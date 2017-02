Urlop na żądanie w 2017 r.

Ile dni urlopu przysługuje w 2017 r.?

W przepisach prawa pracy nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pracownikowi przysługuje więc w 2017 r. 20 lub 26 dni (w zależności od stażu pracy) urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie.

PROBLEM

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzystał ich w roku ubiegłym? Czy dni te przechodzą i w 2017 r. pracownikowi przysługiwać będzie 8 dni urlopu na żądanie?

ODPOWIEDŹ

Zaległy urlop wypoczynkowy przechodzi na rok następny i powinien być udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września. Jeśli chodzi o urlop na żądanie to łączny wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 4 dni w danym roku kalendarzowym. Nie może dojść zatem do sytuacji, że pracownik będzie miał do wykorzystania 8 dni urlopu na żądanie – z dwóch lat. Dni wolne jednak nie przepadną - zaległy urlop na żądanie staje się wraz z nowym rokiem kalendarzowym zaległym urlopem wypoczynkowym, który powinien być zaplanowany z wyprzedzeniem.

Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym?

Co do zasady tak. Termin „zwykłego” urlopu wypoczynkowego powinien być wcześniej uzgodniony z pracodawcą, a jeśli w danym zakładzie pracy tworzony jest plan urlopów – uwzględniony w tym planie. Specyfika urlopu na żądanie polega na tym, że jeśli wystąpi jakaś niespodziewana sytuacja, która uniemożliwi pracownikowi przyjście do pracy może on wnioskować o urlop na żądanie nawet w dniu rozpoczęcia urlopu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt SNO 29/13) podkreślił jednak, że urlop na żądanie, tak jak każdy inny urlop może być rozpoczęty wówczas, gdy istnieje w tym zakresie pozytywna decyzja pracodawcy, zakomunikowana pracownikowi. Do wykorzystania urlopu na żądanie nie uprawnia zatem pracownika samo złożenie przez niego wniosku (żądania), a samo zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu urlopu nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Sąd Najwyższy stwierdził również, że istniejący po stronie pracodawcy obowiązek udzielenia tego urlopu nie ma charakteru bezwzględnego. Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu. Jeżeli jednak pracodawca odmówił udzielenia urlopu nie podając żadnych szczególnych okoliczności uzasadniających tę odmowę to nieobecność pracownika na stanowisku pracy należy jednak zdaniem Sądu Najwyższego ocenić jako usprawiedliwioną.

