Czy 22.12.2024 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Tak, dziś 22 grudnia 2024 roku jest niedziela handlowa. I to chyba najbardziej handlowa ze wszystkich niedziel w roku. Chyba praktycznie każdy Polak ma w planach 22.12.2024 mniejsze lub większe zakupy. To ostatnia wszak niedziela przed Bożym Narodzeniem i ostatnia okazja na kompleksowe zakupy - od produktów na wigilijny i świąteczny stół po przezenty pod choinkę.

Tak, dziś jest najbardziej handlowa niedziela w roku z wielu, powodów. Po pierwsze, od niepamiętnych czasów - czy to w PRL czy już w Trzeciej Rzeczpospolitej niedziela poprzedzająca bezpośrednio Boże Narodzenie zawsze była niedzielą handlową, nawet gdy nikt jej tak nazywać nie musiał bo nie było podziału na te handlowe i te z zakazem handlu.

I zawsze też pod względem zakupów była wyjątkowa - i dla klientów, i dla sprzedawców. Wiadomo - to już ostatnie przygotowania, które poczynić warto by potem przez kilka dni świętować - odpoczywać, biesiadować w domu, wędrować od rodziny do znajomych. I Tak w kółko.

Zakaz handlu w niedzielę i siedem niedziel handlowych 2024

Dopiero od kilku lat gdy działa ustawa o zakazie handlu w niedziele, to czy można bez ryzyka udać się po zakupy do ulubionego sklepu stało się nie takie pewne. Aż w końcu liczbę niedziel handlowych, w które możliwa jest praca wszystkich sklepów i handlowców ograniczono do siedmiu w roku.

Na tej liście także jednak szczęśliwie od początku była niedziela poprzedzająca Boże Narodzenie. W tym roku, jako jedna z siedmiu niedziel handlowych poprzedza inną, 15.12.2024, która też była niedzielą handlową, bo jest na liście siedmiu.

Z kolei za rok, począwszy od 2025 w grudniu będą trzy niedziele handlowe - kolejne odliczając od Bożego Narodzenia. Choć ustawę stosowną Sejm uchwalił jeszcze w tym roku, to wejdzie ona w życie dopiero od 1 lutego 2025 roku, a w efekcie niedziela trzecia poprzedzająca tegoroczne Boże Narodzenie - 08.12.2024 była konsekwentnie niedzielą z zakazem handlu.

Dziś 22.12.2024 otwarty Lidl, Biedronka i inne dyskonty oraz wszystkie galerie handlowe i centra handlowe

W galeriach handlowych i centrach handlowych spodziewać się dziś zresztą należy największych tłoków. Z badań poprzedzających ten dzień wynika, że po tygodniach czy miesiącach przerwy przed tegorocznymi świętami galerię lub centrum ma w planach odwiedzić każdy Polak, a dodatkowo duże odsetek rodaków duże zakupy świąteczne odkłada na ostatnią chwilę.

Po części jest to zrozumiałe - handlowcy nigdy nie ukrywali, że traktują ten dzień jako czas najobfitszych plonów, walcząc więc o klientów przyszykowali na handlową niedzielę 22.12.2024 największą liczbę promocji i okazji zakupowych. Co klienci w ramach zakupów świątecznych skrzętnie zechcą wykorzystać.