Zmiana czasu już w ten weekend. Jak rozliczyć pracę nocną?

W nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca przestawimy zegarki o godzinę do przodu, z godziny drugiej na godzinę trzecią. Pracownicy, którzy w tym czasie będą wykonywać swoje obowiązki na nocnej zmianie, przepracują jedną godzinę krócej.

Jak rozliczyć taką sytuację zgodnie z prawem pracy?

Podczas zmiany czasu z zimowego na letni zegarki przestawia się w nocy z godziny 2 na godzinę 3, przez co doba ta ulega skróceniu o godzinę. Oznacza to, że pracownicy wykonujący pracę w 8 godzinnym systemie w nocy, w której dojdzie do zmiany czasu pracy, będą pracować rzeczywiście przez 7 godzin. Chociaż pracownik faktycznie przepracuje jedną godzinę krócej ze względu na zmianę czasu, jego wynagrodzenie podstawowe nie może być pomniejszone. Pracownik był bowiem gotowy świadczyć pracę przez cały zaplanowany czas, a skrócenie czasu pracy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym za godzinę nieprzepracowaną należy mu się pełne wynagrodzenie.

A co z dodatkiem nocnym?

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca dodatku za pracę nocną. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje dowolne 8 godzin między 21 a 7 rano. Dodatek za pracę w porze nocnej ustalany jest w oparciu o wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym praca w porze nocnej miała miejsce oraz wynagrodzenie minimalne. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł. W marcu tego roku czas pracy wynosi 168 godzin. Oznacza to, że dodatek w tym miesiącu za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 5,55 zł (4666/168 pomnożone przez 20 procent). W przypadku zmiany czasu na letni pracownik, faktycznie świadczy pracę tylko przez 7 godzin nocnych, dlatego dodatek przysługuje mu jedynie za te 7 godzin. Dodatek za ósmą godzinę nie zostanie wypłacony, gdyż godzina ta nie została rzeczywiście przepracowana w porze nocnej. Dodatek wyniesie za tę noc 38,85 zł zamiast 44,40 zł.

Podsumowując, zmiana czasu z zimowego na letni powoduje skrócenie nocnej zmiany o jedną godzinę. Pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za cały zaplanowany czas pracy, jednak dodatek nocny będzie naliczony wyłącznie za godziny rzeczywiście przepracowane.