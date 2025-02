Jak kania dżdżu wypatrują seniorzy tegorocznej trzynastki i czternastki, które zasilą ich chude zazwyczaj portfele. Te dwie ekstraemerytury mogą być wyższe. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak to jest z tą trzynastą i czternastą emeryturą? Może być wyższa. Wystarczy w tej sprawie złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Chodzi o to, żeby ZUS nie pobierał w tym roku od świadczenia podatku – pisze „Fakt” i wyjaśnia, że te dwie ekstraemerytury wynoszą tyle, ile wynosi emerytura minimalna. Po waloryzacji te świadczenia mogą wynieść 1877,49 zł brutto.

Problem w tym, że na rękę wychodzi mniej, bo z trzynastek i czternastek potrąca się nie tylko składkę zdrowotną, ale także zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli jednak roczne dochody emeryta nie przekraczają 30 tys. złotych, skarbówka zwraca nadpłacony podatek po wielu miesiącach - wskazuje dziennik.

Co zrobić, żeby uniknąć nadpłaty podatku?

Wystarczy złożyć do ZUS wniosek EPD-21. Jak wylicza „Fakt” "przy założeniu, że świadczenia te wyniosą 1877,49 zł brutto, oszczędność na podatku z obu świadczeń może wynieść w tym roku prawie 400 złotych.