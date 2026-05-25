Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Brakuje Ci lat do emerytury? Oto kilka legalnych sposobów na "dokupienie" stażu i zapewnienie sobie minimalnego świadczenia w 2026 roku

Brakuje Ci lat do emerytury? Oto kilka legalnych sposobów na "dokupienie" stażu i zapewnienie sobie minimalnego świadczenia w 2026 roku

25 maja 2026, 16:00
[Data aktualizacji 26 maja 2026, 09:32]
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Brakuje Ci lat do emerytury? Oto kilka legalnych sposobów na "dokupienie" stażu i zapewnienie sobie minimalnego świadczenia w 2026 roku
Zbliżasz się do wieku emerytalnego, ale z powodu pracy na czarno, umów o dzieło lub przerw w zatrudnieniu brakuje Ci lat pracy? W 2026 roku bez wymaganego stażu ZUS nie wypłaci Ci ani grosza dopłaty do emerytury minimalnej. Jak legalnie doliczyć brakujące miesiące lub lata, korzystając z ubezpieczenia dobrowolnego, pracy na roli czy okresów opieki, i zabezpiecz swoją finansową przyszłość?

Dla wielu Polaków zbliżających się do 60. lub 65. roku życia największym koszmarem nie jest niska emerytura, ale jej całkowity brak lub brak prawa do emerytury minimalnej. W 2026 roku, aby otrzymać gwarantowane 1978,49 zł brutto, musisz wykazać się stażem 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Co zrobić, gdy przez lata pracowałeś na umowach o dzieło, opiekowałeś się chorym członkiem rodziny lub po prostu masz "dziury" w ubezpieczeniu? Istnieją w pełni legalne metody na "załatanie" tych braków. System emerytalny jest skomplikowany, ale daje kilka furtek osobom, które nie mają wymaganych lat okresów składkowych. W 2026 roku posiadanie prawa do emerytury minimalnej to absolutne minimum bezpieczeństwa finansowego. Wiele osób poddaje się, widząc w systemie PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych) "brak stażu", nie wiedząc, że prawo pozwala na doliczenie okresów, w których nie wpłacaliśmy składek bezpośrednio z pensji.

Okresy nieskładkowe - Twój ukryty staż

To jeden z podstawowych sposobów na podbicie stażu. Do okresów nieskładkowych zaliczamy m.in. czas studiów wyższych (pod warunkiem ich ukończenia - dolicza się programowy czas trwania nauki, np. 5 lat). Ważne są też okresy pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie: okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 Twoich okresów składkowych. Warto dokładnie prześledzić historię swojego zdrowia i nauki, bo te lata mogą uratować Twój staż emerytalny.

Praca na roli - koło ratunkowe dla wielu seniorów

Jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie mieli gospodarstwo rolne, a Ty w młodości im pomagałeś, możesz doliczyć ten czas do stażu w ZUS. Chodzi o okresy stałej pracy w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia. ZUS uznaje te lata jako tzw. okresy uzupełniające. Procedury udowadniania takiej pracy opierają się na zeznaniach świadków lub dokumentach z urzędów gmin. ZUS zaliczy je jednak wyłącznie wtedy, gdy Twoje własne okresy składkowe i nieskładkowe są zbyt krótkie, by osiągnąć próg 20 lub 25 lat.

Opieka nad dziećmi i chorymi bliskimi

Państwo uwzględnia trud opieki przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej. Do stażu wliczają się okresy urlopu wychowawczego oraz okresy bezpłatne na opiekę nad dziećmi (do lat 6). Co więcej, osoby, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, mogą mieć opłacane składki emerytalne z budżetu państwa za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Warto sprawdzić, czy wszystkie te okresy zostały poprawnie odnotowane na Twoim koncie w ZUS, ponieważ często wymagają one dostarczenia aktów urodzenia dzieci lub decyzji administracyjnych.

