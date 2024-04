W co inwestować? Z sektorów cyklicznych uwagę inwestorów najbardziej przyciąga boom na sztuczną inteligencję

Jakie są najatrakcyjniejsze branże do inwestowania? Dla inwestorów, którzy nastawiają się na trzymanie akcji w dłuższym horyzoncie najciekawiej prezentuje się sektor opieki zdrowotnej. Warto też zwrócić uwagę na sektor finansowy oraz energetyczny i spółki stawiające na sztuczna inteligencję.

Inwestowanie w akcje - 11 głównych sektorów

MSCI, jako czołowy dostawca światowych indeksów giełdowych, dzieli rynek akcji na 11 głównych sektorów światowych gospodarek, rozróżniając sektory defensywne i cykliczne. Sektory określane defensywnymi prezentują historycznie mniejsze wahania na zmiany koniunktury rynkowej. Teoretycznie w przypadku bessy mają tendencję do odnotowywania mniejszych spadków. Jednocześnie w przypadku hossy należy się spodziewać, że nie odnotują aż tak imponujących wzrostów.

- Dzięki takiemu podziałowi możemy zauważyć, które spółki mają największy potencjał, aby wzrosnąć lub być odporne na sytuacje makroekonomiczne - mówi w rozmowie z MarketNews24 Tymoteusz Turski, analityk rynku akcji XTB. – Cztery sektory defensywne, to takie, które konsumentom są zawsze potrzebne, niezależnie od tego czy sytuacja makroekonomiczna jest bardzo zła, czy bardzo dobra.

Najatrakcyjniejsze branże dla inwestorów

Sektory defensywne i cykliczne

Do sektorów defensywnych MSCI zalicza:

energetyczny,

użyteczności publicznej,

podstawowych dóbr konsumenckich oraz

opieki zdrowotnej.

Natomiast do sektorów cyklicznych:

finansowy,

technologie informatyczne,

telekomunikację,

dobra luksusowe,

przemysłowy,

producentów materiałów podstawowych i

branżę nieruchomości

- Z sektorów cyklicznych uwagę inwestorów najbardziej przyciąga boom na sztuczna inteligencje, a więc spółki z sektora technologii informatycznych, wśród których jest siedem spółek zaliczanych do grona „siedmiu wspaniałych” – wyjaśnia ekspert XTB.

Wskaźnik P/E

Jednym z ulubionych wskaźników używanych przez inwestorów do estymacji potencjału tkwiącego w danym sektorze jest wskaźnik P/E. Dzięki jego prostej konstrukcji można szybko wyliczyć wartości dla poszczególnych sektorów, czy spółek. Jednak dla spółek wzrostowych bardzo często wskaźnik P/E przyjmuje wartości mocno zawyżone w stosunku do tzw. spółek „value”. Nie zawsze jest to związane ze zbyt dużym przewartościowaniem takich spółek.

Czasami w wyższej wartości wskaźnika kryje się przekonanie inwestorów dotyczące możliwości wygenerowania dużo wyższych zysków w przyszłości, a wobec ograniczeń klasycznego wskaźnika P/E, analitycy z Saxo Banku zdecydowali się sięgnąć po inną metodę szacowania perspektyw danych sektorów - na podstawie historycznych danych stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez przepływy gotówkowe skierowane do inwestorów. W tym celu posłużyli się wskaźnikiem stopy dywidendy (dividend yield). Do tego doliczyli stopę skupu akcji własnych (buyback yield), stanowiącą procent skupionych przez spółki akcji do łącznej wartości akcji w obrocie za cały poprzedni rok. Suma tych dwóch wartości tworzy oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału przy założeniu wzrostu zysków spółek w tempie inflacji (czyli przy realnej stopie zwrotu równej zero).

Sektor opieki zdrowotnej z wysoką stopą zwrotu

Najlepiej w zestawieniu prezentuje się sektor opieki zdrowotnej z długoterminową oczekiwaną stopą zwrotu wynoszącą 7,6%.

Za najwyższą wartością długoterminowej oczekiwanej stopy zwrotu stoi przede wszystkim założenie o wysokim oczekiwanym wzroście zysków na akcję wynoszącym aż 5%. Wartość ta przewyższa nawet sektor IT, z którym najczęściej wiąże się spółki wzrostowe. W ujęciu stopy zwrotu z kapitału sektor prezentuje jedynie 2,7%, co plasowałoby go dopiero na 8 miejscu.

W przypadku sektora opieki zdrowotnej szczególnie dobrze prezentują się w większości spółki z segmentu walki z otyłości tj. Novo Nordisk (spółka z Europy) oraz Eli Lilly and Company (spółka z USA).

Warto zwrócić uwagę na to, że dla dwóch sektorów długoterminowe oczekiwane stopy zwrotu przyjmują wartości ujemne. Są to sektory użyteczności publicznej oraz nieruchomości. Są one jedynymi sektorami w przypadku których stopa skupu akcji własnych przyjęła ujemną wartość. Wynika to z zapotrzebowania spółek z tych sektorów na kapitał, który w normalnym otoczeniu mogłyby pozyskać poprzez zwiększanie zadłużenia.

- Sektor nieruchomościowy znalazł się w szczególnej sytuacji ze względu na inflację – komentuje T.Turski z XTB. - W otoczeniu tak wysokich stóp procentowych dalsze zadłużanie z perspektywy spółek tworzy coraz wyższe koszty obsługi długu. Fundusze inwestujące w nieruchomości mają gorszą dostępność do kredytu, podobnie jak konsumenci.

Rynek czeka na obniżki stóp procentowych, ale te nie będą szybkie i możliwe, że będą niższe. Sektor nieruchomości będzie raczej stawiał na kolejne emisje akcji.

Sektor energetyczny z atrakcyjną stopę dywidendy

Spośród najciekawszych sektorów poza sektorem opieki zdrowotnej najbardziej wyróżnia się sektor energetyczny. Jest to jedyny sektor, który prezentuje ujemną oczekiwaną stopę wzrostu zysków. Takie założenie wynika z kilku czynników. Przede wszystkim patrząc na historyczne dane można zauważyć, że sektor energetyczny w ciągu ostatnich 10 lat osiągnął średni roczny spadek zysku na akcję w wysokości -0,2%. W tym samym okresie średnioroczna stopa inflacji wyniosła 2,7%, co daje średnioroczny wskaźnik wzrostu zysków w wartości -2,9%.

- Sektor energetyczny jest ciekawy dla inwestorów ponieważ tworzą go spółki, które nie rozwijają się bardzo dynamicznie i nie potrzebują coraz większego kapitału, natomiast mają ugruntowaną pozycję rynkową, a więc mogą zapewnić atrakcyjną stopę dywidendy i nie obniża to ich potencjału, aby w przyszłości generować zyski – wyjaśnia analityk.