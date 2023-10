Ceny paliw na Wszystkich Świętych. Gdzie i ile tankować przed 1 listopada, a gdzie w drodze powrotnej

Paliwa w stacjach przed podróżami na Wszystkich Świętych są drogie, a według prognozy tygodniowej mają być jeszcze droższe. Dobrze więc zatankować przed wyjazdem, choć warto też brać poprawkę na różnice w cenach paliw występujące w poszczególnych regionach Polski.

Według danych portalu e-petrol.pl za litr benzyny Pb95 trzeba aktualnie zapłacić średnio 6,10 zł, benzyna Pb98 kosztuje 6,72 zł za litr, olej napędowy 6,14 zł za litr, a autogaz 3,09 zł.

Prognozy na okres 30 października – 5 listopada tego samego portalu zakładają, że detaliczne ceny paliw wzrosną do następujących poziomów – cena detaliczna za litr paliwa:

Benzyna Pb95 podrożej do 6,15-630 zł

Benzyna Pb98 to wzrost cen do poziomu 6,73 – 6,89 zł

Olej napędowy podrożeje do 6,18 – 6,31 zł

Autogaz powinien pokosztować 3,07 – 3,15 zł.

REKLAMA

Różnice w cenach paliw są spore. Na dodatek nie ma jednej reguły – w jednej części kraju tańsza jest benzyna Pb95, w innych wyżej oktanowa Pb98, jeszcze gdzie indziej można przepłacić za olej napędowy lub za autogaz.

Średnie dane z ostatniego miesiąca podaje portal Autocentrum.pl, tam można sprawdzić, w których województwach droższy jest który rodzaj paliwa i jak to się ma do średniej ceny krajowej.

Oczywiście bieżące ceny mogą się różnić i zazwyczaj są wyższej lub niższe w zależności od ogólnego trendu na rynku. Średnie ceny w skali miesiąca wskazują tylko województwa, w których paliwa są droższe lub tańsze. Dla podróżujących na dłuższy dystans, o ile mogą wybierać miejsce tankowania mogą być więc jedną ze wskazówek do wyboru rejonu uzupełnienia paliwa.

Benzyna Pb95: gdzie najtańsza w Polsce, a gdzie najdroższa

W ciągu ostatniego miesiąca najtaniej kupić można było zwykłą benzynę w następujących województwach:

wielkopolskie – 6,41 zł za litr

śląskie – 6,41 zł za litr

łódzkie – 6,45 zł za litr

lubuskie – 6,45 zł za litr.

Nie zalecane jest tankowanie, zwłaszcza do pełna zwykłej benzyny na terenie województw, bo cena średnio wynosi tam:

podkarpackie – 6,63 zł za litr

lubelskie – 6,56 zł za litr

świętokrzyskie – 6,54 zł za litr

pomorskie – 6,54 zł za litr.

Benzyna Pb98: gdzie w Polsce zwykle tankuje się najtaniej

Wysokooktanowa benzyna, o dziwo ma średnią miesięczną cenę w kraju o grosz niższą niż Pb95 – 6,47 zł za litr.

Najtańsze regiony do tankowania tego paliwa, to województwa:

lubelskie – 6,09 zł za litr

lubuskie – 6,09 zł za litr

zachodniopomorskie – 6,27 zł za litr

dolnośląskie – 6,30 zł za litr

Z kolei najdrożej zatankowanie do pełna kosztować nas będzie w tych województwach:

warmińsko-mazurskie – 6,81 zł za litr

małopolskie – 6,78 zł za litr

opolskie – 6,77 zł za litr

łódzkie – 6,65 zł za litr.

Olej napędowy: można na terenie kraju zatankować drożej lub taniej

REKLAMA

Wspomniany portal podaje średnie ceny oleju napędowego ON oraz ON+. Skoncentrujmy się na tym pierwszym. Tylko w dwóch województwach płaciliśmy średnio w ciągu miesiąca za to paliwo poniżej 6 zł za litr, oto najtańsze w tym względzie regiony:

wielkopolskie – 5,46 zł za litr

pomorskie – 5,94 zł za litr

zachodniopomorskie – 6 zł za litr

mazowieckie – 6,04 zł za litr

śląskie – 6,06 zł za litr.

Najdrożej w skali miesiąca tankowanie oleju napędowego wypadało w województwach:

kujawsko-pomorskie - 6,28 zł za litr

warmińsko-mazurskie - 6,28 zł za litr

dolnośląskie - 6,26 zł za litr

podlaskie - 6,26 zł za litr.

Autogaz: gdzie ruszając w podróż na Święto Zmarłych tankować a gdzie nie

Średnia cena autogazu dla Polski to w tej chwili 3,08 zł za litr. Już jakiś czas temu ceny tego paliwa mocno się spłaszczyły i różnice są groszowe, ale jednak da się zaoszczędzić lub przepłacić.

Najtańsze tankowanie autogazu to województwa:

śląskie – 3,02 zł za litr

pomorskie – 3,04 zł za litr

świętokrzyskie – 3,05 zł za litr.

Najdroższy autogaz zatankujemy w województwach:

kujawsko-pomorskie – 3,18 zł za litr

lubuskie – 3,13 za litr

łódzkie – 3,11 za litr

mazowieckie – 3, 11 za litr.