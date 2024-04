Na podstawie art. 477 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział 1

Dane zbiorcze

1. Wybierano łącznie 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 6729 kandydatów zgłoszonych przez 5469 komitetów wyborczych, w tym w 412 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 28 990 776 osób, w tym 2951 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 15 078 833 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 071 733 wyborców, to jest 51,99 % uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 14 873 064, to jest 98,68 % ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 198 669, to jest 1,32 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 60 631, to jest 30,52% ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 136 954, to jest 68,94 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 1084, to jest 0,55 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2

Zbiorcze wyniki wyborów

1. Wybierano łącznie 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 2158 wójtów, burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 1432 wójtów,

b) 726 burmistrzów;

2) 319 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 32 wójtów,

b) 180 burmistrzów,

c) 107 prezydentów miast.

2. Wybrano łącznie 1728 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 1588 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 140 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3. Nie wybrano wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 749 gminach i miastach z następujących powodów:

1) nie przeprowadzono wyborów w 0 gminach i miastach, w których nie zarejestrowano żadnego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z czego:

a) w 0 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 0 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dokona rada gminy zgodnie z art. 482 § 2 Kodeksu wyborczego;

2) w 1 gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem.

Wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dokona rada gminy zgodnie z art. 482 § 4 Kodeksu wyborczego.

3) w 748 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 569 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 179 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

4. W obwieszczeniach komisarzy wyborczych zawarte są: nazwiska i imiona wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z oznaczeniami komitetów wyborczych, które zgłosiły ich kandydatury oraz nazwiska kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy uczestniczą w ponownym głosowaniu.

Rozdział 3

Wyniki wyborów

W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 rozdziału 2, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1. Województwo dolnośląskie:

