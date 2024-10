Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed smartfonem lub laptopem. Nie tylko dla rozrywki, ale i zajęć edukacyjnych

Sześć godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych przy ekranie, to dziś standard dla dzieci. Niewiarygodne, ale w dwa lata grono tak korzystających z nowoczesnych technologii nauczania powiększyło się aż ośmiokrotnie!

Zarządzanie czasem ekranowym dzieci stanowi jedno z największych współczesnych wyzwań wychowawczych. Badanie przeprowadzone przez platformę Novakid wskazuje na kluczowe zmiany we wzorcach korzystania z urządzeń ekranowych przez dzieci na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Edukacja przed smartfonem lub laptopem: korzysta coraz więcej dzieci

Pozytywnie zaskakujący jest m.in. sposób, w jaki ten czas jest spożytkowany. Odsetek rodziców deklarujących, że ich dzieci spędzają ponad 6 godzin tygodniowo na zajęciach edukacyjnych online wzrósł ponad 8-krotnie od 2022 roku.

Ankieta wskazuje również na stosowane sposoby kontrolowania internetowych treści przez rodziców.

Czas przed ekranem

W ostatnim czasie wiele europejskich państw wprowadziło ograniczenia związane z używaniem telefonów przez dzieci w szkołach, całkowity zakaz korzystania z takich urządzeń obowiązuje m.in. w Holandii.

W Polsce placówki oświatowe mają w tym zakresie niezależność, a temat ten budzi dyskusje wśród rodziców. Platforma do nauki angielskiego dla dzieci online Novakid postanowiła zbadać, jak wyglądają obecnie nawyki dotyczące czasu spędzanego przed ekranem m.in. wśród dzieci z Polski w wieku 4-12 lat.

W badaniu Novakid przeanalizowano dane z ponad 5000 rodzin z 15 krajów, w tym z Polski. Wyniki tegorocznej ankiety zostały porównane do tożsamego badania przeprowadzonego w 2022 roku.

Nauka online: dzieci chętnie zdobywają wiedzę tym sposobem

Raport z badania pokazuje, że aktualnie jedną z najczęściej podejmowanych przez dzieci aktywności ekranowych jest nauka online (33%).

Ogólny czas spędzany przed ekranem w celach edukacyjnych znacznie wzrósł we wszystkich badanych krajach. W 2022 r. 68% polskich rodziców twierdziło, że ich dzieci spędzają mniej niż dwie godziny tygodniowo na nauce online, podczas gdy tylko 4% przekroczyło sześć godzin tygodniowo.

W 2024 r. już 33% rodziców wskazało, że ich dzieci spędzają średnio 1 godzinę dziennie na zajęciach edukacyjnych na ekranie. Jest to ponad 8-krotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat, co potwierdza rosnącą popularność takiej formy nauki. Największy odsetek polskich dzieci poświęca na edukację od 3-6 godzin tygodniowo (40%).

Jakie formy edukacji

Rosnąca popularność używania ekranów w edukacji sugeruje pozytywny trend w kierunku wykorzystania technologii do nauki w Polsce. Potwierdzają to również wyniki platformy Novakid, która w ostatnich dwóch latach odnotowywała stały wzrost liczby użytkowników: liczba nowych rejestracji na platformie wzrosła od początku 2024 roku o 32% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

– Nasze połączenie gier edukacyjnych, interaktywnych zasobów do samodzielnej nauki, lekcji online i grupowych zajęć konwersacyjnych angażuje młodych uczniów w poznawanie języka angielskiego w ciekawy dla nich sposób – tłumaczy sukces platformy Max Azarov, dyrektor generalny i współzałożyciel Novakid.

Dziecko przed smartfonem: dominują jednak gry i zabawy

O ile czas spędzany online na nauce jest oceniany przez rodziców jako pożyteczny, to większy ich niepokój budzą potencjalne negatywne skutki gier i filmów online.

Te obawy podkreślają znaczenie monitorowania aktywności cyfrowej dzieci i promowania zdrowych, zrównoważonych nawyków korzystania z technologii.

W związku z dynamicznie rosnącą popularnością nauki online, coraz mocniej zaznacza się konieczność zwiększenia świadomości na temat treści, na które dzieci mogą trafić w sieci.

Równoważąc zaufanie i kontrolę w zarządzaniu czasem spędzanym przed ekranem, większość rodziców preferuje monitorowanie sposobu korzystania przez dzieci z urządzeń cyfrowych, uzupełnione umowami z dzieckiem (67%).

Korzystanie z minutników (13%) lub dedykowanych aplikacji (30%) jest równie powszechne, szczególnie gdy dzieci zabierają urządzenia do szkoły lub na wycieczkę.

Edukacja online: połączenie nauki z zabawą daje najlepsze efekty

Choć rozrywka często dominuje nad edukacją w codziennym użytkowaniu ekranów, kluczem może być połączenie obu tych elementów. Eksperci widzą w zabawie duży potencjał edukacyjny. Może ona rozwijać kreatywność, zwiększać motywację i wspierać procesy uczenia się. Potwierdza to ponad 50% ankietowanych rodziców z Polski.

– Wyobrażamy sobie przyszłość, w której treści edukacyjne są dla dziecka zabawne i angażujące, podobnie jak gry – mówi Max Azarov.

Jak wynika z badania, gry edukacyjne oraz aplikacje stanowią obecnie 52% dydaktycznego czasu w sieci, co odzwierciedla ich rolę skutecznego narzędzia edukacyjnego.

Dla kontrastu, 34% czasu spędzanego przed ekranem poświęcone jest na zajęcia online, a 37% na czytanie i szukanie informacji do zadań domowych.

Tendencja ta potwierdza potencjał opracowywania aplikacji, które łączą zajęcia online, zadania domowe, filmy edukacyjne i dyskusje tematyczne.

Rozrywka czy edukacja

Nauka zdalna otwiera przed dziećmi nowe możliwości rozwoju, wykorzystując technologię w sposób przemyślany i angażujący. Edukacyjne gry i interaktywne treści nie tylko wspierają proces nauki, ale także sprawiają, że jest ona ciekawsza, szerzej dostępna oraz niezwykle praktyczna i wygodna.

Mimo to, kluczowe jest, aby rodzice utrzymywali równowagę między zaufaniem a kontrolą, monitorując czas spędzany przed ekranem i dbając o zdrowe nawyki korzystania z technologii.