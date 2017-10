Akcja ..Znicz 2017’’ ruszyła już w piątek, 27 października 2017 r. i potrwa do 2 listopada. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w dniu Wszystkich Świętych. W tym okresie ruch drogowy w okolicach kościołów, cmentarzy, a także na drogach dojazdowych do większych miast znacznie się nasila, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym konieczne jest podjęcie odpowiednich działań m.in. zwiększenie ilości kontroli drogowych.

Jak co roku Policjanci zwrócą szczególną uwagę na:

przestrzeganie ograniczeń prędkości;

stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci;

stan trzeźwości kierujących;

stan techniczny pojazdów;

stosowanie się do ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów,

właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,

stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Akcja ,,Znicz’’ to jednak nie tylko kontrole drogowe i wystawianie mandatów. Policjanci obejmą również nadzór nad miejscami gdzie nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy i tam gdzie ruch dla pojazdów zostanie całkowicie zamknięty i będą starali się udzielić daleko idącego wsparcia kierującym.

W akcji uczestniczy nie tylko policja ale także straż miejska czy też Żandarmeria Wojskowa.

Policja apeluje aby w okresie obchodów dnia Wszystkich Świętych zachować szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich i na głównych trasach komunikacyjnych. Należy wypatrywać nie tylko innych kierowców ale także i pieszych. Ważne jest także to by nie jeździć ,,na pamięć’’ lecz bacznie obserwować znaki drogowe (zwłaszcza w okolicach cmentarzy) ponieważ może się okazać, że wprowadzono tymczasowe zmiany w organizacji ruchu.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na to gdzie parkujemy auto i pamiętać o tym bo robić to tylko w przeznaczonych do tego miejscach. W innym wypadku doprowadzimy do zakłóceń w ruchu drogowym.

W zeszłym roku, w okresie trwania akcji ,,Znicz 2016’’ doszło do 534 wypadków, w których zginęło 49 osób, a 654 zostały rannych. Policja zatrzymała także 1363 nietrzeźwych kierowców. Każdego roku ofiar jest coraz więcej ...

Nie tylko kierowcy

Policjanci przypominają także o tym jak należy zachować się na cmentarzach i czego należy unikać. Policja apeluje by na cmentarz nie zabierać zbyt dużej ilości gotówki i innych cennych przedmiotów. Należy też zwracać uwagę na to gdzie chowamy m.in. portfel, klucze itd., również korzystając z komunikacji miejskiej. W tym okresie bardzo łatwo stać się ofiarą kradzieży.

,,NIE ZABIJAJ’’

W tym roku akcja ,,Znicz’’ zbiegnie się w czasie z akcją ,,NIE ZABIJAJ’’, prowadzoną wspólnie przez Policję, Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Organizatorzy chcą przypomnieć i uświadomić kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki.

Organizatorzy przypominają, że w 2016 r. na polskich drogach zginęło 3026 osób, w tym 868 pieszych, 1544 kierujących i 614 pasażerów.