Ubezpieczenie dobrowolne - czy warto "kupić" sobie emeryturę?

Jeśli brakuje Ci bardzo mało (np. rok lub dwa) do wymaganego stażu, a nie masz żadnych historycznych okresów do doliczenia, możesz zdecydować się na ubezpieczenie dobrowolne. Polega to na samodzielnym, bieżącym opłacaniu składek do ZUS. W 2026 roku minimalny miesięczny koszt takiej składki emerytalnej wynosi 1103,18 zł (ponieważ podstawa nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie - 4626 zł). W perspektywie uzyskania prawa do dożywotniej emerytury minimalnej (oraz trzynastek i czternastek), dla osób tuż przed wiekiem emerytalnym bywa to opłacalna inwestycja.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy można doliczyć lata pracy w gospodarstwie rolnym rodziców? Tak, jeśli pracowałeś w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia i była to praca stała. ZUS zalicza te lata jako okresy uzupełniające, ale tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia stażu wymaganego do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w 2026 roku? Koszt zależy od podstawy wymiaru, którą wybierzesz. Nie może być ona niższa od minimalnego wynagrodzenia (4626 zł brutto). W związku z tym minimalna składka emerytalna (19,52 proc.) wynosi w 2026 roku dokładnie 1103,18 zł miesięcznie. Pozwala to legalnie "dokupić" brakujące miesiące stażu na bieżąco.

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu? Tak. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest okresem składkowym i w pełni wlicza się do lat pracy wymaganych do emerytury minimalnej. Czas rejestracji w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku nie zalicza się do stażu.

Jak udowodnić staż pracy, gdy zakład pracy już nie istnieje? Należy szukać dokumentacji w archiwach państwowych lub prywatnych firmach archiwizacyjnych, które przejęły akta zlikwidowanych przedsiębiorstw. ZUS akceptuje również wpisy w starych legitymacjach ubezpieczeniowych, umowy o pracę, świadectwa uposażenia oraz zeznania świadków (np. byłych współpracowników).

Czy lata opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy) podnoszą kwotę emerytury? Dla osób urodzonych po 1948 roku okresy te pomagają osiągnąć wymagany staż (20/25 lat) do uzyskania prawa do emerytury minimalnej. Jednak przy wyliczaniu ostatecznej wysokości Twojej nowej emerytury, okresy te mają przypisaną podstawę 0 zł, więc same w sobie nie zwiększają kwoty zgromadzonego na koncie kapitału.

Jaki staż jest wymagany do emerytury minimalnej 1978,49 zł brutto w 2026 roku?

Aby otrzymać gwarantowane 1978,49 zł brutto w 2026 roku, trzeba wykazać 20 lat stażu w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn.

Jakie okresy nieskładkowe mogą podbić staż do emerytury minimalnej w ZUS?

Do okresów nieskładkowych zaliczamy m.in. czas ukończonych studiów wyższych, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Jak ZUS zalicza stałą pracę w gospodarstwie rolnym po 16. roku życia?

ZUS uznaje okresy stałej pracy w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia jako okresy uzupełniające. ZUS zaliczy je wyłącznie wtedy, gdy okresy składkowe i nieskładkowe są zbyt krótkie, by osiągnąć próg 20 lub 25 lat.

Czy opieka nad dziećmi i niepełnosprawnym członkiem rodziny wlicza się do stażu?

Do stażu wliczają się okresy urlopu wychowawczego oraz okresy bezpłatne na opiekę nad dziećmi do lat 6. Osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny mogą mieć opłacane składki emerytalne z budżetu państwa.

Ile wynosi minimalny miesięczny koszt dobrowolnej składki emerytalnej w 2026 roku?

W 2026 roku minimalny miesięczny koszt dobrowolnej składki emerytalnej wynosi 1103,18 zł. Podstawa nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 4626 zł.

Wniosek o przeliczenie emerytury. Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. Sprawdź, kiedy złożyć dokumenty
