Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 12 grudnia 2019 r. (poz. 2446)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2020 - po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO - część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) SOA - kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych;

3) SOB - kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC - kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i - przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i: od 1 do L g dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), od L g +1 do L m dla miast na prawach powiatu, od L m +1 do L p dla pozostałych powiatów, od L p +1 do L s dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym,

gdzie:

L g - oznacza liczbę gmin (w tym miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy) według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.,

L m - oznacza sumę liczby gmin L g i liczby miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.,

L p - oznacza sumę liczby gmin L g i liczby powiatów (w tym miast na prawach powiatu) według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.,

L s - oznacza liczbę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiększoną o liczbę miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.;

3) Ur,i - statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2019 r. i na dzień 10 października 2019 r., obliczana według wzoru:

Ur,i = S a,i + 0,7 ⋅ S b,i + 0,35 ⋅ S c,i + 0,42 ⋅ S d,i + 0,18 ⋅ S e,i + 0,6 ⋅ S f,i + 0,06 ⋅ S g,i + 0,1 ⋅ S h,i + 0,33 ⋅ S i,i + 0,25 ⋅ S j,i + 0,90 ⋅ S k,i + 0,45 ⋅ S l,i + 0,52 ⋅ S m,i + 0,21 ⋅ S n,i

gdzie:

S a,i - oznacza liczbę uczniów publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz uczniów, których liczbę przelicza się według S k,i i S l,i ,

S b,i - oznacza liczbę słuchaczy publicznych szkół podstawowych dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej, dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S c,i - oznacza liczbę słuchaczy publicznych branżowych szkół II stopnia kształcących w formie stacjonarnej, niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej oraz dotychczasowych niepublicznych gimnazjów dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S d,i - oznacza liczbę słuchaczy publicznych szkół podstawowych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej oraz dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S e,i - oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych branżowych szkół II stopnia kształcących w formie stacjonarnej, niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej oraz dotychczasowych niepublicznych gimnazjów dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S f,i - oznacza liczbę uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; słuchaczy publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej oraz dotychczasowych publicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej i publicznych szkół policealnych kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S g,i - oznacza liczbę słuchaczy dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S h,i - oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych branżowych szkół II stopnia kształcących w formie zaocznej i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S i,i - oznacza liczbę słuchaczy publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, dotychczasowych publicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i publicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S j,i - oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej, dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S k,i - oznacza liczbę uczniów dotychczasowych publicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży i słuchaczy publicznych szkół policealnych kształcących w formie dziennej, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S l,i - oznacza liczbę uczniów dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży i słuchaczy niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie dziennej, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

S m,i - oznacza liczbę słuchaczy branżowych szkół II stopnia kształcących w formie dziennej,

S n,i - oznacza liczbę słuchaczy publicznych branżowych szkół II stopnia kształcących w formie zaocznej

oraz indeks i wynosi: od 1 do L s ;

4) Uu,i - uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

Uu,i = P 1 ⋅ N 1,i + P 2 ⋅ N 2,i + ... + P 50 ⋅ N 50,i

gdzie:

- P 1 do P 50 oznaczają wagi,

- N 1 do N 50 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów lub słuchaczy w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do L s ,

określone następująco:

P 1 = 0,400 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców - N 1,i ,

P 2 = 0,100 dla uczniów publicznych szkół podstawowych, publicznych branżowych szkół I stopnia, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 13; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P 24 , P 25 i P 26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych - N 2,i ,

P 3 = 0,200 dodatkowo dla uczniów małych szkół; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P 24 , P 25 i P 26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych - N 3,i ,

P 4 = 1,400 dla uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów lub słuchaczy szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - N 4,i ,

P 5 = 2,900 dla uczniów lub słuchaczy niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 5,i ,

P 6 = 3,600 dla uczniów lub słuchaczy niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 6,i ,

P 7 = 9,500 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w szkołach (z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 7,i ,

P 8 = 0,800 dla uczniów lub słuchaczy niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 8,i ,

P 9 = 0,082 dla uczniów lub słuchaczy szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) - N 9,i ,

P 10 = 0,120 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży - N 10,i ,

P 11 = 0,165 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy, w szkołach policealnych i dotychczasowych szkołach policealnych, niebędących szkołami specjalnymi oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne) - N 11,i ,

P 12 = 0,230 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, słuchaczy szkół policealnych oraz uczniów lub słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych; waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy przeliczanych wagami P 17 , P 30 i P43 - N12,i,

P 13 = 0,400 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 16; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - N13,i,

P 14 = 0,350 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 17; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - N14,i,

P 15 = 0,290 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 18; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - N15,i,

P 16 = 0,230 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczniów przeliczanych wagami P 30 i P 43 - N 16,i ,

P 17 = 0,100 dla słuchaczy szkół policealnych i uczniów lub słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 - N 17,i ,

P 18 = 0,080 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - N 18,i ,

P 19 = 0,200 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów techników oraz słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276), a także uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów techników oraz uczniów lub słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P 20 - N 19,i,

P 20 = 0,080 dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, oraz uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21 - N 20,i ,

P 21 = 0,200 dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w załączniku do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego (M.P. poz. 857); waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P 22 - N 21,i,

P 22 = 0,080 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w załączniku do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego - N 22,i ,

P 23 = 0,050 dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach: kierowca mechanik albo technik transportu drogowego - N 23,i ,

P 24 = 0,200 dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, jest wyższa niż: w szkole podstawowej - 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej - 42 - N 24,i ,

P 25 = 1,000 dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego: w szkole podstawowej jest wyższa niż 80 i nie przekracza 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 - N25,i,

P 26 = 1,300 dla uczniów lub słuchaczy należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, nie przekracza: w szkole podstawowej - 80, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej - 30 - N 26,i ,

P 27 = 0,600 dla uczniów lub słuchaczy oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz dla uczniów lub słuchaczy oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania - N 27,i ,

P 28 = 0,200 dla uczniów oddziałów sportowych - N 28,i ,

P 29 = 1,000 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego - N 29,i ,

P 30 = 0,850 dla uczniów lub słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia; waga P 30 wyklucza się z wagami P 12 i P 18 - N 30,i ,

P 31 = 0,850 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia - N 31,i ,

P 32 = 1,500 dla uczniów szkół muzycznych II stopnia - N 32,i ,

P 33 = 2,010 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - N 33,i ,

P 34 = 3,360 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia - N 34,i ,

P 35 = 0,920 dla uczniów liceów sztuk plastycznych - N 35,i ,

P 36 = 1,350 dla uczniów dotychczasowych ogólnokształcących szkół sztuk pięknych - N 36,i ,

P 37 = 1,000 dla uczniów lub słuchaczy objętych indywidualnym nauczaniem (na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe), których liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. (z wyłączaniem dni określonych w ust. 24) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączaniem dni określonych w ust. 24); waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży - N 37,i ,

P 38 = 1,100 dla uczniów lub słuchaczy oddziałów specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, których liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. (z wyłączaniem dni określonych w ust. 24) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączaniem dni określonych w ust. 24); waga nie obejmuje uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży - N 38,i ,

P 39 = 1,940 dla wychowanków specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup wychowawczych prowadzonych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych, których liczbę oblicza się jako sumę liczby wychowanków w poszczególnych dniach roku szkolnego 2018/2019 podzieloną przez 365; waga nie obejmuje uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży - N 39,i ,

P 40 = 0,600 dla uczniów lub słuchaczy klas terapeutycznych prowadzonych w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach integracyjnych - N 40,i ,

P 41 = 0,170 dla uczniów oddziałów dwujęzycznych; waga P 41 wyklucza się z wagami: P 24, P 25, P 26 i P 27 - N 41,i ,

P 42 = 0,090 dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego - N 42,i ,

P 43 = 3,000 dla uczniów lub słuchaczy kształcących się w zawodach dla żeglugi morskiej i śródlądowej, których proces kształcenia jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103), oraz w zawodach dla rybołówstwa, których proces kształcenia jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1654 i 1655), w szkołach posiadających certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303); waga P 43 wyklucza się z wagami P 12 i P 18 - N 43,i ,

