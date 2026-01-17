REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja w lutym, a trzynasta emerytura po Wielkanocy. Ważne zmiany w wypłatach świadczeń w 2026 roku

Waloryzacja w lutym, a trzynasta emerytura po Wielkanocy. Ważne zmiany w wypłatach świadczeń w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 stycznia 2026, 09:07
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kalendarz, seniorka, emerytka, emerytura, wypłata emerytury
Waloryzacja w lutym, a trzynasta emerytura po Wielkanocy. Ważne zmiany w wypłatach świadczeń w 2026 roku
pikselstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przesunięcia terminów wypłat emerytur są zjawiskiem cyklicznym, jednak wciąż budzą niepokój, zwłaszcza u nowych świadczeniobiorców. Tegoroczny układ dni wolnych nie sprzyja wczesnym wypłatom. Podczas gdy waloryzacja częściowo dotrze do odbiorców w lutym, pierwsza w tym roku dodatkowa gratyfikacja finansowa trafi do większości seniorów dopiero po Wielkanocy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku i zasady ZUS

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy świadczeń emerytalnych w sześciu stałych terminach, które przypadają na 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dzień każdego miesiąca. Choć w teorii system ten wydaje się niezmienny, w praktyce kalendarz wypłat jest ściśle uzależniony od układu dni roboczych oraz świąt. W sytuacji, gdy wyznaczona data płatności pokrywa się z sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy, instytucja jest zobligowana do wcześniejszego przekazania środków finansowych, tak aby seniorzy dysponowali pieniędzmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przerwę w pracy urzędów i banków. Taki mechanizm gwarantuje ciągłość finansową beneficjentów, ale jednocześnie wprowadza konieczność śledzenia bieżących zmian w kalendarzu płatności.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w terminach wypłat emerytur w styczniu 2026

Początek 2026 roku przyniósł znaczące modyfikacje w standardowym harmonogramie, wymuszając na organie rentowym aż cztery przesunięcia terminów w ciągu jednego miesiąca. Pierwsza grupa emerytów, licząca ponad milion osób, otrzymała swoje środki z wyprzedzeniem już w Sylwestra, co było podyktowane noworocznym świętem. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku święta Trzech Króli, kiedy to przelewy zostały zrealizowane w poniedziałek. Kolejne przyspieszenie obejmie osoby oczekujące na pieniądze 10 stycznia, ponieważ data ta wypada w sobotę, co skutkuje zasileniem kont seniorów już w poprzedzający piątek. Tak intensywna kumulacja zmian w krótkim czasie sprawia, że styczeń jest pod tym względem miesiącem wyjątkowym dla domowych budżetów wielu Polaków.

Waloryzacja emerytur 2026 i pierwsze podwyżki w lutym

Luty 2026 roku będzie miesiącem zdominowanym przez wypłaty piątkowe, które obejmą terminy 6, 13, 20 oraz 27 dzień miesiąca, przy czym dodatkowy termin wyznaczono na wtorek, 10 lutego. Kluczowym momentem dla wszystkich świadczeniobiorców będzie jednak ostatni przelew lutego, realizowany 27 dnia miesiąca. Ze względu na to, że 1 marca przypada w niedzielę, ZUS przekaże środki należne za ten dzień z wyprzedzeniem. Będą to jednocześnie pierwsze wypłaty uwzględniające roczną waloryzację świadczeń. Przyjęty w ustawie budżetowej wskaźnik na poziomie 4,88 procent przełoży się na realny wzrost portfeli seniorów, gdzie w przypadku wyższych świadczeń podwyżka może wynieść blisko 200 złotych miesięcznie.

Trzynasta emerytura i wypłaty przed Wielkanocą

Nadchodzące święta wielkanocne, które w 2026 roku obchodzone będą 5 i 6 kwietnia, wpłyną na dostępność dodatkowych środków finansowych w postaci trzynastej emerytury. Ze względu na wczesny termin świąt, tylko osoby otrzymujące regularne świadczenie na początku miesiąca, czyli 1 i 6 kwietnia, mogą liczyć na otrzymanie dodatku jeszcze przed Wielkanocą. Mechanizm przyznawania trzynastki pozostaje przejrzysty, gdyż każdy uprawniony emeryt otrzymuje ją automatycznie wraz z kwietniową ratą podstawową. Wysokość tego dodatku jest ściśle powiązana z kwotą minimalnej emerytury po waloryzacji, co oznacza wzrost z dotychczasowych 1878,90 złotych do poziomu 1970 złotych brutto.

REKLAMA

Czternasta emerytura i zasada złotówka za złotówkę

Wypłata czternastej emerytury, planowana najprawdopodobniej na wrzesień 2026 roku, będzie realizowana w sześciu standardowych terminach, jednak jej wysokość nie będzie jednakowa dla wszystkich beneficjentów. Choć kwota bazowa czternastki ma być tożsama z wartością emerytury minimalnej, czyli 1970 złotych brutto, to w jej przypadku obowiązuje rygorystyczne kryterium dochodowe. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2900 złotych brutto. Przekroczenie tego limitu uruchamia mechanizm redukcji świadczenia zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatkowe wsparcie finansowe będzie stopniowo wygaszane wraz ze wzrostem podstawowej emerytury seniora.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prognozowane kwoty emerytur netto po waloryzacji w 2026 roku

Proces waloryzacji w 2026 roku wpłynie na realną wysokość domowych budżetów milionów Polaków. Emerytura minimalna, która po podwyżce wzrośnie do poziomu 1970 zł brutto, przełoży się na kwotę około 1793 zł do wypłaty na rękę. Osoby pobierające obecnie świadczenie w wysokości 2500 zł brutto, po zastosowaniu wskaźnika 1,0488, otrzymają około 2622 zł brutto, co po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej da kwotę netto w okolicach 2386 zł. Warto zauważyć, że przy tym poziomie świadczenia emeryci nadal korzystają w pełni ze zwolnienia z podatku dochodowego, co pozwala zachować większą część wypracowanej podwyżki.

