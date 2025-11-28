Od 19.11.2025 do 28.02.2026 r. całodobowe dyżury we wskazanych urzędach, a osoby wyznaczone do wykonywania zadań ochronny wyposażone w broń i amunicję. Weszło w życie zarządzenie premiera wprowadzające trzeci stopień alarmowy

Zarządzeniem wydanym w dniu 19 listopada 2025 r. premier Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obejmuje on obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. i będzie obowiązywał w okresie od dnia 19 listopada 2025 r., od godz. 00.00, do dnia 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59. Sprawdź, co poszczególne alarmy, oznaczają dla urzędów administracji publicznej i dla obywateli naszego kraju.

Prezes Rady Ministrów w Sejmie: Za akty dywersji w Polsce odpowiada Rosja. „To być może najpoważniejsza sytuacja od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej”

Na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w sobotę 15 listopada br., w miejscowości Mika, eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast w okolicy Puław, w niedzielę 16 listopada br., pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej infrastruktury.

- „Zdarzenia te miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców i ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym.” – we wtorek, 18 listopada 2025 r., poinformował w Sejmie Donald Tusk.

Jak wyjaśnił, sprawców udało się ustalić dzięki sprawnemu działaniu polskich służb i prokuratury, a także w wyniku współpracy z sojusznikami.

- „Znane są już tożsamości sprawców, jednak ze względu na prowadzone operacje nie podam teraz ich nazwisk. Jedna z podejrzewanych osób to obywatel Ukrainy, skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Obaj przedostali się do Polski z Białorusi, tuż przed zamachami.” – mówił Premier.

Natychmiast po dywersji, podejrzani opuścili Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. Uniemożliwiło to ich identyfikację przez służby. Wszystkie ich dane, razem z wizerunkami, są w posiadaniu prokuratury.

- „Akty dywersji przebiegały w odstępach czasowych. Pierwszy polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała prawdopodobnie doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowany w obrębie torowiska telefon komórkowy. Na szczęście próba okazała się zupełnie nieskuteczna.” – przekazał Prezes Rady Ministrów.

Drugie zdarzenie polegało na detonacji wojskowego ładunku wybuchowego, przy pomocy specjalnego urządzenia, sterowanego przewodowo.

- „Ładunek eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa-Puławy, nie doprowadzając do jego wykolejenia, a jedynie do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu. Maszynista nawet nie odnotował tego zdarzenia.” – powiedział szef rządu.

Od dwóch lat nasz kraj musi mierzyć się z dywersją, która podejmowana jest na zlecenie obcych służb.

- „Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że policja, służby specjalne i prokuratura pracują w takim przypadku zawsze z niezwykłym poświęceniem i intensywnością.” – zaznaczył Donald Tusk.

We wszystkich przypadkach związanych z dywersją i aktami wywiadowczymi, identyfikowana jest współpraca z rosyjskimi służbami, które zlecały te zadania.

Rosyjska dywersja przeprowadzana jest na tej samej zasadzie, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich.

- „Ten model jest bardzo podobny. Do tego typu akcji najmuje się obywateli z innych państw, najczęściej z Ukrainy.” – poinformował szef rządu.

Rosji zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie dywersji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych. Chodzi o propagowanie dezorganizacji, chaosu, paniki, spekulacji i niepewności.

- „Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to być może najpoważniejsza sytuacja od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.” – ocenił Prezes Rady Ministrów.

W związku z zagrożeniami terrorystycznymi, premier wprowadza trzeci stopień alarmowy „Charlie”

Podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniu 18 listopada br., premier Donald Tusk poinformował także, że w związku z zagrożeniami terrorystycznymi, na określonych liniach kolejowych, wprowadzony zostanie trzeci stopień alarmowy „Charlie”.

- „Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego „Charlie” w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie, tak jak dotychczas, drugi stopień alarmowy.” – poinformował Donald Tusk.

Trzeci stopień alarmowy „Charlie” – co oznacza dla urzędów administracji publicznej i dla obywateli naszego kraju?

Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze w dniu 18 listopada 2025 r., Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Będzie on obowiązywał od dnia 19 listopada 2025 r., od godz. 00.00, do dnia 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Trzeci stopień alarmowy „Charlie" wprowadzony w dniu 18 listopada 2025 r.

Dla urzędów administracji publicznej, trzeci stopień alarmowy „Charlie” oznacza:

całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej ,

, dyżury dla osób funkcyjnych,

kontrolę dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,

wydanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych oraz

oraz całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Wprowadzenie w Polsce któregokolwiek ze stopni alarmowych, to jednak nie tylko zadania dla administracji publicznej, ale również dla wszystkich obywateli, którzy zobowiązani są do:

zachowania czujności,

informowania służb o zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń oraz

stosowania się do poleceń służb.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało zestawienie najważniejszych zadań, związanych z poszczególnymi stopniami alarmowymi w Polsce, które zostały usystematyzowane na poniższej infografice: