Strona główna » Prawo » Wiadomości » Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia 2026 trwa w najlepsze rewolucja w kontakcie z urzędami i w doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - te skróty trzeba znać zamiast "awizo"

Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia 2026 trwa w najlepsze rewolucja w kontakcie z urzędami i w doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - te skróty trzeba znać zamiast "awizo"

16 stycznia 2026, 12:22
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
e-doręczenia 2026, jak założyć adres e-doręczeń, koniec ePUAP 2026, e-doręczenia dla firm termin, e-doręczenia dla seniorów, e-doręczenia pełnomocnik, PURDE, PUH, baza adresów elektronicznych, e-doręczenia gov.pl, koniec listów poleconych z urzędów, cyfrowa korespondencja administracja, awizo koniec 2026, fikcja doręczenia, e-doręczenia kary
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia 2026 trwa w najlepsze rewolucja w kontakcie z urzędami i w doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - te skróty trzeba znać zamiast "awizo"
Od Nowego Roku roku urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. Trudno uwierzyć, ale to koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia. Ale... są nowe problemy: nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone – nawet jeśli go nie widziałeś, a awizo nie dostaniesz. A dla firm termin na założenie skrzynki pewnie już minął (są różne terminy obowiązku e-Doręczeń). Wyjaśniamy też co to są: PURDE, PUH, BAE. Możesz także wziąć udział w sondzie, co o tym myślisz - zachęcamy!

rozwiń >

Wielka zmiana z awizo już obowiązuje – o czym wiele osób jeszcze nie wie w sprawie e-Doręczeń?

Wraz z Nowym Rokiem w Polsce zaczęła obowiązywać jedna z największych zmian w kontakcie obywateli z administracją publiczną od lat. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są już podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami.

To przełomowy moment dla polskiej administracji. Zamiast czekać na listonosza z awizo, decyzje urzędowe, zawiadomienia czy odpowiedzi na wnioski trafiają bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Szybko, bezpiecznie i z pełnym potwierdzeniem doręczenia – bez ryzyka, że list zaginie gdzieś po drodze.

Choć Ministerstwo Cyfryzacji informowało o zmianach już wcześniej, dopiero teraz temat przebija się do telewizyjnych mediów. Wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że rewolucja w doręczeniach już trwa.

Ważne

Skala zmian: ilu Polaków to dotyczy?

Nowe przepisy obejmują:

  • Ponad 2,5 mln firm zarejestrowanych w Polsce
  • Kilkaset tysięcy przedstawicieli wolnych zawodów (adwokaci, radcowie, notariusze, architekci i inni)
  • Wszystkie urzędy administracji publicznej – od ministerstw po urzędy gmin
  • Docelowo: każdego obywatela korzystającego z e-usług publicznych

To jedna z największych reform cyfryzacji administracji w historii Polski.

Czym właściwie są e-Doręczenia i dlaczego to takie ważne?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja, ale działają w pełni online. System gwarantuje, że wiadomość została wysłana, dostarczona i odebrana – wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Każdy użytkownik systemu otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), oraz dedykowaną skrzynkę. Za jej pomocą można wysyłać i odbierać urzędową korespondencję.

Usługa powstała w odpowiedzi na wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które ustanawia wspólne standardy dla usług zaufania w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie e-Doręczenia są kompatybilne z podobnymi systemami w innych krajach UE.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Czy faktycznie listonosz nigdy już nie zapuka i nie zostawi awizo?

Jeśli chcesz prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem – składać wnioski, otrzymywać decyzje czy zawiadomienia – powinieneś posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dotyczy to zarówno prostych spraw, jak zgłoszenie urodzenia dziecka, jak i bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Brak adresu do e-Doręczeń nie oznacza całkowitego odcięcia od kontaktu z administracją. Jednak podczas korzystania z e-usług na stronach rządowych czy samorządowych system może poprosić o jego założenie. To właśnie na ten adres urząd wyśle odpowiedź – na przykład decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości. W takim przypadku mówimy o e-Doręczeniu poprzez PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) – czyli usłudze zapewniającej bezpieczny i pewny sposób doręczania elektronicznej korespondencji.

Ważne

Nie masz skrzynki e-Doręczeń? Co się wtedy dzieje?

Jeżeli nie posiadasz skrzynki do e-Doręczeń, urząd w Twojej sprawie korzysta z tzw. Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH). Co to oznacza w praktyce?

Urząd nadaje pismo przez system e-Doręczeń, ale operator usługi (obecnie Poczta Polska) drukuje je i doręcza w formie papierowej – tak jak dotychczas (chociaż otrzymane pismo będzie tak naprawdę wydrukiem - a nie pismem z własnoręcznym podpisem urzędnika i pieczęciami). Mechanizm ten działa już od 1 stycznia 2026 roku.

To rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z formy elektronicznej i zakładać skrzynki dla e-Doręczeń.

E-Doręczenia a seniorzy i osoby wykluczone cyfrowo – czy państwo o nich pamięta?

Wprowadzenie e-Doręczeń nasuwa pytanie: co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub tymi, które nie mają dostępu do Internetu? Na szczęście przewidziano takie sytuacje.

  1. Po pierwsze: Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) zapewnia, że osoby bez adresu e-Doręczeń nadal otrzymają korespondencję w formie papierowej.
  2. Po drugie: System e-Doręczeń umożliwia ustanowienie pełnomocnika. Można przez niego założyć skrzynkę, uzyskać adres do e-Doręczeń i upoważnić go do administrowania skrzynką. Pełnomocnikiem może być także osoba bliska.
  3. Po trzecie: W wielu gminach działają punkty pomocy cyfrowej, gdzie można uzyskać bezpłatną asystę przy zakładaniu skrzynki. Warto sprawdzić, czy taki punkt działa w Twojej okolicy.
Ważne

Zalety korzystania ze skrzynki do e-Doręczeń w pełnej wersji? Pismo doręczone na skrzynkę elektroniczną:

  • nie zgubi się,
  • nie poplami,
  • nie zniszczy,
  • będzie dostępne w każdym czasie.

Koniec ePUAP – to musisz wiedzieć! e-Doręczenia go zastąpiły

Dla wielu osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP ta zmiana może być zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpiły korespondencję realizowaną dotychczas przez skrzynki ePUAP.

Co to oznacza w praktyce:

  • Komunikacja przez ePUAP jest teraz skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych,
  • W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną,
  • Obywatel lub firma nie załatwią skutecznie sprawy online, jeśli urząd nie ma aktywnego ADE.

Komunikacja między urzędami nadal może odbywać się przez ePUAP, podobnie jak korespondencja kierowana do sądów administracyjnych.

Obowiązkowe e-Doręczenia dla firm – sprawdź, czy nie przegapiłeś terminu!

Termin wdrożenia e-Doręczeń dla przedsiębiorców zależy od daty rejestracji firmy, ale w praktyce terminy dla wielu już minęły:

Rodzaj i data zarejestrowania działalności:

Termin obowiązkowego wdrożenia e-Doręczeń:

Rejestracja w CEIDG lub KRS od 1 stycznia 2025 r.

skrzynka e-Doręczeń zakładana już podczas rejestracji

Rejestracja w KRS przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 kwietnia 2025 r.

Rejestracja w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 października 2026 r.

Zawody zaufania publicznego

od 1 stycznia 2025 r.

Ważne

UWAGA: Z powyższego wynika, że spora część przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody już dawno powinna mieć założoną skrzynkę! Jeżeli Twoja firma powinna już posiadać adres do e-Doręczeń, a jeśli jeszcze go nie masz – załóż go natychmiast.

Najczęstszy błąd: „Mnie to nie dotyczy"

Wielu przedsiębiorców zignorowało terminy, myśląc że „jakoś to będzie", albo założyło skrzynkę e-Doręczeń, ale jej nie sprawdza - ani powiadomień o przychodzącej korespondencji.

Tymczasem już od kwietnia 2025 urząd mógł wysłać pismo na adres e-Doręczeń – i jeśli go nie odbierzesz w 14 dni, uznaje się za doręczone. Decyzja o kontroli skarbowej? Nakaz zapłaty? Wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Wszystko „dostarczone" – nawet jeśli nie miałeś pojęcia.

A teraz od 1 stycznia 2026 r. urzędy muszą wysyłać pisma poprzez e-Doręczenia. Nie czekaj, aż przekonasz się o tym na własnej skórze.

KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI PO ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY - SUKCESJA

Nie masz skrzynki e-Doręczeń? Oto co Ci grozi - konsekwencje mogą być poważne

Wielu Polaków zastanawia się, czy brak adresu do e-Doręczeń oznacza kary finansowe. Odpowiedź: bezpośrednich kar za brak skrzynki nie ma. Ale konsekwencje mogą być dotkliwe - trzeba pamiętać o:

  • Fikcja doręczenia – jeśli urząd wyśle pismo na Twój adres zapisany w systemie BAE (Baza Adresów Elektronicznych), a Ty go nie odbierzesz w ciągu 14 dni, pismo uznaje się za doręczone. Termin na odwołanie biegnie, nawet jeśli nie widziałeś dokumentu.
  • Problemy z terminami – decyzje administracyjne, wezwania, nakazy – wszystko może "wejść w życie" bez Twojej wiedzy, jeżeli nie będziesz sprawdzał skrzynki e-Doręczeń.
  • Utrata kontroli – w systemie papierowym przynajmniej widziałeś awizo. W systemie elektronicznym, jeśli nie logujesz się regularnie na skrzynkę e-Doręczeń lub nie ustawisz powiadomień, możesz przegapić ważne pisma.

Sprawdź w 30 sekund: czy nowe przepisy o e-Doręczeniach już Cię dotyczą? Checklista

Możesz szybko sprawdzić swoją sytuację:

✅ Prowadzisz firmę zarejestrowaną w KRS przed 2025? → Twój termin minął 1 kwietnia 2025 r.

✅ Prowadzisz jednoosobową działalność (CEIDG) zarejestrowaną przed 2025? → Termin: 1 października 2026 r.

✅ Jesteś adwokatem, radcą prawnym, notariuszem lub innym zawodem zaufania publicznego? → Twój termin minął 1 stycznia 2025 r.

✅ Rejestrujesz firmę w 2025 lub 2026 roku? → Skrzynkę zakładasz przy rejestracji

✅ Jesteś zwykłym obywatelem? → System obowiązuje od 1 stycznia 2026 r., ale jeśli nie masz skrzynki – dostaniesz papierowy wydruk (usługa hybrydowa PUH)

Jeśli Twój termin już minął, a nie masz skrzynki – załóż ją jeszcze dziś.

Jak założyć adres do e-Doręczeń? Krok po kroku

Dobra wiadomość: proces aktywacji adresu jest prosty i można go przeprowadzić całkowicie online.

  1. Wejdź na stronę gov.pl/web/e-doreczenia.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.
  3. Wypełnij wniosek o utworzenie adresu.
  4. Potwierdź tożsamość.
  5. Gotowe – Twój adres zostanie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych.

Cała procedura zajmuje kilka minut. Nie czekaj do ostatniej chwili.

Bezpieczeństwo na europejskim poziomie w e-Doręczeniach gwarantowane przez zabezpieczenia informatyczne

Jedną z największych zalet e-Doręczeń jest wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez unijne przepisy. System zapewnia:

  • Integralność dokumentów – masz pewność, że treść nie została zmieniona podczas transmisji
  • Pełną transparentność – każda operacja jest rejestrowana
  • Możliwość weryfikacji – w razie wątpliwości możesz sprawdzić historię korespondencji

Zarówno publiczne, jak i komercyjne usługi doręczeń elektronicznych muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące ochrony danych.

Czy warto przejść na e-Doręczenia, nawet gdy dla mnie nie są obowiązkowe?

Korzyści praktyczne:

  • Korespondencja dociera natychmiast,
  • Koniec z awizo w skrzynce (lub niewrzuceniem przez listonosza awizo do skrzynki i w ogóle brakiem wiedzy o oczekującym ważnym piśmie) i wizytami na poczcie,
  • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu, dostępne 24/7 z dowolnego urządzenia,
  • System informuje o nowych wiadomościach,
  • Data doręczenia jednoznacznie określona – koniec z wątpliwościami.

Korzyści finansowe:

  • Wysyłanie korespondencji do urzędów przez PURDE jest całkowicie bezpłatne.

Korzyści ekologiczne:

  • Mniej papieru, mniej transportu (przez PURDE).

