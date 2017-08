Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument uprawniający go do podjęcia legalnego zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, iż pracodawca również posiada znaczne obowiązki w tym zakresie.