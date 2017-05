Zatrudnienie cudzoziemców na nowych zasadach w 2017 r.

Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu ustawy jest przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, ale również ograniczenie obserwowanych od dłuższego czasu nadużyć w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Dynamiczny napływ cudzoziemców do Polski

Od 2014 r. obserwowany jest dynamiczny wzrost zainteresowania cudzoziemców pracą w Polsce. Jednocześnie ze względu na strukturę demograficzną, jak i poprawiającą się sytuację na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie pracodawców na cudzoziemską siłę roboczą. Zdecydowanie wśród cudzoziemców pracujących w Polsce dominują obywatele państw spoza UE.

W 2015 r. Polska, trzeci raz z rzędu, zajęła drugie miejsce w UE (po Wielkiej Brytanii) pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych i zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich; wydaliśmy ok 21 proc. wszystkich takich dokumentów w Unii Europejskiej. Głównym państwem pochodzenia imigrantów zarobkowych była Ukraina. Rok 2016 był rekordowy pod względem liczby cudzoziemców pracujących w Polsce. Wojewodowie wydali ponad 127 tys. zezwoleń, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o ok. 94 proc.

Ten trend był kontynuowany w pierwszych 4 miesiącach 2017 r. Według orientacyjnych danych w okresie styczeń - kwiecień wydano ponad 65 tys. zezwoleń (wzrost ponad 100 proc.) i zarejestrowano ponad 600 tys. oświadczeń (wzrost ponad 40 proc.).

Warto zauważyć, że wzrasta też liczba cudzoziemców zgłoszonych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Zezwolenie na pracę sezonową

- Umożliwienie pracy cudzoziemcom jest istotne m. in. dla rolnictwa, sadownictwa oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście spadającego w naszym kraju bezrobocia oraz trudności ze znalezieniem pracowników – mówił w Sejmie sekretarz stanu Stanisław Szwed. - Jednakże zatrudnianie cudzoziemców nie może odbywać się w pełni swobodnie, w sposób niekontrolowany, ponieważ nadmierna imigracja zarobkowa z państw o znacznie niższym poziomie wynagrodzeń mogłaby powodować zaniżanie wynagrodzeń, pogarszanie warunków pracy i wypychanie polskich pracowników z rynku pracy.

- Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom. W naszej opinii godzą interesy wszystkich zainteresowanych stron, ulepszają narzędzia kontroli i monitoringu, umożliwiając jednocześnie pozyskiwanie pracowników cudzoziemskich na uzasadnionym poziomie - dodał wiceminister Szwed.