Wzrost świadczeń dla wybranych grup dochodowych

Dla seniorów otrzymujących świadczenia na poziomie 3000 zł brutto, marcowa waloryzacja przyniesie wzrost do kwoty 3146 zł brutto. W tym przypadku realna wypłata na konto wyniesie około 2819 zł netto. Wraz ze wzrostem kwoty brutto rośnie również kwotowa wartość waloryzacji, jednak należy pamiętać o progu podatkowym. Emeryt pobierający obecnie 4000 zł brutto, po marcu otrzyma świadczenie w wysokości 4195 zł brutto, co przełoży się na około 3634 zł na rękę. W tej grupie dochodowej podwyżka brutto wynosi blisko 195 zł, co stanowi istotne wsparcie w obliczu kosztów utrzymania.

Wpływ waloryzacji na wysokość trzynastej i czternastej emerytury

Podwyższenie kwoty emerytury minimalnej do poziomu 1970 zł brutto automatycznie definiuje wysokość dodatkowych świadczeń rocznych. Trzynasta emerytura wypłacana w kwietniu dla każdego seniora wyniesie około 1793 zł netto. Taka sama kwota bazowa będzie dotyczyć czternastej emerytury, jednak tutaj kluczowe znaczenie ma limit 2900 zł brutto. Seniorzy, których podstawowe świadczenie po waloryzacji przekroczy ten próg, muszą liczyć się z proporcjonalnym pomniejszeniem czternastki. Przykładowo, przy emeryturze 3500 zł brutto, czternasta emerytura zostanie pomniejszona o 600 zł względem kwoty maksymalnej, co jest bezpośrednim skutkiem zastosowania mechanizmu redukcji świadczenia.

Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
17 sty 2026

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat (niezależnie od osiąganych dochodów) – przysługuje od ZUS dodatkowe, comiesięczne świadczenie, które na dzień dzisiejszy opiewa na 348,22 zł. Niezależnie od kryterium wiekowego – dodatek ten, należy się również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS, w dniu 15 lutego br., danych na temat inflacji odnotowanej w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – wiemy już, że od 1 marca 2026 r., w ramach corocznej waloryzacji, ww. świadczenie wzrośnie o wyższą kwotę, niż dotychczas prognozowano.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
17 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje się zdarzają i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.
ZUS podniesie emeryturę prawie o1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy jeden dokument
17 sty 2026

Brzmi jak wyjątek od reguły, a jednak jest zgodne z prawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podnieść emeryturę niemal o 1900 złotych brutto, także tym, którzy nigdy nie wypracowali wymaganego ustawowo stażu. Wystarczy jedno oświadczenie, by otrzymać dopłatę do minimalnej emerytury albo pełne świadczenie, nawet jeśli na koncie składkowym nie ma nic.
Zostało kilkanaście, a może kilka dni. Dopłaty do elektryków kończą się błyskawicznie – w kasie zostało niecałe 8 procent
16 sty 2026

W połowie stycznia budżet programu NaszEauto jest już wykorzystany w ponad 92 procentach. Oficjalnie wnioski można składać do końca kwietnia, ale przy obecnym tempie – 9,2 mln zł dziennie – pieniądze skończą się w ciągu najbliższych dni. Kto jeszcze nie złożył wniosku, powinien działać natychmiast. Potem zostanie już tylko lista rezerwowa i nadzieja.

REKLAMA

Waloryzacja emerytury 2026. Od marca znowu podwyżka świadczenia [TABELA]
16 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.
Podatek od nieruchomości od monitoringu. Kto musi w 2026 roku zapłacić za kamery?
17 sty 2026

Pierwszy rok stosowania znowelizowanych przepisów o podatku od nieruchomości był związany z wieloma wątpliwościami, które towarzyszyły nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym. W 2026 roku powinno już więc był łatwiej. O jakie doświadczenia jesteśmy w tym zakresie bogatsi w 2026 roku?
Nowość dla firm w ZUS w 2026 roku: bieżące, bezkosztowe powiadomienia o zaległościach płatniczych na PUE/eZUS
16 sty 2026

Oddział ZUS w Białymstoku, jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza nowy sposób informowania przedsiębiorców o ewentualnym zadłużeniu. Jeśli masz trudności w prowadzeniu działalności i przez to nie opłacasz składek na bieżąco, ZUS na „miękko” przypomni Ci, jakie działania możesz podjąć.

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy? Jakie warunki? Dla kogo?
16 sty 2026

Rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają w seniorów, a będzie jeszcze gorzej. Niedługo wejdą w życie unijne przepisy ETS2, które podniosą ceny paliw i ciepła. Polski rząd już przygotowuje nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia, który ma zapewnić roczne wsparcie w wysokości nawet 1200 zł. Nowe świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów energii i ogrzewania, zanim w życie wejdą unijne przepisy ETS2.

REKLAMA

Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).
Składki ZUS przedsiębiorców w 2026 roku: zwykłe, preferencyjne, Mały ZUS plus. Kwoty i minimalne podstawy wymiaru
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. ZUS wyjaśnia, że ich wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Płaca minimalna jest w 2026 r. wyższa o 140 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem (wynosi 4806 zł brutto), natomiast przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 747 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA