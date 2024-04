W jakimi wieku są robiący najczęściej zakupy na Allegro, OLX i innych platformach, duże zaskoczenie

Aż 91 procent pięćdziesięciolatków robi regularnie zakupy na platformach internetowych określanych mianem marketplace. Pod tym względem nie ustępują ani trochę konsumentom z najmłodszych grup wiekowych.

Od wielu lat zakupy online cieszą się niesłabnącą popularnością. Mniejszy wysiłek, wygoda, elastyczność i brak konieczności wychodzenia z domu stanowią dopiero początek długiej listy zalet.

REKLAMA

Zakupy na platformie cyfrowej

86 proc. ankietowanych Polaków kupuje na platformach marketplace. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych. Jednakże najczęściej robią to najmłodsi i pięćdziesięciolatkowie (91 proc.), a najrzadziej najstarsi z przebadanej grupy (74 proc.).

REKLAMA

Internet stale się rozwija, a sklepy internetowe wraz z nim. Pojawiło się wiele udogodnień, które poprawiają doświadczenia klientów i sprawiają, że taka forma zakupów staje się przyjemnością – zgodnie z najnowszym raportem Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci” 47 proc. Polaków spędza najwięcej swojego czasu wolnego w sieci na robieniu zakupów online.

Co więcej, 6 na 10 ankietowanych, którzy kupują online zauważyło, że aktualnie robi to częściej niż w latach poprzednich.

Zakupy w sieci są uwielbiane przez wszystkich, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że każda grupa ankietowanych kupuje online częściej niż kiedyś.

– Okazuje się, że wzrost częstotliwości korzystania z kanału e-commerce był najbardziej widoczny wśród czterdziestolatków; ponad dwie trzecie z nich zauważyło u siebie taką tendencję – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marketplace czyli bazar online

REKLAMA

Platformy marketplace to strony internetowe, na których konsumenci mogą kupić różne kategorie produktów od wielu sprzedawców. Jest to wygodne rozwiązanie oferujące większy wybór i możliwość załatwienia kilku spraw tylko w jednym miejscu. Taka dywersyfikacja przyciąga wielu klientów w różnym wieku i o odmiennej zasobności portfela.

Przeprowadzone przez Santander Consumer Bank badanie potwierdza popularność tej formy zakupów, ponieważ aż 86 proc. Polaków kupuje artykuły na platformach typu Allegro czy Amazon. Najwyższy odsetek osób korzystających z takich stron internetowych znajduje się wśród osób między 18 a 29 rokiem życia (91 proc.) oraz pięćdziesięciolatków (91 proc.).

Z takich udogodnień najrzadziej korzystają konsumenci od 60 r.ż. wzwyż – w tej grupie jest to 74 proc.

Co ciekawe, nieco mniej osób kupuje na marketplace zarówno wśród tych, którzy zarabiają najmniej jak i tych, którzy zadeklarowali najwyższe dochody. Wśród ankietowanych zarabiających między 2001 a 2999 zł netto na tych platformach kupuje 77 proc., zaś w grupie o pensji od 7 tys. zł netto wzwyż – 85 proc. Dla porównania, wśród osób z zarobkami od 4000 do 4999 zł oraz od 5000 do 6999 zł odsetek ten wynosił aż 93 proc.

Szybkie zakupy, szybka płatność

- Szeroki asortyment produktów sprawia, że platformy marketplace są preferowanym miejscem zakupów dla wielu Polaków, czemu sprzyja szeroka paleta instrumentów płatniczych służących ich sfinansowaniu – komentuje Patryk Perliński.

Są to zarówno narzędzia klasyczne jak i cyfrowe. Poza kartą kredytową, kredytem gotówkowym, czy kredytem ratalnym są to płatności odroczone.

Co ważne umowę z bankiem o dostęp do takich produktów można także zawrzeć bez wychodzenia z domu, a aplikacja służąca zakupom na marketplace często zawiera zakładkę ukierunkowując do banku-dostawcy takich usług, w zależności od wyboru narzędzia finansowego preferowanego przez kupującego.