1) Miasto Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski

2) Gmina Bolków, powiat jaworski

3) Gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski

4) Gmina Cieszków, powiat milicki

5) Gmina Czernica, powiat wrocławski

6) Gmina Góra, powiat górowski

7) Gmina Janowice Wielkie, powiat karkonoski

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski

9) Miasto Jelenia Góra

10) Gmina Jemielno, powiat górowski

11) Gmina Jeżów Sudecki, powiat karkonoski

12) Gmina Miejska Kamienna Góra, powiat kamiennogórski

13) Gmina Karpacz, powiat karkonoski

14) Gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski

15) Gmina Kostomłoty, powiat średzki

16) Miasto Legnica

17) Gmina Lubawka, powiat kamiennogórski

18) Gmina Marciszów, powiat kamiennogórski

19) Gmina Milicz, powiat milicki

20) Gmina Mirsk, powiat lwówecki

21) Gmina Niechlów, powiat górowski

22) Gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski

23) Gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki

24) Gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki

25) Miasto Oleśnica, powiat oleśnicki

26) Gmina Olszyna, powiat lubański

27) Miasto Oława, powiat oławski

28) Gmina Pęcław, powiat głogowski

29) Gmina Miejska Piechowice, powiat karkonoski

30) Miasto i Gmina Pieńsk, powiat zgorzelecki

31) Gmina Polkowice, powiat polkowicki

32) Gmina Przeworno, powiat strzeliński

33) Gmina Sobótka, powiat wrocławski

34) Gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki

35) Gmina Strzegom, powiat świdnicki

36) Gmina Sulików, powiat zgorzelecki

37) Miasto i Gmina Syców, powiat oleśnicki

38) Gmina Szczytna, powiat kłodzki

39) Miasto Szklarska Poręba, powiat karkonoski

40) Miasto i Gmina Ścinawa, powiat lubiński

41) Gmina Świdnica, powiat świdnicki

42) Gmina Miasto Świdnica, powiat świdnicki

43) Miasto Świebodzice, powiat świdnicki

44) Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, powiat lubański

45) Miasto Wrocław

46) Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski

47) Gmina Miejska Zawidów, powiat zgorzelecki

48) Gmina Zawonia, powiat trzebnicki

49) Gmina Miejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki

50) Miasto Złotoryja, powiat złotoryjski

51) Gmina Żórawina, powiat wrocławski

2. Województwo kujawsko-pomorskie:

1) Gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski

2) Gmina Białe Błota, powiat bydgoski

3) Gmina Chełmża, powiat toruński

4) Miasto Chełmża, powiat toruński

5) Miasto Ciechocinek, powiat aleksandrowski

6) Gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski

7) Gmina Dobrcz, powiat bydgoski

8) Gmina Dobre, powiat radziejowski

9) Gmina Gąsawa, powiat żniński

10) Gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski

11) Miasto Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński

12) Miasto i Gmina Górzno, powiat brodnicki

13) Miasto Inowrocław, powiat inowrocławski

14) Gmina Inowrocław, powiat inowrocławski

15) Gmina Izbica Kujawska, powiat włocławski

16) Gmina Janikowo, powiat inowrocławski

17) Gmina Kcynia, powiat nakielski

18) Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński

19) Miasto Lipno, powiat lipnowski

20) Gmina Lubicz, powiat toruński

21) Gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski

22) Gmina Osielsko, powiat bydgoski

23) Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski

24) Gmina Płużnica, powiat wąbrzeski

25) Gmina Raciążek, powiat aleksandrowski

26) Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki

27) Gmina Rypin, powiat rypiński

28) Gmina Sadki, powiat nakielski

29) Gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

30) Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski

31) Miasto Toruń

32) Gmina Warlubie, powiat świecki

33) Miasto Włocławek

34) Gmina Zławieś Wielka, powiat toruński

35) Gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski

3. Województwo lubelskie:

1) Gmina Adamów, powiat zamojski

2) Gmina Aleksandrów, powiat biłgorajski

3) Gmina Annopol, powiat kraśnicki

4) Gmina Baranów, powiat puławski

5) Gmina Bełżyce, powiat lubelski

6) Gmina Biała Podlaska, powiat bialski

7) Gmina Białopole, powiat chełmski

8) Miasto Biłgoraj, powiat biłgorajski

9) Gmina Biłgoraj, powiat biłgorajski

10) Gmina Bychawa, powiat lubelski

11) Gmina Chodel, powiat opolski

12) Gmina Cyców, powiat łęczyński

13) Gmina Czemierniki, powiat radzyński

14) Miasto Dęblin, powiat rycki

15) Gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski

16) Gmina Garbów, powiat lubelski

