

ZUS opublikował raport "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych", w którym przedstawił aktualne statystyki dotyczące emerytur. Z dokumentu wynika nie tylko, ile wynosi obecnie średnie świadczenie, ale także, że grono świadczeniobiorców systematycznie rośnie - od stycznia do listopada 2025 roku liczba emerytów i rencistów powiększyła się o ponad 65 tysięcy osób. Oto szczegóły.

Nie tylko banknoty. Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych? [Gość Infor.pl]
15 sty 2026

Większość Polaków bez wahania odpowie, że banknoty w Polsce produkuje PWPW. Przy dowodach osobistych czy paszportach pojawia się już chwila zastanowienia. A gdy zapytać o inne produkty, odpowiedzi zwykle się urywają. Tymczasem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to dziś znacznie więcej niż drukarnia pieniędzy.
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?

REKLAMA

Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA