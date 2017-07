Jak zostać kierowcą autobusu – 2017/2018 r.

O tym jak zostać kierowcą autobusu mówi ustawa o transporcie drogowym a także ustawa o kierujących pojazdami. Ustawodawca stwierdza, że kierowcą autobusu może zostać osoba, która:

posiada prawo jazdy kategorii D;

uzyskała zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy autobusu;

jest niekarana;

ukończyła 24 lata (wyjątkowo 21 lat jeżeli uzyskała kwalifikację wstępną lub 23 lata jeżeli ta osoba uzyskała kwalifikację wstępną przyspieszoną).

W przypadku osób w wieku 21 lat – do 23 roku życia mogą one wykonywać pracę kierowcy wyłącznie na liniach regularnych (do 50 km) .

Prawo jazdy kategorii D i D1

Posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D1 przez kierowcę jest kwestią kluczową. Kategoria D1 umożliwia kierowcy prowadzenie autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m. Prawo jazdy kategorii D to pełna kategoria, która pozwala na prowadzenie każdego autobusu.

Aby móc zapisać się na kurs na prawo jazdy kat. D lub D1 należy wcześniej posiadać prawo jazdy kat. B. Należy także mieć wspomniane wcześniej zaświadczenia od lekarza i psychologa. Po zrobieniu badań trzeba udać się do wydziału komunikacji w celu wydania profilu kandydata na kierowcę (PKK).

Kurs na prawo jazdy kategorii D trwa 20 godzin teoretycznych i 60 godzin praktyki (40 godzin jeśli kursant posiada prawo jazdy kat. C) i kończy się egzaminem.

Kwalifikacja wstępna

Samo uzyskanie prawa jazdy kat. D nie uprawnia jeszcze do pracy w charakterze kierowcy autobusu. Kandydat na zawodowego kierowcę autobusu musi także uzyskać kwalifikację wstępną. Kursy kwalifikacji wstępnej są dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy i uzyskały prawo jazdy kat. D po raz pierwszy po 10 września 2008r.

Kwalifikację wstępną może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat. Czas jej trwania to 280 godzin. Kwalifikację wstępna przyśpieszona może rozpocząć osoba, która ukończyła 23 lata – trwa ona 140 godzin.

Po ukończeniu szkolenia organizowany jest egzamin państwowy w formie testu. Większość odpowiedzi poprawnych gwarantuje pozytywne zaliczenie kursu, a co za tym idzie, uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kierowcy autobusów (podobnie jak kierowcy TIRów) są zobowiązani do uczestnictwa w okresowych szkoleniach. Są one organizowane co 5 lat w ośrodkach szkolenia kierowców. Szkolenie to trwa 35 godzin. Nie trzeba zdawać ponownie egzaminu jednak należy ponownie wykonać badania lekarskie.