17) Gmina Godziszów, powiat janowski

18) Gmina Goraj, powiat biłgorajski

19) Gmina Gorzków, powiat krasnostawski

20) Gmina Grabowiec, powiat zamojski

21) Gmina Horodło, powiat hrubieszowski

22) Gmina Izbica, powiat krasnostawski

23) Gmina Janów Podlaski, powiat bialski

24) Gmina Jeziorzany, powiat lubartowski

25) Gmina Józefów nad Wisłą, powiat opolski

26) Gmina Karczmiska, powiat opolski

27) Gmina Kąkolewnica, powiat radzyński

28) Gmina Kock, powiat lubartowski

29) Miasto Krasnystaw, powiat krasnostawski

30) Gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski

31) Miasto Kraśnik, powiat kraśnicki

32) Gmina Lubartów, powiat lubartowski

33) Miasto Lubartów, powiat lubartowski

34) Gmina Łaszczów, powiat tomaszowski

35) Gmina Michów, powiat lubartowski

36) Miasto Międzyrzec Podlaski, powiat bialski

37) Gmina Modliborzyce, powiat janowski

38) Gmina Niemce, powiat lubelski

39) Gmina Ostrówek, powiat lubartowski

40) Gmina Jastków, powiat lubelski

41) Gmina Puchaczów, powiat łęczyński

42) Miasto Puławy, powiat puławski

43) Miasto Radzyń Podlaski, powiat radzyński

44) Gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński

45) Miasto Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski

46) Gmina Rokitno, powiat bialski

47) Gmina Sawin, powiat chełmski

48) Gmina Serokomla, powiat łukowski

49) Gmina Siedliszcze, powiat chełmski

50) Gmina Spiczyn, powiat łęczyński

51) Gmina Stary Brus, powiat włodawski

52) Gmina Stężyca, powiat rycki

53) Gmina Sułów, powiat zamojski

54) Gmina Szastarka, powiat kraśnicki

55) Gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski

56) Miasto Świdnik, powiat świdnicki

57) Gmina Tuczna, powiat bialski

58) Gmina Tyszowce, powiat tomaszowski

59) Gmina Ulhówek, powiat tomaszowski

60) Gmina Ułęż, powiat rycki

61) Gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski

62) Gmina Włodawa, powiat włodawski

63) Gmina Wola Uhruska, powiat włodawski

64) Gmina Wyryki, powiat włodawski

65) Gmina Zakrzew, powiat lubelski

66) Miasto Zamość

4. Województwo lubuskie:

1) Gmina Bobrowice, powiat krośnieński

2) Gmina Bogdaniec, powiat gorzowski

3) Gmina Bojadła, powiat zielonogórski

4) Gmina Brody, powiat żarski

5) Gmina Brzeźnica, powiat żagański

6) Gmina Dobiegniew, powiat strzelecko - drezdenecki

7) Gmina Drezdenko, powiat strzelecko - drezdenecki

8) Miasto Gorzów Wielkopolski

9) Gmina Jasień, powiat żarski

10) Gmina Krzeszyce, powiat sulęciński

11) Gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki

12) Gmina Niegosławice, powiat żagański

13) Miasto Nowa Sól, powiat nowosolski

14) Gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski

15) Gmina Pszczew, powiat międzyrzecki

16) Gmina Słubice, powiat słubicki

17) Gmina Szczaniec, powiat świebodziński

18) Gmina Świebodzin, powiat świebodziński

19) Gmina Trzciel, powiat międzyrzecki

20) Gmina Zabór, powiat zielonogórski

21) Miasto Zielona Góra

22) Miasto Żagań, powiat żagański

23) Miasto Żary, powiat żarski

5. Województwo łódzkie:

1) Miasto Bełchatów, powiat bełchatowski

2) Gmina Bielawy, powiat Łowicki

3) Gmina Bolimów, powiat Skierniewicki

4) Miasto Brzeziny, powiat brzeziński

5) Miasto Głowno, powiat zgierski

6) Miasto i Gmina Kiernozia, powiat Łowicki

7) Gmina Kleszczów, powiat bełchatowski

8) Gmina Konopnica, powiat wieluński

9) Gmina Krośniewice, powiat kutnowski

10) Gmina Ksawerów, powiat pabianicki

11) Gmina Kutno, powiat kutnowski

12) Gmina Lgota Wielka, powiat radomszczański

13) Gmina Ładzice, powiat radomszczański

14) Gmina Łanięta, powiat kutnowski

15) Gmina Łask, powiat łaski

16) Miasto Łęczyca, powiat Łęczycki

17) Gmina Łęczyca, powiat Łęczycki

18) Gmina Łowicz, powiat Łowicki

19) Miasto Łowicz, powiat Łowicki

20) Gmina Łubnice, powiat wieruszowski

21) Gmina Łyszkowice, powiat Łowicki

22) Gmina Masłowice, powiat radomszczański

23) Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski

24) Gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański

25) Gmina Opoczno, powiat opoczyński

26) Gmina Ostrówek, powiat wieluński

27) Miasto Ozorków, powiat zgierski

28) Gmina Ozorków, powiat zgierski

29) Gmina Piątek, powiat Łęczycki

30) Miasto Piotrków Trybunalski

31) Gmina Przedbórz, powiat radomszczański

32) Miasto Radomsko, powiat radomszczański

33) Gmina Rawa Mazowiecka, powiat Rawski

34) Gmina Ręczno, powiat piotrkowski

35) Gmina Rozprza, powiat piotrkowski

36) Gmina Siemkowice, powiat pajęczański

37) Miasto Sieradz, powiat sieradzki

38) Gmina Skierniewice, powiat Skierniewicki

39) Gmina Strzelce Wielkie, powiat pajęczański

40) Gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni

41) Gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański

42) Gmina Wieluń, powiat wieluński

43) Gmina Zapolice, powiat zduńskowolski

44) Gmina Zelów, powiat bełchatowski

45) Miasto Zgierz, powiat zgierski

46) Gmina Żychlin, powiat kutnowski

6. Województwo małopolskie:

1) Gmina Andrychów, powiat wadowicki

2) Gmina Biskupice, powiat wielicki

3) Gmina Bobowa, powiat gorlicki

4) Miasto Bochnia, powiat bocheński

5) Gmina Borzęcin, powiat brzeski

6) Gmina Charsznica, powiat miechowski

7) Miasto i Gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski

8) Gmina Czchów, powiat brzeski

9) Gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski

10) Gmina Gdów, powiat wielicki

11) Gmina Gromnik, powiat tarnowski

12) Gmina Jabłonka, powiat nowotarski

13) Gmina Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

15) Gmina Kęty, powiat oświęcimski

16) Gmina Kozłów, powiat miechowski

17) Miasto Kraków

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski

19) Gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki

20) Gmina Krzeszowice, powiat krakowski

21) Gmina Książ Wielki, powiat miechowski

22) Gmina Libiąż, powiat chrzanowski

23) Gmina Lipinki, powiat gorlicki

24) Gmina Liszki, powiat krakowski

25) Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski

26) Gmina Maków Podhalański, powiat suski

27) Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski

28) Gmina Myślenice, powiat myślenicki

29) Gmina Niepołomice, powiat wielicki

30) Miasto Nowy Targ, powiat nowotarski

31) Gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski

32) Gmina Olesno, powiat dąbrowski

33) Gmina Olkusz, powiat olkuski

34) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, powiat nowosądecki

35) Gmina Przeciszów, powiat oświęcimski

36) Gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski

37) Gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski

38) Gmina Radziemice, powiat proszowicki

39) Gmina Skała, powiat krakowski

40) Gmina Skawina, powiat krakowski

41) Gmina Słaboszów, powiat miechowski

42) Gmina Słomniki, powiat krakowski

43) Gmina Spytkowice, powiat nowotarski

44) Gmina Spytkowice, powiat wadowicki

45) Miasto i Gmina Szczawnica, powiat nowotarski

46) Gmina Szczucin, powiat dąbrowski

47) Gmina Szczurowa, powiat brzeski

48) Gmina Świątniki Górne, powiat krakowski

49) Miasto Tarnów

50) Gmina Trzyciąż, powiat olkuski

51) Gmina Wieliczka, powiat wielicki

52) Gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski

53) Gmina Wojnicz, powiat tarnowski

54) Miasto Zakopane, powiat tatrzański

55) Gmina Zator, powiat oświęcimski

56) Gmina Zawoja, powiat suski

57) Gmina Żabno, powiat tarnowski

7. Województwo mazowieckie:

1) Miasto i Gmina Bodzanów, powiat płocki

2) Gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski

3) Gmina Ceranów, powiat sokołowski

4) Gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki

5) Miasto i Gmina Chorzele, powiat przasnyski

6) Gmina Ciechanów, powiat ciechanowski

7) Gmina Dobre, powiat miński

8) Gmina Gielniów, powiat przysuski

9) Gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski

10) Gmina Gostynin, powiat gostyniński

11) Miasto Gostynin, powiat gostyniński

12) Gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński

13) Gmina i Miasto Grójec, powiat grójecki

14) Gmina Grudusk, powiat ciechanowski

15) Gmina Gzy, powiat pułtuski

16) Miasto i Gmina Iłża, powiat radomski

17) Gmina Jabłonna, powiat Legionowski

18) Gmina Jedlińsk, powiat radomski

19) Gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski

20) Gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki

21) Gmina Kałuszyn, powiat miński

22) Miasto Kobyłka, powiat wołomiński

23) Gmina Kołbiel, powiat otwocki

24) Gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński

25) Gmina Korytnica, powiat węgrowski

26) Gmina Kotuń, powiat siedlecki

27) Gmina Kowala, powiat radomski

28) Miasto i Gmina Kozienice, powiat kozienicki

29) Miasto Legionowo, powiat Legionowski

30) Gmina Leoncin, powiat nowodworski

31) Gmina Leszno, powiat Warszawski Zachodni

32) Gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski

33) Miasto i Gmina Lubowidz, powiat żuromiński

34) Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński

35) Gmina Łomianki, powiat Warszawski Zachodni

36) Gmina Magnuszew, powiat kozienicki

