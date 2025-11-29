Jutro 30.11.2025 jest niedziela handlowa? Czy 30 listopada są otwarte sklepy? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?
Czy 30 listopada 2025 roku jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje zakupy lub wizytę w galerii handlowej w niedzielę. Zalecamy najpierw sprawdzić, czy 30.11.2025 można zrobić zakupy bez przeszkód. Ponadto, informujemy gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową.
- Niedziela handlowa 30 listopada 2025 - czy sklepy są otwarte?
- Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa 2025?
- Kiedy są niedziele handlowe 2025?
- Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?
- Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta
Niedziela handlowa 30 listopada 2025 - czy sklepy są otwarte?
Niedziela 30 listopada 2025 nie jest niedzielą handlową. Tego dnia duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte.
Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa 2025?
Kolejna niedziela handlowa wypada 7 grudnia 2025 roku.
Kiedy są niedziele handlowe 2025?
W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych:
- 26 stycznia
- 13 kwietnia
- 27 kwietnia
- 29 czerwca
- 31 sierpnia
- 7 grudnia
- 14 grudnia
- 21 grudnia
Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?
W niedzielę niehandlową zakupy można zrobić w kilku miejscach, które są zwolnione z zakazu handlu. Oto najważniejsze z nich:
- Sklepy osiedlowe i małe placówki franczyzowe tj. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan – jeśli właściciel zdecyduje się pracować osobiście, sklep może być otwarty. Małe sklepy spożywcze – jeśli właściciel obsługuje klientów.
- Stacje benzynowe - Orlen, BP, Shell, Circle K i inne – większość stacji oferuje podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pieczywo, przekąski i napoje.
- Sklepy na dworcach i lotniskach - działają bez ograniczeń.
- Całodobowe apteki
- Punkty gastronomiczne - restauracje, kawiarnie, cukiernie – lokale gastronomiczne działają normalnie, również w galeriach handlowych.
- Sklepy w hotelach - niektóre hotele posiadają małe sklepiki, które są otwarte także w niedziele niehandlowe.
Planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny!
Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta
Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku i obejmuje większość placówek handlowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mogą w te dni wykonywać obowiązków związanych z handlem. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – zakaz nie dotyczy sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest osobiście przez właściciela, a także niektórych placówek, takich jak stacje paliw, kina, restauracje czy cukiernie. Przedsiębiorcy, którzy łamią przepisy, mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku uporczywego naruszania zakazu – nawet karą ograniczenia wolności.
