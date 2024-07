ZUS zwrócił miliony przedsiębiorcom za zeszły rok. Sprawdź, czy dostałeś zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już bliski zakończenia rozliczania i zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Do przedsiębiorców w całej Polsce wróciło dotąd w sumie prawie 1,36 mld zł z tego tytułu.

Nadpłata składki zdrowotnej - ZUS ma czas na zwrot do 1 sierpnia

Płatnicy składek, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za poprzedni rok (formularz RZS-R), powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi do 4 lipca br. ZUS obsłużył już 99 proc. wniosków. W sumie do ZUS wpłynęło ponad 807 tys. zgłoszeń od płatników na łączną kwotę 1,59 mld zł.



Pierwsze przelewy do płatników ZUS przekazał 10 maja 2024 r. Rozdysponował już ponad 1,58 mld zł, z czego niemal 1,36 mld zł nadpłaconej składki zdrowotnej już jest na rachunkach bankowych przedsiębiorców. U części płatników z nadpłaty zostały pokryte zaległości, a kolejne transze czekają na wypłatę.

A co jeżeli płatnik nie złożył wniosku?

Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, to ZUS musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Choć ma na to czas do końca 2024 r., to uruchomił obsługę rozliczeń już 6 czerwca 2024 r. Proces ten właśnie dobiega końca.



Na kontach blisko 397 tys. płatników ZUS rozliczył nadpłatę w wysokości ponad 516,7 mln zł, co stanowi 99 proc. kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane.

Bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie, płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach (złożyć wniosek RZS-P) lub pokryć nią bieżące składki.

Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego