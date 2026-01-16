REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Oto aktualne zestawienie dodatków do emerytury 2026, o które możesz wnioskować. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie

Oto aktualne zestawienie dodatków do emerytury 2026, o które możesz wnioskować. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 11:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dodatek do emerytury dodatki do emerytury pieniądze gotówka emerytura
Oto aktualne zestawienie dodatków do emerytury 2026, o które możesz wnioskować. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2026 roku nastąpi wzrost wypłat dla polskiego sektora emerytalnego. Poza standardową waloryzacją, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje szereg dodatków, które realnie wpłyną na zasobność portfeli seniorów. Oto aktualny wykazem świadczeń dodatkowych. Dowiedz się, jakie kwoty przysługują Ci w bieżącym roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Waloryzacja emerytur w 2026 roku oraz nowe stawki świadczeń minimalnych

Prognozowana na marzec 2026 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 4,88 proc. przyniesie istotne zmiany w portfelach polskich seniorów. Mechanizm ten wpłynie nie tylko na wysokość podstawowej emerytury, ale również proporcjonalnie podniesie wartość wszystkich przypisanych do niej dodatków. W wyniku tych przekształceń kwota najniższej emerytury wzrośnie do poziomu około 1970 zł brutto. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczna suma wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być znacznie wyższa dzięki licznym świadczeniom uzupełniającym, które w skali miesiąca potrafią zwiększyć domowy budżet o kilkaset złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego i warunki wieku

Jednym z najpowszechniejszych instrumentów wsparcia finansowego jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość w 2026 roku zostanie ustalona na poziomie 364,59 zł miesięcznie. Procedura jego otrzymania zależy od wieku oraz stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, nie muszą podejmować żadnych kroków formalnych, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje im to wsparcie automatycznie, a środki są przelewane wraz z regularną emeryturą. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób młodszych, które ze względu na stan zdrowia posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim scenariuszu konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją medyczną, przy czym prawo do wypłaty ustala się od miesiąca, w którym dopełniono formalności w urzędzie.

Zobacz również:

Wsparcie finansowe dla kombatantów oraz osób represjonowanych

Szczególną grupą beneficjentów są kombatanci, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, dla których państwo przewidziało rozbudowany system dopłat. Osoby te mogą liczyć na dodatek kombatancki w kwocie 364,59 zł, który po zsumowaniu z dodatkiem kompensacyjnym wynoszącym 60,78 zł, daje łącznie ponad 425 zł dodatkowych środków każdego miesiąca. Uprawnienia te przysługują uczestnikom walk o niepodległość, więźniom politycznym, osobom deportowanym oraz żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach i kamieniołomach. Aby skorzystać z tych pieniędzy, niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a następnie przedłożenie w ZUS wniosku ZUS-ERK wraz z zaświadczeniem potwierdzającym posiadany status.

Zobacz również:

Świadczenia dla wdów i wdowców po kombatantach oraz ryczałt energetyczny

System wsparcia obejmuje również współmałżonków zmarłych kombatantów. Wdowy i wdowcy mają prawo do pobierania dodatku kompensacyjnego w wysokości 60,78 zł oraz ryczałtu energetycznego, który w 2026 roku wynosi 302,51 zł miesięcznie. Ryczałt ten jest świadczeniem niezależnym od poziomu dochodów i ma na celu realne odciążenie seniorów w opłatach za media, co w skali roku generuje oszczędność rzędu 3630 zł. Warto dodać, że trwają prace legislacyjne mające na celu rozszerzenie tych uprawnień na wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej. Procedura wnioskowania o ryczałt wymaga wypełnienia formularza ZUS-ERK i dołączenia dokumentacji potwierdzającej uprawnienia zmarłego małżonka lub własny status inwalidy wojennego.

REKLAMA

Zobacz również:

Dodatkowe roczne wsparcie czyli trzynasta i czternasta emerytura

Poza comiesięcznymi dodatkami stałymi, kalendarz wypłat na 2026 rok przewiduje dwa istotne zastrzyki gotówki w postaci świadczeń jednorazowych. W kwietniu wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości około 1970 zł brutto. Jesienią natomiast planowana jest wypłata czternastej emerytury, która w pełnej kwocie również wyniesie około 1970 zł brutto dla osób, których standardowe świadczenie nie przekracza progu 2900 zł. Oba te bonusy są przyznawane z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać w tej sprawie żadnych dodatkowych podań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Procedury składania wniosków i terminy rozpatrywania dokumentów przez ZUS

Aby skutecznie ubiegać się o nienależne jeszcze z automatu dodatki, seniorzy mają do dyspozycji kilka kanałów komunikacji z urzędem. Wnioski można składać osobiście w placówkach ZUS, przesyłać tradycyjną pocztą lub korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Osoby przebywające na stałe za granicą mogą dopełnić formalności w polskich urzędach konsularnych. Kluczowym czynnikiem jest czas, ponieważ ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, a wypłata środków następuje od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przysługujących praw, zainteresowani mogą korzystać z infolinii pod numerem 22 560 16 00, gdzie uzyskają szczegółowe informacje o tym, jak podnieść standard swojego życia dzięki dostępnym mechanizmom wsparcia.

