Urlop dla poratowania zdrowia – jak uzyskać. Kiedy dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z tego urlopu?

Tematykę udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wyjaśniła ekspertka Państwowej Inspekcji Pracy Marta Żelazowska. Wskazała również, na podstawie jakich przesłanek dyrektor szkoły może zakwestionować prawo do urlopu zdrowotnego lub odwołać nauczyciela z urlopu już udzielonego.

Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia

Jak przypomniała ekspertka PIP, urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Okres ten uważa się za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy.

REKLAMA

Wymiar urlopu dla poratowania zdrowia

Całkowity wymiar jednorazowego urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekroczyć 12 miesięcy. Natomiast w trakcie całego okresu zatrudnienia nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego wielokrotnie, pod warunkiem że pomiędzy kolejnymi okresami urlopu przepracuje co najmniej rok. Maksymalny łączny wymiar przysługującego nauczycielowi czasu wolnego na poratowanie zdrowia wynosi trzy lata.

Wynagrodzenie na urlopie dla poratowania zdrowia

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela przez cały okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz tzw. dodatek wiejski.

Procedura uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. Wniosek, zaświadczenie

Zgodnie z obowiązującą procedurą, aby skorzystać z prawa do urlopu na poratowanie zdrowia, nauczyciel musi złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.



„Jeżeli nauczyciel spełnia formalne warunki uprawniające do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, staż pracy, wymiar etatu, dyrektor placówki w terminie siedmiu dni wydaje skierowanie na badanie lekarskie. Koszty badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy ponosi szkoła” – wyjaśniła ekspertka. „Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia może być wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny pracy współpracującego z daną placówką edukacyjną” – wyjaśniła Marta Żelazowska.



Zaświadczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, określające formę leczenia oraz czas potrzebny na jego przeprowadzenie nauczyciel musi przedłożyć dyrektorowi placówki.



Jak wyjaśniła ekspertka, dyrektor szkoły po otrzymaniu takiego orzeczenia nie może odmówić udzielenia urlopu. Jeśli jednak ma podstawę sądzić, że urlop został udzielony bezpodstawnie, może w terminie 14 dni odwołać się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.



Ekspertka PIP wskazała, że artykuł 73 Karty Nauczyciela nie wymienia szczegółowej listy schorzeń, które pozwalają na skorzystanie z urlopu zdrowotnego.

„Przepisy określają, że urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przyprowadzenia zaleconego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, choroby zagrażającej wystąpieniu choroby zawodowej, czy też choroby, w której w powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Nie istnieje więc konkretna lista chorób uprawniających do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Do najczęstszych schorzeń należą choroby aparatu mowy i dolegliwości związane z bólem kręgosłupa” – wskazała Marta Żelazowska.

Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia

„W przypadku stwierdzenia, że w czasie tego urlopu nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy” – wskazała Marta Żelazowska z PIP.



Źródło: Serwis samorządowy PAP

Dalszy ciąg materiału pod wideo