Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu: a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, b) sprawowania opieki lekarskiej; 2) badanie lekarskie: a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu, b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu, c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem; 3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, na wezwanie pielęgniarki - pomoc lekarska może być zapewniona przez lekarza dyżurującego w miejscu udzielania świadczeń; 4) całodobowa opieka pielęgniarska; 5) codzienny obchód pielęgniarski; 6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym; 7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym: a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