Powiązane
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy
Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe adresy środowisk KSeF. 17 stycznia stare adresy zostaną wyłączone. Komunikat Ministerstwa Finansów dla integratorów
16 sty 2026

W komunikacie z 15 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z przygotowaniami do uruchomienia KSeF 2.0 w środowisku produkcyjnym oraz wdrożeniem docelowej infrastruktury teleinformatycznej i mechanizmów bezpieczeństwa, wprowadza nową, jednolitą adresację środowisk KSeF. MF zastrzega, że zmiana ta ma charakter techniczny - polega na aktualizacji wykorzystywanych adresów usług i nie wpływa na zakres oraz sposób działania udostępnianych interfejsów API. Resort zapewnia, że wszystkie dotychczasowe adresy pozostaną aktywne w okresie przejściowym, aby umożliwić integratorom stopniowe przełączenie systemów na nową adresację.
Emerytury czerwcowe 2009–2019: Przeliczenie z urzędu od 1 stycznia 2026. Ile można zyskać?
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie przełomowa nowelizacja ustawy o emeryturach czerwcowych. ZUS z urzędu przeliczy świadczenia przyznane w czerwcu w latach 2009–2019.Przez 11 lat osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu były poszkodowane przez system waloryzacji. Nowe przepisy, ostatecznie rozwiązują ten problem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostał jasne wytyczne: wysokość świadczeń ma zostać skorygowana automatycznie, a emeryci nie muszą wypełniać żadnych formularzy. Sprawdź, kto otrzyma wyższą emeryturę i jakie są terminy wypłat.
ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP
16 sty 2026

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.
Firmy wciąż na powierzchni, ale bez marginesu bezpieczeństwa. inFakt indeks 2025 ostrzega
16 sty 2026

Choć wielu przedsiębiorców nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, stabilność ta coraz częściej ma charakter defensywny. Dane z badania inFakt indeks 2025 pokazują, że rosnące zadłużenie, presja kosztowa i ograniczona płynność mogą szybko zachwiać kondycją firm, które dziś jeszcze „trzymają się” rynku.

REKLAMA

Polska ortografia w nowej odsłonie - słownik 2026 już w przygotowaniu
16 sty 2026

Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, poinformowała w piątek, że pod koniec roku ukaże się słownik ortograficzny uwzględniający nowe zasady pisowni. Będzie on dostępny na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz w wersji drukowanej. Nad słownikiem pracuje zespół ekspertów z Instytutu Języka Polskiego PAN.
KSeF 2.0 coraz bliżej. Papierowe faktury odejdą do historii
16 sty 2026

Krajowy System e-Faktur wchodzi w kluczowy etap wdrażania. To największe wyzwanie ostatnich dekad. Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0. stanie się faktem, faktury papierowe wymieniane między przedsiębiorcami trafią do lamusa, a zaczną obowiązywać e-faktury. Wyniki badania inFakt indeks 2025 pokazują jednak wyraźnie, że mimo rosnącej świadomości, przedsiębiorcy wciąż nie czują się realnie przygotowani na zmiany.
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
16 sty 2026

Coraz częściej słychać głosy, że posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie gwarantuje już realnego wsparcia finansowego. Nowy system przyznawania świadczeń,  oparty na punktowaniu poziomu potrzeby wsparcia, sprawia, że osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostają często poza systemem pieniężnych świadczeń, mimo formalnego statusu. Dla wielu oznacza to, że korzystne mechanizmy pomocy społecznej są niedostępne lub minimalne, a codzienne funkcjonowanie staje się trudniejsze niż wskazywałoby na to samo orzeczenie.
Wielka ulga dla tysięcy firm? Ministerstwo szykuje zwolnienie z kontrowersyjnego obowiązku. Ale czas jest tylko do końca marca
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów właśnie odpaliło legislacyjną machinę. Tysiące polskich przedsiębiorstw może odetchnąć – szykuje się zwolnienie z kosztownego raportowania ESG. Ale jest haczyk: czas ucieka, bo termin mija z końcem marca. Kto skorzysta, kto musi działać dalej, a kto powinien już teraz zadzwonić do księgowej? Wyjaśniamy, co musisz wiedzieć o pracach nad zwolnieniem z Omnibus I.

REKLAMA

MEN szykuje zmiany w nadgodzinach - nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją
16 sty 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała PAP, że resort ma już pewne propozycje zmian dotyczące godzin nadliczbowych nauczycieli. Po ubiegłorocznej uchwale Sądu Najwyższego na rozwiązania czekają m.in. związkowcy. Możliwe, że poznają je w lutym.
Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny
16 sty 2026

Eksperci z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oceniają, że zmiana dotycząca ferii zimowych, które w tym roku odbędą się w trzech, a nie jak dotychczas w czterech turnusach, była zasadna. Zdaniem TIG na decyzję o wyjeździe i wybór kierunku wpływają przede wszystkim sytuacja finansowa rodzin i pogoda.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA