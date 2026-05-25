Wniosek o przeliczenie emerytury. Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. Sprawdź, kiedy złożyć dokumenty

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o ponownym przeliczaniu świadczeń. Dotyczy to w szczególności osób urodzonych w latach 1949-1969, które przeszły na emeryturę na starych zasadach, pracowały w czerwcu lub kontynuowały pracę po przyznaniu świadczenia. Jak działają mechanizmy ZUS, kto dokładnie może zyskać i kiedy warto złożyć dokumenty, aby podwyższyć swój przelew?

W polskim systemie emerytalnym panuje przekonanie, że raz wyliczona emerytura jest niezmienna i rośnie jedynie przy okazji marcowej waloryzacji. To nieprawda. Przepisy dają seniorom szereg narzędzi do korekty wysokości świadczenia, jeśli pojawią się nowe okoliczności, dodatkowe składki lub odnalezione po latach dokumenty.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego roczniki 1949-1969 mogą liczyć na wyższe świadczenia?

Osoby urodzone w tym przedziale czasowym to tzw. roczniki przejściowe, które budowały swój kapitał emerytalny w dwóch różnych systemach. Wielu seniorów z tej grupy posiada kapitał początkowy, wyliczany na podstawie dokumentacji z lat 70., 80. i 90. - okresu, w którym dochodziło do częstych błędów lub braków w archiwach zakładowych. Oto główne powody, dla których te roczniki mogą zyskać na przeliczeniu:

Automatyczna korekta "emerytur czerwcowych": Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, ZUS z urzędu (bez wniosku seniora) naprawia błąd dotyczący osób z roczników 1949-1969, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Przeliczenie to ma na celu wyrównanie strat wynikających z ówczesnego, niekorzystnego sposobu waloryzacji składek.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, ZUS z urzędu (bez wniosku seniora) naprawia błąd dotyczący osób z roczników 1949-1969, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Przeliczenie to ma na celu wyrównanie strat wynikających z ówczesnego, niekorzystnego sposobu waloryzacji składek. Korekta za urlopy wychowawcze: Okresy opieki nad dzieckiem sprzed 1999 roku były dawniej liczone według niesprawiedliwego wskaźnika 0,7 proc. podstawy wymiaru jako okresy nieskładkowe. Od lat obowiązuje przepis pozwalający na przeliczenie ich według korzystniejszego wskaźnika 1,3 proc. (tak jak okresy składkowe). Jeśli seniorka nie zrobiła tego przy przechodzeniu na emeryturę, wniosek o przeliczenie kapitału może przynieść od kilkudziesięciu do ponad 200 zł podwyżki miesięcznie.

Okresy opieki nad dzieckiem sprzed 1999 roku były dawniej liczone według niesprawiedliwego wskaźnika 0,7 proc. podstawy wymiaru jako okresy nieskładkowe. Od lat obowiązuje przepis pozwalający na przeliczenie ich według korzystniejszego wskaźnika 1,3 proc. (tak jak okresy składkowe). Jeśli seniorka nie zrobiła tego przy przechodzeniu na emeryturę, wniosek o przeliczenie kapitału może przynieść od kilkudziesięciu do ponad 200 zł podwyżki miesięcznie. Doliczenie składek za pracę na emeryturze: Wiele osób z tych roczników wciąż pozostaje aktywnych zawodowo. Każdy przepracowany miesiąc to dodatkowe składki na koncie ZUS. Seniorzy mogą raz w roku kalendarzowym złożyć wniosek o doliczenie tych składek do bieżącego świadczenia.

Kiedy złożyć wniosek ERPO? Rozprawiamy się z mitem

Wielu seniorów spieszy się z dokumentami, wierząc, że 31 maja to ostateczny, nieprzekraczalny termin. To mit. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury (formularz ERPO) można złożyć w dowolnym momencie roku. Urząd nie zamyka żadnego "okienka" wraz z końcem maja. Skąd więc wziął się ten pośpiech? Wynika on ze specyfiki czerwcowej waloryzacji składek. W czerwcu ZUS dokonuje rocznej waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach ubezpieczonych.

Osoby, które dopiero przechodzą na emeryturę , często celowo czekają ze złożeniem pierwszego wniosku do drugiej połowy roku (np. do lipca), aby ich kapitał został objęty tą korzystną waloryzacją.

, często celowo czekają ze złożeniem pierwszego wniosku do drugiej połowy roku (np. do lipca), aby ich kapitał został objęty tą korzystną waloryzacją. Osoby, które już są emerytami i jedynie doliczają składki za dorabianie, mogą złożyć wniosek w maju, aby szybciej zacząć pobierać wyższe świadczenie. Jeśli jednak spóźnią się i złożą dokumenty w czerwcu lub lipcu, ich dotychczasowa emerytura i tak zostanie zwaloryzowana, a nowe składki zostaną po prostu doliczone chwilę później. Nic bezpowrotnie nie przepada.

Kto powinien złożyć wniosek ERPO?

Przeliczenie stażu pracy lub korekta kapitału początkowego nie zawsze odbywają się z urzędu. Musisz złożyć wniosek, jeśli:

REKLAMA

Pracowałeś po przyznaniu emerytury : ZUS sam z siebie nie doliczy nowych składek w trakcie roku - musisz o to zawnioskować (nie częściej niż raz w roku).

: ZUS sam z siebie nie doliczy nowych składek w trakcie roku - musisz o to zawnioskować (nie częściej niż raz w roku). Odnalazłeś nowe dokumenty płacowe: Jeśli dotarłeś do dokumentacji z zlikwidowanego zakładu pracy, która potwierdza wyższe zarobki niż te, które ZUS pierwotnie przyjął do wyliczenia podstawy (tzw. lata zerowe), podwyżka jest gwarantowana.

Jeśli dotarłeś do dokumentacji z zlikwidowanego zakładu pracy, która potwierdza wyższe zarobki niż te, które ZUS pierwotnie przyjął do wyliczenia podstawy (tzw. lata zerowe), podwyżka jest gwarantowana. Przechodzisz z emerytury wcześniejszej na powszechną: Osiągając powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), warto złożyć wniosek o przyznanie nowej emerytury, która zostanie obliczona z uwzględnieniem m.in. nowszych tablic trwania życia GUS.

Jak złożyć wniosek ERPO do ZUS?

Do przeliczenia służy oficjalny formularz ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego). Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osobista wizyta w placówce ZUS: Urzędnik na miejscu zweryfikuje poprawność wypełnienia wniosku.

Tradycyjna poczta: W przypadku wysyłki listem poleconym decyduje data stempla pocztowego.

Platforma PUE ZUS (serwis ezus): Najszybsza opcja elektroniczna dla osób posiadających Profil Zaufany lub e-dowód.

Uwaga na załączniki: Jeśli powodem przeliczenia są nowe dokumenty (np. stare świadectwa pracy, druki ZUS Rp-7), należy dołączyć ich oryginały lub odpisy poświadczone notarialnie. Jeśli doliczasz tylko składki z aktualnej pracy, od których pracodawca regularnie odprowadza systemowe raporty do ZUS, wystarczy sam wniosek.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy po przeliczeniu moja emerytura może być niższa? Nie. Przepisy gwarantują, że ZUS po przeliczeniu porównuje nową kwotę z dotychczasową. Jeśli nowe wyliczenie okazałoby się mniej korzystne, urząd ma obowiązek utrzymać wypłatę świadczenia w dotychczasowej, wyższej kwocie. Nic nie ryzykujesz.

Czy roczniki 1949–1969 muszą składać wniosek w sprawie "emerytur czerwcowych"? Nie, ZUS robi to automatycznie. Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy naprawiające błąd tzw. emerytur czerwcowych dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. ZUS dokonuje ponownego przeliczenia i wypłaty wyrównania z urzędu. Nie musisz pilnować terminów ani składać żadnych dokumentów w tej konkretnej sprawie.

Jak często mogę składać wniosek o doliczenie składek za pracę na emeryturze? Raz w roku kalendarzowym. Jeżeli kontynuujesz pracę po przejściu na emeryturę, wniosek o doliczenie składek (stażu pracy) możesz złożyć dopiero po zakończeniu kwartału lub roku kalendarzowego. Najpopularniejszą praktyką jest składanie go raz w roku – np. na początku roku lub po zakończeniu umowy.

Co zyskam, składając wniosek w maju, a co stracę, składając go w czerwcu? Nie stracisz kapitału, zmieni się jedynie miesiąc wypłaty. Jeśli złożysz wniosek w maju, ZUS doliczy nowe składki i wypłaci wyższą emeryturę od maja. Jeśli złożysz wniosek w czerwcu, wyższa emerytura zostanie naliczona od czerwca. Mit o "stracie waloryzacji" wynika z faktu, że w czerwcu ZUS waloryzuje kapitał zgromadzony na kontach emerytów. Jednak ta roczna waloryzacja i tak obejmie Twoje dotychczasowe konto z urzędu, niezależnie od tego, kiedy złożysz wniosek o doliczenie nowych składek.

Czy zmiana tablic trwania życia GUS jest samodzielnym powodem do przeliczenia emerytury? Tylko w określonych sytuacjach. Nie można przeliczyć emerytury wyłącznie dlatego, że GUS opublikował nowe, korzystniejsze tablice. Z nowych tablic skorzystasz tylko wtedy, gdy:

Składasz wniosek o doliczenie nowych składek za pracę na emeryturze (nowe składki zostaną podzielone przez dalsze trwanie życia z aktualnych tablic).

Przechodzisz z emerytury wcześniejszej na emeryturę w wieku powszechnym (ZUS użyje tablic najkorzystniejszych dla Ciebie: z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego lub z dnia złożenia wniosku).

Jak sprawdzić, czy przysługuje mi podwyżka za urlop wychowawczy? Przeliczenie wskaźnika z 0,7 proc. na 1,3 proc. za okres opieki nad dzieckiem dotyczy urlopów wychowawczych przebytych przed 1 stycznia 1999 roku. Jeśli przeszłaś na emeryturę po 1 maja 2015 roku, ZUS zastosował przelicznik 1,3 proc. automatycznie. Jeśli emeryturę przyznano Ci przed tą datą, a potem nie składałaś wniosku o przeliczenie kapitału początkowego - warto złożyć wniosek ERPO i dołączyć akty urodzenia dzieci.