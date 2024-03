§ 9.

1. Sprawy w portalu informacyjnym są udostępniane bezwnioskowo, chyba że nie jest to możliwe z powodu braku w aktach sprawy danych niezbędnych do udostępnienia.

2. Jeżeli sprawa w portalu informacyjnym nie może zostać udostępniona bezwnioskowo, zawiadamia się o tym użytkownika konta oraz informuje go o możliwości złożenia przez niego wniosku o udostępnienie sprawy, zawierającego dane niezbędne do udostępnienia sprawy.

3. Rozpatrzenie wniosku użytkownika konta o udostępnienie sprawy następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

4. Dostęp do spraw w postępowaniu cywilnym, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, jest możliwy poprzez konto użytkownika będącego jej przedstawicielem ustawowym. W zakresie dostępu do spraw w postępowaniu karnym stosuje się odpowiednio art. 51 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37).

5. Dostęp do spraw, w których stroną nie jest osoba fizyczna lub podmiot publiczny, jest możliwy poprzez konto użytkownika uprawnionego do jej reprezentowania.

6. Dostęp do sprawy dla użytkownika konta, będącego adresatem doręczenia na podstawie art. 1311a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.1)) lub art. 133a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, jest nadawany w trybie bezwnioskowym, z zastrzeżeniem § 10.

7. Status pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego i mediatora wskazany przy wyborze profilu użytkownika może być odpowiednio weryfikowany w systemie ROBUS.

8. W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik konta traci dostęp do spraw, do których dostęp posiadał jako pełnomocnik zawodowy, komornik sądowy albo mediator, zaś użytkownicy kont zależnych tracą dostęp do spraw, do których został im przyznany.

9. Konto umożliwia przełączanie się pomiędzy profilami użytkownika.