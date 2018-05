Karta Polaka - jak ją otrzymać?

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać Kartę Polaka

O tym, jakie warunki trzeba spełniać, aby można było otrzymać Kartę Polaka stanowi art. 2 ustawy o Karcie Polaka. Warunki te muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że jeżeli nie spełnia się jednego z nich, to decyzja po rozpoznaniu wniosku o przyznanie Karty Polaka będzie negatywna.

Chcąc uzyskać Kartę Polaka trzeba wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Należy także w obecności konsula, wojewody lub wyznaczonego przez niego pracownika złożyć pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

Kolejnym warunkiem jest obowiązek wykazania, że jest się narodowości polskiej lub co najmniej: 1 rodzic, 1 dziadek, lub oboje pradziadków było Polakami, albo przedstawienie zaświadczenia o aktywnym zaangażowaniu w działanie na rzecz polskiej kultury i języka przez okres co najmniej trzech ostatnich lat (słowo "albo" wskazuje na to, że wystarczy spełnić jeden z powyższych dwóch warunków, a więc wystarczy albo polskie pochodzenie albo zaświadczenie o aktywnym zaangażowaniu na rzecz polskiej kultury).

Ponadto, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna złożćy oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

Karta Polaka może być przyznana jedynie obywatelom byłych republik postsowieckich, to jest: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu.

Składając wniosek o wydanie Karty Polaka trzeba pamiętać, że dokumentując swoje polskie pochodzenie najlepiej przedstawić akt urodzenia swój i rodzica lub dziadka, który był Polakiem. Taki dokument ponad wszelką wątpliwość udowodni polskie pochodzenie. Przedstawiając inne dokumenty, np. Kartę Polaka swojego rodzica, czy dziadka można otrzymać decyzję negatywną, gdyż w ocenie organu może się okazać, że dokument taki nie dowodzi polskiego pochodzenia rodzica, czy dziadka wnioskodawcy.

Trzeba również pamiętać, że o Kartę Polaka można starać się jedynie wtedy, gdy nie ma się polskiego obywatelstwa ani zezwolenia na pobyt stały.

