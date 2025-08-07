Ważne zmiany w emeryturach w sierpniu 2025. To dobry miesiąc seniorów!

Sierpień 2025 roku przynosi różne zmiany w świadczeniach emerytalnych - niektóre z nich to działania planowanie, inne to trwające procesy. ZUS informuje o siedmiu zmianach, które mają ułatwić życie seniorom - od nowych zasad wypłat emerytur, aż po projekty ustaw zwiększające realne dochody emerytów. Każda z tych zmian może znacząco wpłynąć na budżet seniorów. Sprawdź, co się zmienia od 1 sierpnia 2025 i jak to może Cię dotyczyć.

Zmiana harmonogramu wypłat emerytur w sierpniu 2025

ZUS wypłaca emerytury w siedmiu stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jednak w sierpniu 2025 ze względu na dni wolne od pracy, terminy wypłat ulegają przesunięciu:

przelew z 10 sierpnia (niedziela) trafi do seniorów wcześniej – w piątek, 8 sierpnia ,

(niedziela) , przelew z 15 sierpnia (święto) zostanie zrealizowany już 14 sierpnia (czwartek).

Pozostałe terminy pozostają bez zmian. ZUS podkreśla, że wcześniejsze wypłaty to działanie standardowe w przypadku dni wolnych. Dzięki temu emeryci mogą lepiej zaplanować swoje wydatki.

Rozpoczęcie weryfikacji prawa do 14. emerytury

Choć 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, to już w sierpniu 2025 ZUS rozpoczyna proces weryfikacji uprawnień. Pełną kwotę świadczenia, 1878,91 zł brutto otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. Dla świadczeń powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Weryfikacja odbywa się automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wyniki kwalifikacji będą udostępniane na PUE ZUS.

Nowy projekt ustawy o waloryzacji emerytur

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił projekt nowelizacji systemu waloryzacji emerytur. Propozycja przewiduje wprowadzenie minimalnej kwoty waloryzacji – 150 zł brutto rocznie niezależnie od inflacji. Taka waloryzacja obowiązywałaby niezależnie od poziomu inflacji. Nowy system ma lepiej chronić najuboższych seniorów. Projekt ustawy ma zostać złożony już w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta (6.08.2025), a konsultacje społeczne ruszą w sierpniu 2025. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, zmiany mogą wejść w życie już w przyszłym roku.

Przypomnienie o refundacji leków dla seniorów 65+

W sierpniu ZUS rozpocznie ogólnopolską kampanię informacyjną przypominającą seniorom o przysługującym im prawie do darmowych leków oznaczonych symbolem „S” na recepcie. Z prawa tego mogą korzystać osoby po 65. roku życia. Aby je otrzymać, wystarczy, że lekarz oznaczy receptę odpowiednią literą. Wciąż wielu seniorów nie wie, że nie musi płacić za niektóre leki stosowane przewlekle – ZUS zachęca więc do rozmów z lekarzami na ten temat.

Zmiana limitów dorabiania do emerytury lub renty

ZUS przypomina, że w sierpniu 2025 wciąż obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów:

do 6273,60 zł brutto miesięcznie – bez wpływu na świadczenie,

miesięcznie – bez wpływu na świadczenie, między 6273,60 a 11 651 zł brutto – świadczenie jest zmniejszane,

– świadczenie jest zmniejszane, powyżej 11 651 zł – świadczenie zostaje zawieszone.

W przypadku, gdy miesięczny przychód przekroczy kwotę 6 273,60 zł brutto, ale nie przekroczy 11 651,00 zł brutto, ZUS może obniżyć wypłacane świadczenie – maksymalnie o:

939,61 zł dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności,

dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności, 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Zasady te dotyczą pracujących emerytów i rencistów od 1 czerwca do końca sierpnia 2025. Dają możliwość dodatkowego zarobku bez ryzyka utraty świadczenia.

Projekt zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla emerytów

W sierpniu Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad projektem podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego dla emerytów z obecnych 30 000 zł do:

40 000 zł w 2026 roku,

do 60 000 zł do 2028 roku.

Zamiast podnoszenia kwoty wolnej od podatku dochodowego dla emerytów od razu z 30 tys. zł do 60 tys. zł, planowane jest wprowadzenie tego rozwiązania etapami. Wstępna koncepcja zakłada coroczne zwiększanie kwoty wolnej o 10 tys. zł, aż osiągnie ona poziom 60 tys. zł.

Projekt zakłada realne zwiększenie dochodów „na rękę” dla osób otrzymujących emeryturę. Wprowadzenie ulgi PIT 0 dla seniorów mogłoby znieść podatek dla większości emerytów.

Automatyczne przyznawanie dodatków do emerytury w sierpniu 2025

W sierpniu 2025 ZUS automatycznie wypłaci niektóre dodatki do emerytury. Dotyczy to:

dodatku pielęgnacyjnego (348,23 zł) – dla osób po 75. roku życia,

dodatku kompensacyjnego (52,24 zł) – dla osób z doświadczeniem kombatanckim,

ryczałtu energetycznego (316,31 zł) – dla kombatantów i osób represjonowanych.

Nie trzeba składać wniosków – ZUS przyzna je automatycznie na podstawie danych w systemie.