Pułapka cyfrowej fikcji doręczenia. Nie klikniesz, a termin i tak minie

Wielu Polaków oddycha z ulgą na wieść o braku obowiązku posiadania e-Doręczeń przez osoby fizyczne, traktując e-Doręczenia jako odległą przyszłość. Prawnicy ostrzegają jednak tych, którzy założą dobrowolnie adres do e-Doręczeń, przed mechanizmem, który zadziała bezlitośnie w nowym systemie – to cyfrowa fikcja doręczenia. Do tej pory, gdy listonosz zostawiał awizo, mieliśmy fizyczny dowód, że coś czeka na poczcie. W systemie e-Doręczeń, jeśli posiadasz aktywną skrzynkę, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od jego wpłynięcia na serwer, nawet jeśli nigdy się nie zalogujesz i nie otworzysz wiadomości.

Brak nawyku sprawdzania cyfrowej skrzynki (lub brak ustawionych powiadomień o nowych wiadomościach w skrzynce) może więc skutkować uprawomocnieniem się decyzji administracyjnych czy mandatów bez naszej wiedzy. Rok 2026 to czas na zmianę nawyków – kto ich nie wyrobi, ryzykuje przegapienie terminów, czego nie da się już zrzucić na listonosza.

Co musisz zapamiętać o e-Doręczeniach?

Cyfrowa transformacja polskiej administracji właśnie weszła w decydującą fazę:

✅ Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są domyślnym sposobem komunikacji z urzędami

Urzędy mają obowiązek stosować e-Doręczenia dla korespondencji wychodzącej

ePUAP w większości przypadków przestał być skutecznym kanałem komunikacji

✅ Osoby bez skrzynki e-Doręczeń otrzymają pisma w formie papierowej (usługa hybrydowa -PUH)

✅ Sporo przedsiębiorców powinno już mieć aktywny adres – jeśli nie masz, załóż go teraz

Warto dziś założyć swój adres elektroniczny i oswoić się z nowym systemem, by nie przegapić ważnego pisma z urzędu lub ograniczyć wizyty na poczcie.

SONDA - co myślisz o e-Doręczeniach pism z urzędów?

Najczęściej zadawane pytania w związku z doręczeniami po nowemu - eDoręczenia FAQ:

Od kiedy e-Doręczenia są podstawowym kanałem kontaktu administracji z obywatelami i firmami?

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami.

Czym są e-Doręczenia i jakie mają skutki prawne?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja i działają w pełni online; system potwierdza wysłanie, dostarczenie i odebranie.

Co się dzieje, gdy nie posiadam skrzynki do e-Doręczeń?

Jeżeli brak skrzynki do e-Doręczeń, urząd korzysta z Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH): operator (obecnie Poczta Polska) drukuje pismo nadane przez system e-Doręczeń i doręcza je papierowo; jest to wydruk, a nie pismo z własnoręcznym podpisem i pieczęciami od urzędników.

Jak zmieniła się skuteczność korespondencji przez ePUAP po 1 stycznia 2026 roku?

Komunikacja przez ePUAP jest skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.

Jakie są terminy wdrożenia e-Doręczeń dla przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego?

Rejestracja w CEIDG lub KRS od 1 stycznia 2025 r.: skrzynka zakładana podczas rejestracji; w KRS przed 1 stycznia 2025 r.: od 1 kwietnia 2025 r.; w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.: od 1 października 2026 r.; zawody zaufania publicznego: od 1 stycznia 2025 r.

Co to jest PUH?

To skrót na Publiczną Usługę Hybrydową. Ponieważ urzędy muszą wysyłać od 1 stycznia 2026 r. korespondencję przez e-Doręczenia, ale osoby fizyczne nie mają obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń - w takim przypadku operator (Poczta Polska) drukuje korespondencję elektroniczną, pakuje w kopertę, oraz doręcza adresatowi - osobie fizycznej bez skrzynki do e-Doręczeń. Doręczany zostaje wydruk - zatem takie pismo nie będzie zawierało odręcznego podpisu czy pieczęci. To hybrydowy sposób doręczenia w ramach e-Doręczeń.

Co to jest PURDE?

PURDE oznacza Publiczną Usługę Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego. To doręczenie korespondencji elektronicznej z jednej skrzynki e-Doręczeń nadawcy na skrzynkę e-Doręczeń adresata (gdy obydwa podmioty - nadawca i adresat - zarejestrowali się w e-Doręczeniach). To klasyczny sposób doręczenia w ramach e-Doręczeń.

Co to jest BAE?

To Baza Adresów Elektronicznych. Na serwerach rządowych jest utrzymywana baza wszystkich kont założonych i obsługiwanych w ramach e-Doręczeń.

Źródło: INFOR
