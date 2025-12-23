Ile kosztuje wigilijna kolacja w 2025 r.? Ceny rosną, tradycja się zmienia

Przygotowanie tradycyjnej kolacji wigilijnej dla czterech osób kosztuje w tym roku niemal 4% więcej niż w 2024 r. Tymczasem coraz więcej Polaków rezygnuje z klasycznego zestawu 12 potraw – jak podaje „Rzeczpospolita”.

Koszt tradycyjnej kolacji wigilijnej

Jak zauważa „Rz”, w 2025 r. za składniki tradycyjnych dań na wigilię dla czterech osób trzeba zapłacić 168 zł, o 3,7 proc. więcej niż rok temu. W wigilijnym koszyku „Rz” brane są pod uwagę podstawowe produkty do samodzielnego przygotowania posiłku (m.in. kiszona kapusta, grzyby prawdziwki, śledzie, karp, chleb), bez półproduktów i dań gotowych.

Przed rokiem ceny wigilijnych produktów wzrosły o 5,2 proc. r./r., a rok wcześniej – o ponad 6 proc. r./r. „Inflacja hamuje: z szybkiego szacunku z indeksu cen autorstwa UCE Research i WSB Merito wynika, że po dwóch tygodniach grudnia ceny w sklepach są o 4 proc., a w przypadku żywności o 3,2 proc. wyższe niż rok temu” – dodaje.

Główne zmiany w cenach produktów

Jak wyjaśnia, wolniejsze tempo wzrostu cen żywności zawdzięczamy głównie warzywom, które w listopadzie były średnio tańsze o 5,5 proc. r./r. Jednak ryby jednak zdrożały ponad 4 proc. r./r., w tym łosoś o niemal 12 proc., a śledzie o blisko 5 proc.

Zmiany na wigilijnym stole

„Rz” ocenia, że zmiany na wigilijnym stole widać m.in. po sprzedaży karpia - przed laty hodowano go 21 tys. ton rocznie, teraz 17 tys. ton. Karpia zastępują inne ryby jak łosoś czy mintaj.

„Z badania CEO SmartLunch wynika, że aż 55 proc. ankietowanych planuje zamówić gotowe potrawy na wigilijny stół, podczas gdy w poprzednich latach robiło to niespełna 23 proc. Decydują się na catering głównie ze względu na oszczędność czasu i wygodę (76 proc.) oraz stres związany z gotowaniem” – pisze.