Gdzie zarobisz 8000 zł miesięcznie w wakacje 2025? Sprawdź najlepiej płatne zawody sezonowe

Szukasz dobrze płatnej pracy na lato? W sezonie 2025 możesz zarobić nawet 8000 zł na rękę! Sprawdź, które zawody sezonowe oferują najwyższe stawki godzinowe i gdzie warto szukać ofert, by maksymalnie wykorzystać wakacyjny czas.

Letni rynek pracy sezonowej w Polsce rozgrzewa się do czerwoności. Jak wynika z najnowszego raportu Personnel Service, w 2025 roku niektóre zawody sezonowe oferują stawki sięgające nawet 50 zł netto za godzinę. Kto zarobi najwięcej i gdzie warto szukać pracy?

Najlepiej płatne zawody sezonowe – TOP 5

Sezon letni to nie tylko czas wakacji, ale też świetna okazja, by podreperować domowy budżet, zwłaszcza dla studentów i osób szukających elastycznego zajęcia. Kogo szukają pracodawcy? Przede wszystkim osób gotowych do pracy fizycznej, z uprawnieniami lub doświadczeniem. Oto TOP 5 najlepiej płatnych zawodów sezonowych, które latem 2025 roku cieszą się największym zainteresowaniem, zarówno w kurortach, jak i dużych miastach.

1. Pracownik budowlany – nawet 50 zł za godzinę

W sezonie letnim rośnie zapotrzebowanie na prace remontowe i wykończeniowe, szczególnie w miejscowościach turystycznych takich jak Trójmiasto, Mazury czy Zakopane. Pracownicy budowlani mogą liczyć na stawki od 31 do 50 zł netto za godzinę (dla studentów) oraz 30,5–42 zł dla osób powyżej 26. roku życia. Wysokie wynagrodzenia wynikają z niedoboru wykwalifikowanej kadry oraz presji czasowej. Wiele inwestycji musi zostać ukończonych przed końcem sezonu.

2. Instruktor sportów wodnych – do 50 zł/h i praca na świeżym powietrzu

Jeśli masz uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nurkowania, żeglarstwa czy surfingu, możesz liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki. W popularnych kurortach nadmorskich takich jak Hel, Mielno czy Giżycko, instruktorzy zarabiają od 34 do 50 zł netto za godzinę (studenci) i 35–42 zł (osoby 26+). To praca wymagająca odpowiedzialności, ale dająca dużą satysfakcję i możliwość spędzania czasu nad wodą.

3. Hostessa i obsługa eventów – elastyczna praca z wysokimi stawkami

Lato to sezon festiwali, koncertów i imprez plenerowych. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na hostessy, promotorów i osoby obsługujące wydarzenia. Praca ta oferuje elastyczne godziny i dynamiczne środowisko. Stawki sięgają nawet 50 zł netto za godzinę dla studentów i 30–42 zł dla starszych pracowników. Najwięcej ofert pojawia się w dużych miastach i kurortach turystycznych.

4. Operator hulajnóg elektrycznych – techniczna praca w mieście

W miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław operatorzy hulajnóg elektrycznych zajmują się ich serwisem, relokacją i ładowaniem. Choć praca jest mniej widowiskowa, to oferuje stabilne zarobki: 25–30 zł netto za godzinę dla osób 26+ i nawet 32,5 zł dla studentów. To dobra opcja dla osób szukających pracy technicznej, ale niewymagającej specjalnych kwalifikacji.

5. Animator czasu wolnego – praca z ludźmi i dodatki w pakiecie

W hotelach, resortach i ośrodkach wypoczynkowych animatorzy organizują zajęcia dla dzieci i dorosłych. To praca wymagająca energii, kreatywności i komunikatywności. Stawki wynoszą 27–30 zł netto za godzinę (osoby 26+) i do 31 zł dla studentów. Często oferowane są dodatkowe korzyści, takie jak nocleg i wyżywienie, co czyni tę pracę atrakcyjną również dla osób spoza regionu.

Gdzie szukać pracy sezonowej?

Sezon letni to czas intensywnego zapotrzebowania na pracowników w wielu branżach – od turystyki, przez gastronomię, aż po logistykę i eventy. Oto regiony i miasta, w których najłatwiej znaleźć dobrze płatną pracę sezonową:

Nadmorskie kurorty – klasyka sezonu letniego

Miejscowości takie jak Sopot, Kołobrzeg, Mielno, Łeba czy Ustka co roku przyciągają setki tysięcy turystów. To właśnie tam najczęściej poszukiwani są:

kelnerzy i barmani,

pracownicy gastronomii i hotelarstwa,

animatorzy i instruktorzy sportów wodnych,

sprzedawcy w punktach sezonowych.

Wysokie obroty i duży ruch turystyczny przekładają się na atrakcyjne stawki i napiwki.

Regiony turystyczne – Mazury i Podhale

W miejscowościach takich jak Giżycko, Mikołajki, Zakopane czy Białka Tatrzańska praca sezonowa koncentruje się wokół:

obsługi pensjonatów i domków letniskowych,

organizacji atrakcji turystycznych (rejsy, spływy, wycieczki),

prac fizycznych i konserwacyjnych w obiektach noclegowych.

To dobre miejsca dla osób szukających pracy z zakwaterowaniem i dodatkowymi benefitami.

Duże miasta – wydarzenia, festiwale i logistyka

Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań to centra wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. W sezonie letnim organizowane są tam:

koncerty plenerowe,

festiwale muzyczne i food truckowe,

targi i imprezy sportowe.

W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na:

hostessy i promotorów,

techników scenicznych i obsługę eventów,

kurierów i operatorów hulajnóg elektrycznych.

Perspektywa pracodawcy – sezon letni to wyzwanie kadrowe

Choć lato to czas wzmożonego ruchu turystycznego i większych obrotów w wielu branżach, dla pracodawców oznacza to również poważne wyzwania kadrowe. W 2025 roku sytuacja na rynku pracy jest szczególnie wymagająca.

Niskie bezrobocie ogranicza pulę kandydatów

Zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2025 roku wyniosła zaledwie 5,2%. To oznacza, że pracodawcy mają do dyspozycji ograniczoną liczbę dostępnych pracowników, szczególnie w regionach turystycznych, gdzie konkurencja o sezonowych kandydatów jest największa.

Braki kadrowe w sezonie urlopowym

Wielu stałych pracowników korzysta z urlopów, co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na wsparcie sezonowe. Firmy muszą szybko uzupełniać zespoły, często w trybie pilnym, co utrudnia selekcję i wdrożenie nowych osób.

Konieczność oferowania wyższych stawek i benefitów

Aby przyciągnąć kandydatów, pracodawcy coraz częściej oferują:

stawki wyższe niż w poprzednich sezonach ,

, dodatkowe benefity , takie jak zakwaterowanie, wyżywienie czy premie za frekwencję,

, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie czy premie za frekwencję, elastyczne grafiki i możliwość pracy w systemie zmianowym.

To wszystko przekłada się na wyższe koszty zatrudnienia, ale jest często niezbędne, by utrzymać ciągłość działania w sezonie.

Kto może skorzystać z pracy sezonowej?

Praca sezonowa to elastyczna forma zatrudnienia, która odpowiada na potrzeby różnych grup społecznych. W sezonie letnim 2025 szczególnie atrakcyjna może być dla:

Studentów i uczniów

Korzyści podatkowe : Osoby do 26. roku życia, które nie przekraczają określonego limitu dochodów, korzystają z tzw. ulgi dla młodych – oznacza to brak podatku dochodowego od wynagrodzenia.

: Osoby do 26. roku życia, które nie przekraczają określonego limitu dochodów, korzystają z tzw. – oznacza to brak podatku dochodowego od wynagrodzenia. Elastyczność : Praca sezonowa pozwala pogodzić zarobkowanie z wakacjami, a często także z nauką.

: Praca sezonowa pozwala pogodzić zarobkowanie z wakacjami, a często także z nauką. Doświadczenie zawodowe: To świetna okazja do zdobycia pierwszych wpisów w CV i rozwijania kompetencji miękkich.

Osób powyżej 26. roku życia

Stabilniejsze stawki : Choć nie korzystają już z ulgi podatkowej, mogą liczyć na większy wybór ofert i często bardziej odpowiedzialne stanowiska.

: Choć nie korzystają już z ulgi podatkowej, mogą liczyć na większy wybór ofert i często bardziej odpowiedzialne stanowiska. Dodatkowe benefity : Pracodawcy chętnie oferują zakwaterowanie, wyżywienie czy premie za zaangażowanie.

: Pracodawcy chętnie oferują zakwaterowanie, wyżywienie czy premie za zaangażowanie. Możliwość dorobienia: Dla osób pracujących na część etatu lub w elastycznych formach zatrudnienia, sezonowa praca to szansa na dodatkowy dochód.

Osób szukających dodatkowego źródła dochodu

Elastyczne formy zatrudnienia : Umowy zlecenia, praca weekendowa czy wieczorna – to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić bez rezygnacji z dotychczasowych obowiązków.

: Umowy zlecenia, praca weekendowa czy wieczorna – to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić bez rezygnacji z dotychczasowych obowiązków. Szybki start : W wielu przypadkach nie są wymagane specjalne kwalifikacje, a rekrutacja przebiega sprawnie.

: W wielu przypadkach nie są wymagane specjalne kwalifikacje, a rekrutacja przebiega sprawnie. Różnorodność ofert: Od pracy fizycznej, przez obsługę klienta, po działania promocyjne – każdy może znaleźć coś dla siebie.

Wakacje 2025 to świetna okazja, by dobrze zarobić – szczególnie w zawodach wymagających specjalizacji lub elastyczności. Najlepsze stawki sięgają nawet 50 zł netto za godzinę, a konkurencja o pracowników sprawia, że warunki zatrudnienia są coraz korzystniejsze.