P 44 = 0,510 dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe; waga nie obejmuje słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz słuchaczy przeliczanych wagą P 45 - N 44,i ,

P 45 = 0,680 dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia - N 45,i ,

P 46 = 0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - N 46,i ,

P 47 = 1,500 dla uczniów lub słuchaczy korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - N 47,i ,

P 48 = 0,300 dla uczniów oddziałów przygotowawczych - N 48,i,

P 49 = 0,025 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; waga nie obejmuje uczniów szkół specjalnych - N 49,i,

P 50 = 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży; waga nie obejmuje uczniów szkół specjalnych i dotychczasowych szkół policealnych - N50,i;

5) Uz,i - przeliczeniowa liczba uczniów, wychowanków, słuchaczy oraz dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych oraz przeliczeniowa liczba nauczycieli stażystów, obliczana według wzoru:

Uz,i = P 51 ⋅ N 51,i + P 52 ⋅ N 52,i +...+ P 73 ⋅ N 73,i

gdzie:

- P 51 do P 72 oznaczają wagi,

- N 51 do N 69 oraz N 71 do N 73 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz dzieci i młodzieży w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do L s ,

- N 70 oznacza przypisaną wadze P 70 liczebność nauczycieli stażystów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do L s ,

określone następująco:

P 51 = 0,750 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P 66 - N51,i,

P 52 = 0,660 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P 66 - N 52,i ,

P 53 = 0,150 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P 66 - N 53,i ,

P 54 = 3,040 dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, których liczbę oblicza się jako sumę liczby dzieci w poszczególnych dniach roku szkolnego 2018/2019 (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) - N 54,i ,

P 55 = 1,500 dla wychowanków internatów i burs - N 55,i ,

P 56 = 0,500 dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 56,i ,

P 57 = 3,640 dla wychowanków internatów szkół artystycznych - N 57,i ,

P 58 = 6,300 dla korzystających z domów wczasów dziecięcych - N 58,i ,

P 59 = 6,500 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; waga P 59 wyklucza się z wagami P 55 i P 56 - N 59,i ,

P 60 = 5,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 60,i ,

P 61 = 10,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; waga P 61 wyklucza się z wagami P 55 , P 56 i P 60 - N 61,i ,

P 62 = 1,500 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 62,i ,

P 63 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 63,i ,

P 64 = 0,020 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich użytkowania - N 64,i ,

P 65 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) - N 65,i ,

P 66 = 0,250 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - N 66,i ,

P 67 = 9,500 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 67,i ,

P 68 = 2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 68,i ,

P 69 = 3,600 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - N 69,i ,

P 70 = 0,210 dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2019/2020, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego - N 70 ,

P 71 = 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów lub słuchaczy w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w szkołach, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), prowadzonych lub dotowanych przez i-tą gminę - N71,i,

P 72 = 0,034 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według liczby uczniów lub słuchaczy w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w szkołach, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenie i-tego powiatu i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - N 72,i ,

P 73 = 0,0085 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów lub słuchaczy w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w szkołach, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenie i-tego województwa i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - N 73,i ;

6) D i - wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, obliczany według wzoru:

D i = W r + (1 - W r ) ⋅ W a,i

gdzie:

W r - średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2,

W a,i - płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, obliczany:

a) według wzoru:

gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera oraz gdy łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), oraz wychowanków placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera, albo

b) W a,i = 1, gdy:

- ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero lub

- łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), oraz wychowanków placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero,

gdzie:

P ks - średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

P kk - średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

P km - średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

P kd - średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

- określone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

W s,i - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

W k,i - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

W m,i - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

W d,i - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

W s,k - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

W k,k - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

W m,k - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

W d,k - wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R - waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców oraz z tytułu zatrudnienia nauczycieli dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanego dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,107,

L w,i - łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2019 r. i na dzień 10 października 2019 r.,

L i - łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2019 r. i na dzień 10 października 2019 r.; w przypadku gdy łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero, przyjmuje się L i = 1.

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego określa się według wzoru:

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych z bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły według wzoru:

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 3.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły według wzoru:

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 4.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego według wzoru:

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 5.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:

8. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły lub placówki zaokrągla się do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

9. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N 1,i przeliczanej wagą P 1 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

10. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 5 liczebności N 53,i przeliczanej wagą P 53 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

11. Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się do nowych jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

12. W wadze P 2 w celu wyznaczenia ilorazu liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole:

1) liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

2) w przypadku liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, rzeczywistą liczbę klas zwiększa się o 1.

13. Dochody wyliczone odrębnie dla gminy, powiatu i województwa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju; podstawę do wyliczenia dochodów stanowią w odniesieniu do:

1) gmin - dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2018 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29 tej ustawy, ustalone na 2019 r.;

2) powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2018 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30 tej ustawy, ustalone na 2019 r.;

3) województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za 2018 r. ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 tej ustawy, powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a tej ustawy, ustalone na 2019 r.

14. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N 1 , i przeliczanej wagą P 1 nie uwzględnia się uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

15. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N 7,i przeliczanej wagą P 7 nie uwzględnia się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

16. Waga P 13 obejmuje zawody: mechatronik, monter mechatronik oraz technik mechatronik.

17. Waga P 14 obejmuje zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik pojazdów samochodowych.

18. Waga P 15 obejmuje zawody: elektronik, fotograf, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, kaletnik, kamieniarz, kierowca mechanik, kowal, krawiec, kucharz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik motocyklowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn leśnych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, pszczelarz, rolnik, ślusarz, szkutnik, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik awionik, technik budowy dróg, technik budowy fortepianów i pianin, technik budowy jednostek pływających, technik budownictwa okrętowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik fotografii i multimediów, fototechnik, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik hodowca koni, technik hutnik, technik informatyk, technik leśnik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik odlewnik, technik ogrodnik, technik optyk, technik przeróbki kopalin stałych, technik pszczelarz, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik rolnik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik technologii chemicznej, technik transportu kolejowego, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik włókiennik, technik żywienia i usług gastronomicznych, zegarmistrz, technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, technik realizacji nagłośnień, technik realizacji nagrań,

automatyk, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, pracownik pomocniczy gastronomii, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu metalurgicznego, technik programista, monter jachtów i łodzi.

19. Waga P 16 obejmuje zawody niewymienione w ust. 16-18.

20. Waga P 17 obejmuje zawody: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik usług pocztowych i finansowych.

21. Wagi P 19 i P 20 w przypadku uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów techników oraz uczniów lub słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019, a także uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019, obejmują zawody: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, magazynier-logistyk, technik elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk, technik mechatronik, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

22. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 3 i 4 liczebności S c , S e , S h , S m , S n , N 45 , w i-tej jednostce samorządu terytorialnego uwzględnia się prognozę liczby słuchaczy branżowych szkół II stopnia wyliczoną w ten sposób, że liczebność:

1) N 45 stanowi 10% uczniów III klas branżowych szkół I stopnia w zawodach, które mogą być kontynuowane na poziomie branżowej szkoły II stopnia;

2) Sc stanowi 2% liczebności N 45 ;

3) Se stanowi 11% liczebności N 45 ;

4) Sh stanowi 68% liczebności N 45 ;

5) Sm stanowi 11% liczebności N 45 ;

6) Sn stanowi 8% liczebności N 45 .

23. Przy obliczaniu w ust. 2 pkt 5 liczebności N 55 , N 56 , N 57 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego liczbę wychowanków internatów i burs oraz internatów szkół artystycznych uwzględnianą za rok szkolny 2018/2019 zwiększa się o 33%.

24. W wadze P 37 i P 38 wyłącza się: soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, zimową przerwę świąteczną, ferie zimowe i wiosenną przerwę świąteczną.

25. Określona w ust. 2 pkt 3 statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy (Ur,i), w ust. 2 pkt 4 uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy (Uu,i) oraz w ust. 2 pkt 5 liczba wychowanków, słuchaczy albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w zakresie zadań pozaszkolnych (Uz,i) podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego z danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2019 r. i na dzień 10 października 2019 r., z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi).

26. Środki z korekty wymienionej w ust. 25 są rozliczane w ramach rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.