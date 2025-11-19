REKLAMA

Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze

Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze

19 listopada 2025, 17:35
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze
Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze
Zmiany wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego najczęściej wchodzą w życie na początku roku kalendarzowego. W szczególności dotyczy to przypadków, w których są one związane z obciążeniami finansowymi. Niestety nie jest to regułą, co oznacza, że zawsze trzeba zachować czujność.

Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować

Za pracę w porze nocnej pracownikom przysługuje dodatek. Jego wysokość jest uzależniona od dwóch czynników – wysokości minimalnego wynagrodzenia i czasu pracy. Wypłaca się go za każdą godzinę pracy w tej porze w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka ta jest z kolei uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości godzin do przepracowania przypadających w danym miesiącu. I o ile wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest w 2025 roku stała, o tyle ilość godzin do przepracowania uzależniona od kalendarzowego układu miesiąca, wciąż się zmienia. Dodatkowo w 2025 roku mamy do czynienia ze szczególną sytuacją, bo w lutym 2025 roku weszły w życie przepisy, na mocy których Wigilia Bożego Narodzenia dołączyła do katalogu dni wolnych od pracy, a więc czas pracy na grudzień 2025 roku zmienił się w stosunku do wyliczeń, których pracownicy działów kadr dokonali pod koniec 2024 roku, by korzystać z nich w kolejnych miesiącach. Zgodnie z wyliczeniami dokonanymi przed wprowadzeniem zmian w grudniu 20254 roku miął przypadać 168 godzin do przepracowania, 21 dni pracy i 10 dni wolnych od pracy. Po ustanowieniu 24 grudnia dniem wolnym od pracy jest to odpowiednio 160 godzi oraz 20 i 11 dni. Oznacza to, że stawka dodatku za pracę w porze nocnej w grudniu 2025 roku będzie wynosiła 5,83 zł, zamiast 5,55 zł. Warto więc, aby pracownicy działów kadr zerknęli do zestawień, z których korzystają z w swojej codziennej pracy, a pracownicy upewnili się, czy wypłacone im należności zostały obliczone zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. W przypadku pracowników pracujących tylko w nocy różnica w skali miesiąca może wynieść prawie 45 zł brutto.

Za pracę w nocy należy się dodatek

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Ta regulacja nie jest jednak bezwzględnie obowiązująca i o tym, kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy, może zdecydować pracodawca określając to w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeśli tego nie zrobi, zastosowanie będzie miała ogólna norma kodeksowa. Co ciekawe, pracodawca może nie tylko określić godziny pracy w nocy, ale może również określić je różnie dla różnych pracowników (np. w poszczególnych działach). Jest jednak grupa pracowników, której uprawnienia związane z pracą w nocy są stałe i nie można ich regulować. Chodzi o pracowników młodocianych, dla których pora nocna przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.

Podstawa prawna

art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

