Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane

Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane

15 stycznia 2026, 16:35
[Data aktualizacji 16 stycznia 2026, 09:45]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Ile obecnie wynosi przeciętna emerytura? ZUS opublikował najnowsze dane
PawelKacperek
Shutterstock

ZUS opublikował raport "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych", w którym przedstawił aktualne statystyki dotyczące emerytur. Z dokumentu wynika nie tylko, ile wynosi obecnie średnie świadczenie, ale także, że grono świadczeniobiorców systematycznie rośnie - od stycznia do listopada 2025 roku liczba emerytów i rencistów powiększyła się o ponad 65 tysięcy osób. Oto szczegóły.

Raport ZUS o wysokości świadczeń w 2025 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował szczegółowe zestawienie dotyczące realizowanych wypłat oraz liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń. Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2025 roku uśredniona wartość wypłacanej emerytury ukształtowała się na poziomie 4173,76 zł. Analiza demograficzna bazy świadczeniobiorców wskazuje na wyraźny trend wzrostowy w systemie. Na początku roku, w styczniu 2025, instytucja obsługiwała 6,357 mln emerytów, natomiast do listopada ta grupa powiększyła się do 6,417 mln osób. Oznacza to, że w ciągu niespełna roku liczba odbiorców świadczeń wzrosła o ponad 60 tysięcy nowych beneficjentów.

Ile wynosi średnia emerytura według najnowszych danych ZUS?

Zgodnie z biuletynem zatytułowanym "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych", samo świadczenie wypłacane w listopadzie 2025 roku osiągnęło średnią wartość 4236,04 zł. Porównując te dane z początkiem roku, można zauważyć, że w ciągu jedenastu miesięcy przeciętna emerytura zwiększyła się o 288 zł. Kluczowym momentem dla portfeli seniorów była marcowa waloryzacja, która w sposób skokowy wpłynęła na wysokość przelewów, podnosząc średnią kwotę świadczenia o około 250 zł względem poprzedniego miesiąca.

Miesięczne zestawienie przeciętnych kwot emerytur

Szczegółowa analiza miesiąc po miesiącu pokazuje stabilną dynamikę zmian w wysokości świadczeń. Rok rozpoczął się od średniej kwoty 3948,91 zł w styczniu oraz 3958,67 zł w lutym. Po przeprowadzeniu waloryzacji w marcu przeciętna wypłata wzrosła do 4210,99 zł. W kolejnych miesiącach wartości te oscylowały w granicach 4198,58 zł w kwietniu, 4189,54 zł w maju oraz 4190,19 zł w czerwcu. Druga połowa roku przyniosła dalsze wzrosty: lipiec zamknął się kwotą 4212,20 zł, sierpień przyniósł poziom 4255,66 zł, a wrzesień zanotował najwyższy pułap 4262,87 zł. W ostatnich raportowanych miesiącach nastąpiły niewielkie korekty, przez co średnia w październiku wyniosła 4246,23 zł, a w listopadzie 4236,04 zł.

Rosnące wydatki budżetu państwa na wypłaty emerytur

Zwiększenie liczby uprawnionych osób oraz systematyczny wzrost wysokości świadczeń przekładają się na rekordowe obciążenia dla finansów publicznych. Skala wydatków rośnie dynamicznie w bardzo krótkim czasie. Jeszcze w grudniu 2023 roku miesięczny koszt wypłaty emerytur wynosił 21,75 mld zł, by rok później, w grudniu 2024 roku, wzrosnąć do poziomu 25,07 mld zł. Trend ten utrzymał się również w kolejnym roku, czego dowodem jest historyczne przekroczenie bariery 27 mld zł miesięcznie, co nastąpiło w sierpniu 2025 roku. W listopadzie 2025 roku łączna kwota przeznaczona na emerytury wyniosła już 27,186 mld zł. O skali zjawiska najlepiej świadczy fakt, że suma wypłat zaledwie z jedenastu miesięcy 2025 roku, wynosząca 292,357 mld zł, jest już wyższa niż wydatki poniesione na ten cel w całym roku 2024, które zamknęły się w kwocie 292,290 mld zł.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

