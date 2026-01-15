REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dwukrotnie wyższa emerytura dla osób, które urodziły się w 1955 roku. Jak to możliwe? ZUS wyjaśnia

Dwukrotnie wyższa emerytura dla osób, które urodziły się w 1955 roku. Jak to możliwe? ZUS wyjaśnia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 10:44
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Dwukrotnie wyższa emerytura dla osób, które urodziły się w 1955 roku. Jak to możliwe? ZUS wyjaśnia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacznie zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Jest to możliwe dzięki corocznym waloryzacjom składek oraz skróceniu okresu, przez który ZUS przewiduje wypłatę świadczenia, co pozwala na wzrost emerytury nawet o kilkadziesiąt procent. Oto szczegóły.

W ten sposób urodzeni w 1955 roku mogą uzyskać dwukrotnie wyższą emeryturę. ZUS wyjaśnia

Z analiz ZUS wynika, że późniejsze przejście na emeryturę może się bardzo opłacać, ponieważ pozwala znacząco zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia. Dzieje się tak, ponieważ polski system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że im więcej zgromadzimy składek, tym wyższą emeryturę otrzymamy.

REKLAMA

REKLAMA

Trzy powody, dla których dłuższa praca się opłaca

  1. Zwiększony kapitał emerytalny: Każdy dodatkowy rok pracy to kolejne składki, które zasilają nasze konto w ZUS. Dzięki temu nasz kapitał emerytalny rośnie, co bezpośrednio przekłada się na wyższą emeryturę.
  2. Korzyści z waloryzacji: ZUS co roku waloryzuje zgromadzone składki, aby chronić je przed inflacją. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe zyski przynosi waloryzacja. Na przykład, w 2025 roku waloryzacja wyniosła 14,4 proc., co dla osób z większym kapitałem oznaczało znaczący wzrost wartości ich konta.
  3. Krótszy statystyczny okres wypłaty: Wzór na wysokość emerytury jest prosty – zgromadzony kapitał dzieli się przez statystyczny okres, przez jaki będziemy pobierać świadczenie. Przechodząc na emeryturę później, skracamy ten okres, co sprawia, że miesięczna kwota świadczenia staje się wyższa.

Przykłady wzrostu emerytury

Analizy ZUS pokazują, jak bardzo opłacalne jest odroczenie emerytury. Mężczyzna, który pracował jeden rok dłużej, zamiast 3882 zł, otrzymał 4623 zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. Inny przykład to mężczyzna, który pracował 5 lat dłużej. Jego emerytura wzrosła ponad dwukrotnie – z 2477 zł do 5147 zł. W obu przypadkach brak wypłaty emerytury przez dodatkowe lata pracy zwrócił się w ciągu kilku lat, a wyższe świadczenie będzie otrzymywane do końca życia.

Coraz więcej osób pracuje dłużej

Coraz więcej Polaków dostrzega te korzyści. Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie, a spadek liczby nowo przyznanych emerytur o 17,9 proc. w pierwszej połowie 2025 roku świadczy o tym, że coraz więcej osób świadomie odkłada decyzję o przejściu na emeryturę. Średnia wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 62,7 roku i systematycznie rośnie, co jest korzystne zarówno dla przyszłych emerytów, jak i dla całej gospodarki.

Powiązane
Co warto wiedzieć o świadczeniach dla niepełnosprawnych w 2026 roku
Co warto wiedzieć o świadczeniach dla niepełnosprawnych w 2026 roku
Jak wygląda komisja orzekająca o niepełnosprawności w praktyce – krok po kroku
Jak wygląda komisja orzekająca o niepełnosprawności w praktyce – krok po kroku
Rewolucyjne zmiany dla osób niepełnosprawnych. Rząd będzie płacił za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. Ile można zyskać?
Rewolucyjne zmiany dla osób niepełnosprawnych. Rząd będzie płacił za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. Ile można zyskać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.

5 wskazówek jak zapobiegać pożarom zimą. Tragiczne pożary domów podczas mrozów na przełomie 2025 i 2026 r.
15 sty 2026

W czasie mrozów jest więcej pożarów. Przełom 2025 i 2026 roku okazał się tragiczny. Dlaczego zimą wzniecają się pożary? Jak im zapobiegać? Oto 5 praktycznych wskazówek.
Podwyżka renty wdowiej. Pierwsza taka waloryzacja
15 sty 2026

Rok 2026 zapisze się w systemie emerytalnym jako moment przełomowy. Po raz pierwszy w historii waloryzacji obejmie rentę wdowią – świadczenie, które zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. Dla ponad miliona seniorów oznacza to realny wzrost miesięcznych dochodów.
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.

REKLAMA

RPD: Czy szkoły zapewniają właściwe warunki nauki uczniom nieznającym języka polskiego
15 sty 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących wyrównywania szans uczniów z Ukrainy. Według RPD szczególnie istotne jest zapewnienie im adekwatnych do ich potrzeb warunków nauki i integracji.
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku – jakie programy obowiązują i kto może z nich skorzystać
15 sty 2026

W 2026 roku w przestrzeni publicznej krąży jedna kwota: 1 800 zł miesięcznej dopłaty do mieszkania. Wielu Polaków zakłada, że to nowe, powszechne wsparcie. Problem w tym, że dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych te pieniądze pozostaną poza zasięgiem. Sprawdzamy, kto faktycznie dostanie wysoką dopłatę, a kto nie zobaczy ani złotówki.
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
15 sty 2026

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.
Rząd planuje ukrócić budowę mikrokawalerek? Minimalna powierzchnia lokalu w nowych przepisach
15 sty 2026

Od decyzji gminy będzie zależało, czy mikrokawalerki i mieszkania inwestycyjne dostaną zaświadczenie o samodzielności lokalu – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”. Takie zaświadczenie jest niezbędne do wyodrębnienia lokalu i jego sprzedaży jako mieszkania, co może wpłynąć na przyszły rynek mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych.

REKLAMA

Zmiany w systemie i świadczeniu 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy
15 sty 2026

Rząd zapowiedział aktualizację przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. W oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o 800 plus, a proponowane przez Ministerstwo Rodziny rozwiązania mają przynieść beneficjentom wymierne korzyści. Oto szczegóły.

MEN: W jaki sposób naliczać i wypłacać wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych
15 sty 2026

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela wprowadziła zmiany dla nauczycieli dotyczące rozliczania godzin ponadwymiarowych. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w razie nieodbycia zajęć z powodów leżących po stronie szkoły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA