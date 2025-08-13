REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » EMFA już obowiązuje. Czego dotyczy Akt o wolności mediów?

EMFA już obowiązuje. Czego dotyczy Akt o wolności mediów?

13 sierpnia 2025, 11:05
EMFA obowiązuje czyli Akt o wolności mediów. Media, dziennikarze i ich źródła otrzymają większą ochronę
EMFA czyli Akt o wolności mediów wszedł w życie 8 sierpnia 2025 roku. Zwiększa ochronę mediów, dziennikarzy i ich źródeł, zapewnia przejrzystość w zakresie własności mediów i przydziału reklamy państwowej, wzmacnia niezależność mediów publicznych.

Akt o Wolności mediów wszedł w życie

Nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę dziennikarzy, ich źródeł oraz wolności prasy w erze cyfrowej zaczynają obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 8 sierpnia 2025 r. W związku z wejściem w życie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA), wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Sabine Verheyen (EPL, Niemcy) oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Nela Riehl (Zieloni, Niemcy) wydały następujące oświadczenia:

8 sierpnia 2025 r. to dzień wejścia w życie EMFA – kamień milowy dla wolności prasy w UE. Ale jej prawdziwa wartość zostanie oceniona poprzez działanie, nie słowa. Teraz zaczyna się prawdziwa praca: dopilnowanie, by każde państwo członkowskie w pełni i rzetelnie stosowało przepisy EMFA. Wolność mediów nie podlega negocjacjom – jest fundamentem naszej demokracji” – powiedziała Sabine Verheyen, która kieruje grupą roboczą Parlamentu nadzorującą wdrażanie regulacji.

Dzięki Akcie o Wolności Mediów Europa ustanowiła wzorzec w zakresie ochrony wolności prasy i dziennikarstwa. To wielkie osiągnięcie. Ale ma ono sens tylko wtedy, gdy będziemy go przestrzegać. Z niepokojem obserwuję pogarszający się stan wolności prasy w różnych częściach Europy i apeluję do wszystkich państw członkowskich o rzetelne stosowanie przepisów” – dodała Nela Riehl, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji.

Lepsza ochrona mediów i dziennikarzy

W lutym 2024 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły nowe przepisy mające na celu ochronę wolności mediów oraz niezależności dziennikarzy w UE. Regulacje były stopniowo stosowane od maja 2024 r., natomiast jego kluczowe postanowienia zaczynają obowiązywać od 8 sierpnia 2025 r.

Unijne prawo zwiększa przejrzystość w zakresie własności mediów i przydziału reklamy państwowej, wzmacnia niezależność mediów publicznych oraz zapewnia silną ochronę dziennikarzy i ich źródeł. Aby zagwarantować pluralizm i widoczność, platformy cyfrowe nie mogą arbitralnie usuwać ani ograniczać treści publikowanych przez niezależne media.

Źródło: europarl.europa.eu

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
