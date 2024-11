Sklepy mają coraz bogatszą ofertę piwa, niemal wszystkie starają się jak najlepiej prezentować je na sklepowych półkach

17 listopada to Światowy Dzień Bez Długów. Finansowe memento także dla Polaków, którzy zadłużają się coraz bardziej. Pół biedy gdy są to chwilówki obciążające n czas nie dłuższy niż rok maksymalnie 20 proc. dochodów. Gorzej gdy są to 20-letnie kredyty zabierające przez całty ten czas co trzecią zarobioną złotówkę.