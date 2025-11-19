Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice mają problem z niejasnym terminem

Jeżeli rodzic zawnioskuje o świadczenie w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia, to gmina przyzna wsparcie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Jak liczyć ten termin, gdy orzeczenie o niepełnosprawności uzyskano w postępowaniu sądowym?

Termin na złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne z wątpliwościami

Chodzi o art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych: „Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności”.

Na problemy rodziców związane ze stosowaniem tego przepisu zwraca uwagę Rzeczniczka Praw Dziecka.

„Rodzice dzieci podnoszą, że treść przepisów nie budzi wątpliwości w przypadku wydawania orzeczeń przez Zespoły Powiatowe czy Wojewódzkie jednak w momencie orzekania w sprawie przez sąd pojawia się trudność z ustaleniem czy chodzi o datę prawomocności wyroku, czy o datę stwierdzenia prawomocności wyroku, czy też o datę doręczenia rodzicowi wyroku” – informuje Monika Horna-Cieślak w piśmie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreśla rzeczniczka, niezachowanie terminu rodzi poważne, negatywne konsekwencje. Wskazany trzymiesięczny termin ma bowiem charakter terminu materialnego. W sytuacji jego przekroczenia wnioskodawca nie może zatem żądać przyznania świadczenia wstecz, powołując się na niemożliwość złożenia wniosku czy też z uwagi na brak pouczenia oczekiwanego przez stronę.

Apel o zmianę przepisów

Co ważne, problem właściwego rozumienia tego terminu nie jest przez sądy rozstrzygany jednolicie.

„Mając na uwadze konieczność wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami zasadne wydaje się podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tej sytuacji poprzez określenie terminu niebudzącego żadnych wątpliwości. Uwzględnić należy, że adresatem normy prawnej są w tym przypadku osoby sprawujące niekiedy całodobową opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Czynności proceduralne powinny być zatem jasne i nie budzące zastrzeżeń” – czytamy w piśmie RPD z 15 listopada 2025 r.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest bardzo ważnym świadczeniem, o które mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnych dzieci. Po ostatnich zmianach przysługuje ono m.in. matce albo ojcu, jeżeli sprawują opiekę nad dzieckiem (do ukończenia 18. roku życia), które legitymuje się orzeczeniem:

• znacznym stopniu niepełnosprawności albo

• orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne na dziecko wynosi 3287 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2026 r. kwota ta wzrośnie do 3386 zł.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208)

