REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Jutro 30.11.2025 jest niedziela handlowa? Czy 30 listopada są otwarte sklepy? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Jutro 30.11.2025 jest niedziela handlowa? Czy 30 listopada są otwarte sklepy? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 listopada 2025, 12:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
30 listopada jest niedziela handlowa?
30 listopada jest niedziela handlowa?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 30 listopada 2025 roku jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje zakupy lub wizytę w galerii handlowej w niedzielę. Zalecamy najpierw sprawdzić, czy 30.11.2025 można zrobić zakupy bez przeszkód. Ponadto, informujemy gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową.

Niedziela handlowa 30 listopada 2025 - czy sklepy są otwarte?

Niedziela 30 listopada 2025 nie jest niedzielą handlową. Tego dnia duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa 2025?

Kolejna niedziela handlowa wypada 7 grudnia 2025 roku.

Kiedy są niedziele handlowe 2025?

W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?

W niedzielę niehandlową zakupy można zrobić w kilku miejscach, które są zwolnione z zakazu handlu. Oto najważniejsze z nich:

REKLAMA

  • Sklepy osiedlowe i małe placówki franczyzowe tj. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan – jeśli właściciel zdecyduje się pracować osobiście, sklep może być otwarty. Małe sklepy spożywcze – jeśli właściciel obsługuje klientów.
  • Stacje benzynowe - Orlen, BP, Shell, Circle K i inne – większość stacji oferuje podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pieczywo, przekąski i napoje.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach - działają bez ograniczeń.
  • Całodobowe apteki 
  • Punkty gastronomiczne - restauracje, kawiarnie, cukiernie – lokale gastronomiczne działają normalnie, również w galeriach handlowych.
  • Sklepy w hotelach - niektóre hotele posiadają małe sklepiki, które są otwarte także w niedziele niehandlowe.

Planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku i obejmuje większość placówek handlowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mogą w te dni wykonywać obowiązków związanych z handlem. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – zakaz nie dotyczy sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest osobiście przez właściciela, a także niektórych placówek, takich jak stacje paliw, kina, restauracje czy cukiernie. Przedsiębiorcy, którzy łamią przepisy, mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku uporczywego naruszania zakazu – nawet karą ograniczenia wolności.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?
29 lis 2025

Rosnące koszty życia coraz mocniej dają się we znaki polskim rodzinom. Podwyżki cen energii, nieustanna inflacja oraz rosnące raty kredytów mieszkaniowych sprawiają, że ci, którzy zaciągnęli pożyczki na własne cztery ściany balansują na granicy finansowej wydolności. Niewielu jednak wie, że istnieje realna forma pomocy, która może uchronić ich przed poważnymi kłopotami. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.
760 plus w 2026 roku - te pieniądze może przegapić mnóstwo Polaków
28 lis 2025

W dobie powszechnej cyfryzacji, gdy Internet stał się nieodłącznym elementem codziennego życia milionów Polaków, niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że koszty związane z dostępem do sieci mogą realnie obniżyć nasz roczny podatek. Ulga internetowa, choć funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od lat, wciąż pozostaje jedną z najbardziej niedocenianych i niewykorzystywanych form ulg podatkowych. Według szacunków ekspertów, tysiące podatników co roku tracą możliwość odzyskania nawet 760 złotych, po prostu nie wiedząc o istnieniu tego rozwiązania lub nie rozumiejąc zasad jego działania. To ukryte 760 plus, z którego możesz skorzystać po spełnieniu warunków.
Oferta biznesowa dla firm: Paczkomat® InPost jako klucz do szybkiej i wygodnej dostawy
28 lis 2025

Klienci kupują online przede wszystkim dla wygody, a szybka dostawa i odbiór to dziś standard. Punkty odbioru stały się naturalnym wyborem, a Paczkomat® InPost przewodzi w tej kategorii. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, oferta biznesowa InPost to prosty sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie satysfakcji kupujących. Sprawdź, dlaczego warto i jak zrobić to dobrze.
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
28 lis 2025

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.

REKLAMA

Ta branża przeżyje prawdziwy boom w 2026 roku
28 lis 2025

Producenci kasków rowerowych zacierają ręce. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 27 listopada 2025 roku nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16. roku życia podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego. Co to oznacza dla rodziców, branży i bezpieczeństwa najmłodszych?
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
28 lis 2025

Coraz więcej osób odkrywa, że codzienne dolegliwości, które latami bagatelizowali, uporczywy ból kręgosłupa, migreny, pogarszający się wzrok, niedosłuch czy objawy depresji, mogą być podstawą do orzeczenia o niepełnosprawności. W 2026 roku procedura wciąż jest prosta, ale decydują szczegóły: dokumentacja, ciągłość leczenia i wpływ objawów na życie. Sprawdź, czy Twoje symptomy mogą dać Ci prawo do świadczeń i wsparcia.
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]
28 lis 2025

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy nie tylko w przypadku poważnych chorób, takich jak schorzenia serca czy nowotwory, ale również z powodu depresji i chorób dermatologicznych. Oto szczegóły.
Przedmieścia w natarciu – coraz więcej Polaków wybiera życie poza miastem
28 lis 2025

Ceny mieszkań w największych miastach osiągnęły poziom, który dla wielu osób – zwłaszcza korzystających z kredytu – stał się nieosiągalny. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że wystarczy wyjechać kilkanaście kilometrów za miasto, by podobne lokum kupić nawet o jedną trzecią taniej.

REKLAMA

Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
28 lis 2025

W dobie cyfryzacji, gdzie dane stały się pewnego rodzaju walutą, a ich ochrona fundamentalnym prawem, każdy nowy projekt rządowy zakładający gromadzenie informacji o obywatelach, a zwłaszcza o dzieciach, podlega szczegółowej analizie. Ostatnio inicjatywa ustawodawcza, która na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetna – promocja sportu i dbałość o kondycję fizyczną najmłodszych – stała się przedmiotem ostrej krytyki ze strony najwyższego organu nadzorczego w Polsce, w tym zakresie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w specjalnym piśmie wyraził głębokie zaniepokojenie planami rozszerzenia centralnej ewidencji uczniów, wskazując na szereg poważnych uchybień, które mogą prowadzić do masowego i niezgodnego z prawem przetwarzania milionów wrażliwych danych.
Buspasy dostępne dla tych pojazdów aż do końca 2027 roku
28 lis 2025

Kierowcy pojazdów elektrycznych zachowają kluczowy przywilej przez kolejne dwa lata. Ustawa podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego gwarantuje możliwość korzystania z buspasów do 31 grudnia 2027 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA