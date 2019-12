§ 15.

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na 2020 r. dyrektor instytutu Sieci przygotowuje i przekazuje do zaopiniowania do prezesa w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez prezesa, składa go do ministra w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.