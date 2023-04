§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz. U. poz. 1567) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Krajowego zezwolenia generalnego udziela się w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i bezzałogowych pojazdów powietrznych zaprojektowanych tak, aby możliwy był ich kontrolowany lot poza zasięgiem bezpośredniego widzenia operatora, których maksymalna wytrzymałość wynosi co najmniej 30 minut, lecz poniżej 1 godziny, oraz zaprojektowanych do startowania i utrzymywania stabilnego kontrolowanego lotu w porywach wiatru wynoszących co najmniej 46,3 km/h.";

2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-DU-1, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-DU-1", określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 udziela się na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy.";

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 nie udziela się w przypadku:

1) gdy eksporter lub dostawca wiedzą lub zostali poinformowani, że towary o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, są lub mogą być przeznaczone w całości lub w części do:

a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub w związku z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni,

b) wykorzystania jako części lub podzespoły uzbrojenia, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem;

2) ograniczeń:

a) przyjętych przez Radę Unii Europejskiej,

b) przyjętych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

c) w postaci całkowitego zakazu przywozu i wywozu towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, nałożonego przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.";

5) dodaje się załącznik nr 8 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.