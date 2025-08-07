REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz którąś z tych chorób? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Masz którąś z tych chorób? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 13:24
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza ograniczenia zdrowotne wpływające na codzienne funkcjonowanie. Jego posiadanie daje prawo do wielu form wsparcia – zarówno finansowego, jak i społecznego. W 2025 roku zasady orzekania nie zmieniają się znacząco, ale warto wiedzieć, kiedy można się o nie ubiegać i jakie choroby najczęściej kwalifikują do otrzymania orzeczenia.

rozwiń >

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

To dokument, który stwierdza, że osoba z powodu problemów zdrowotnych ma ograniczoną sprawność fizyczną, psychiczną lub społeczną. Może być wydane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od stanu zdrowia. Orzeczenie umożliwia m.in.:

REKLAMA

  • korzystanie ze świadczeń pieniężnych (np. 500+ dla osób niepełnosprawnych),
  • skorzystanie z ulg podatkowych i zniżek,
  • dostęp do usług rehabilitacyjnych i opieki,
  • ułatwienia w pracy i edukacji,
  • pierwszeństwo w kolejkach i usługach publicznych.

Stopnie niepełnosprawności – jaki możesz dostać?

W Polsce obowiązuje trzystopniowa skala orzekania:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – występują ograniczenia, ale osoba funkcjonuje samodzielnie.
 

Dawne grupy inwalidzkie (I, II, III) zostały zastąpione tym systemem:

  • I grupa = stopień znaczny,
  • II grupa = umiarkowany,
  • III grupa = lekki.

Orzeczenie mogą uzyskać osoby powyżej 16. roku życia (dla dzieci obowiązują inne zasady).

 

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Nie każda choroba oznacza niepełnosprawność. Kluczowe jest to, czy i w jakim stopniu wpływa na życie codzienne, samodzielność i zdolność do pracy. Najczęstsze grupy schorzeń:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Choroby psychiczne – np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe
  • Choroby narządu wzroku – jaskra, zaawansowana zaćma, ślepota
  • Choroby układu ruchu – RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, porażenia
  • Padaczka (epilepsja)
  • Choroby układu oddechowego i krążenia – POChP, ciężkie astmy, wady serca
  • Choroby przewodu pokarmowego – przewlekłe zapalenie jelit, przetoki
  • Choroby układu moczowo-płciowego – niewydolność nerek, stomie
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
  • Zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
  • Choroby metaboliczne i endokrynologiczne – cukrzyca typu 1, choroba Gravesa-Basedowa
  • Choroby rzadkie i zakaźne – np. AIDS, przewlekłe zapalenia wątroby

Ważne: Samo rozpoznanie choroby nie gwarantuje przyznania orzeczenia. Liczy się jej wpływ na codzienne życie.

Przykłady schorzeń, które mogą dawać prawo do orzeczenia

  • Depresja oporna na leczenie
  • Tętniak mózgu
  • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
  • Choroba Baastrupa, Scheuermanna, Meniera
  • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  • Zespół Touretta
  • Skutki nadciśnienia z uszkodzeniem narządów
  • Choroby neurologiczne powodujące paraliż lub trudności w poruszaniu się

Symbole przyczyn niepełnosprawności – co oznaczają?

Na orzeczeniu znajdziesz tzw. symbole niepełnosprawności – cyfrowe kody wskazujące główne przyczyny zaburzeń:

  • 01-U - niepełnosprawność intelektualna
  • 02-P - choroby psychiczne
  • 03-L - zaburzenia głosu, mowy, słuchu
  • 04-O - choroby narządu wzroku
  • 05-R - zaburzenia narządu ruchu
  • 06-E - epilepsja
  • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia
  • 08-T - choroby układu pokarmowego
  • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego
  • 10-N - choroby neurologiczne
  • 11-I - inne choroby (np. metaboliczne, zakaźne)
  • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

W orzeczeniu mogą być maksymalnie trzy symbole przyczyn.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

  • Zbierz dokumentację medyczną – im bardziej szczegółowa, tym lepiej.
  • Uzyskaj skierowanie – od lekarza, psychologa, szkoły lub innej instytucji.
  • Złóż wniosek – do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
  • Oczekuj na komisję – ocena może odbyć się stacjonarnie lub zaocznie (w zależności od tego co w skierowaniu wpisze lekarz).
  • Odbierz orzeczenie – jeśli decyzja jest pozytywna.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją?

Możesz złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli i ono będzie negatywne – możesz dalej składać skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od Big Techów coraz bliżej. Resort cyfryzacji nie odpuszcza i szykuje nowe regulacje, które uderzą w Google, Meta czy Amazon
07 sie 2025

Resort cyfryzacji zapowiada przełom w opodatkowaniu gigantów technologicznych. Już za dwa tygodnie poznamy koncepcję podatku cyfrowego, który ma objąć takie firmy jak Google, Meta czy Amazon. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla: „Big Techy muszą płacić sprawiedliwie”.
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.

REKLAMA

Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

Ministerstwo Finansów chce zakończyć nadużycia z przedawnieniem podatków. Nowe zasady już w 2026 roku
07 sie 2025

W nowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów chce zlikwidować możliwość zawieszania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. O szczegółach zmian mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
07 sie 2025

„Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego” – zadeklarował Karol Nawrocki tuż po zaprzysiężeniu. Brzmi dobrze, ale co to oznacza w praktyce?
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
07 sie 2025

Rząd szykuje nowy program wsparcia dla seniorów w związku z rosnącymi kosztami energii. Osoby po 60. i 65. roku życia mają otrzymać specjalne dofinansowanie do rachunków za prąd i ogrzewanie. Dla wielu gospodarstw domowych to realna pomoc, która ma złagodzić skutki planowanych zmian unijnych i wzrostu cen energii.

REKLAMA

Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
07 sie 2025

Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
07 sie 2025

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.

REKLAMA