37) Gmina Mała Wieś, powiat płocki

38) Gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski

39) Miasto Marki, powiat wołomiński

40) Miasto Milanówek, powiat grodziski

41) Miasto Mława, powiat mławski

42) Gmina i Miasto Mogielnica, powiat grójecki

43) Gmina Mokobody, powiat siedlecki

44) Gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki

45) Gmina Nasielsk, powiat nowodworski

46) Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki

47) Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski

48) Miasto i Gmina Odrzywół, powiat przysuski

49) Gmina Olszanka, powiat łosicki

50) Gmina Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki

51) Miasto Ostrołęka

52) Miasto Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski

53) Gmina Pacyna, powiat gostyniński

54) Miasto Pionki, powiat radomski

55) Gmina Płońsk, powiat płoński

56) Gmina Potworów, powiat przysuski

57) Gmina Prażmów, powiat piaseczyński

58) Miasto Pruszków, powiat pruszkowski

59) Gmina i Miasto Przysucha, powiat przysuski

60) Gmina Pułtusk, powiat pułtuski

61) Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski

62) Gmina Raciąż, powiat płoński

63) Miasto Radom

64) Gmina Radziejowice, powiat żyrardowski

65) Gmina Radzymin, powiat wołomiński

66) Gmina Raszyn, powiat pruszkowski

67) Gmina Rusinów, powiat przysuski

68) Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski

69) Miasto Siedlce

70) Gmina Siemiątkowo, powiat żuromiński

71) Miasto i Gmina Skaryszew, powiat radomski

72) Gmina Sochaczew, powiat sochaczewski

73) Miasto Sochaczew, powiat sochaczewski

74) Miasto i Gmina Sochocin, powiat płoński

75) Miasto Sokołów Podlaski, powiat sokołowski

76) Miasto i Gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski

77) Gmina Stara Kornica, powiat łosicki

78) Gmina Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni

79) Gmina Sterdyń, powiat sokołowski

80) Gmina Stoczek, powiat węgrowski

81) Gmina Strzegowo, powiat mławski

82) Gmina Suchożebry, powiat siedlecki

83) Gmina Szczutowo, powiat sierpecki

84) Gmina Szreńsk, powiat mławski

85) Miasto i Gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

86) Gmina Tarczyn, powiat piaseczyński

87) Gmina Tłuszcz, powiat wołomiński

88) Gmina Trojanów, powiat garwoliński

89) Gmina Warka, powiat grójecki

90) Gmina Wąsewo, powiat ostrowski

91) Gmina Wierzbica, powiat radomski

92) Gmina Wierzbno, powiat węgrowski

93) Gmina Wiśniew, powiat siedlecki

94) Gmina Wołomin, powiat wołomiński

95) Gmina Wyszków, powiat wyszkowski

96) Gmina Zawidz, powiat sierpecki

97) Miasto Ząbki, powiat wołomiński

98) Gmina Żabia Wola, powiat grodziski

99) Gmina Żelechów, powiat garwoliński

100) Gmina i Miasto Żuromin, powiat żuromiński

8. Województwo opolskie:

1) Gmina Biała, powiat prudnicki

2) Gmina Brzeg, powiat brzeski

3) Gmina Głuchołazy, powiat nyski

4) Gmina Gogolin, powiat krapkowicki

5) Gmina Grodków, powiat brzeski

6) Gmina Kamiennik, powiat nyski

7) Miasto Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski

8) Gmina Krapkowice, powiat krapkowicki

9) Gmina Lubsza, powiat brzeski

10) Gmina Namysłów, powiat namysłowski

11) Gmina Olszanka, powiat brzeski

12) Gmina Otmuchów, powiat nyski

13) Gmina Pakosławice, powiat nyski

14) Gmina Praszka, powiat oleski

15) Gmina Prudnik, powiat prudnicki

16) Gmina Skarbimierz, powiat brzeski

17) Gmina Skoroszyce, powiat nyski

18) Gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki

19) Gmina Strzeleczki, powiat krapkowicki

20) Gmina Tarnów Opolski, powiat opolski

21) Gmina Tułowice, powiat opolski

22) Gmina Wilków, powiat namysłowski

23) Gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki

9. Województwo podkarpackie:

1) Gmina Baligród, powiat leski

2) Miasto i Gmina Bircza, powiat przemyski

3) Gmina Brzyska, powiat jasielski

4) Gmina Czarna, powiat bieszczadzki

5) Gmina Czermin, powiat mielecki

6) Miasto Dębica, powiat dębicki

7) Gmina Domaradz, powiat brzozowski

8) Gmina Dukla, powiat krośnieński

9) Gmina Dydnia, powiat brzozowski

10) Miasto Dynów, powiat rzeszowski

11) Gmina Dzikowiec, powiat kolbuszowski

12) Gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski

13) Miasto Jarosław, powiat jarosławski

14) Miasto Jasło, powiat jasielski

15) Gmina Jeżowe, powiat niżański

16) Miasto i Gmina Kańczuga, powiat przeworski

17) Gmina Kołaczyce, powiat jasielski

18) Gmina Krasiczyn, powiat przemyski

19) Gmina Krasne, powiat rzeszowski

20) Miasto Lubaczów, powiat lubaczowski

21) Gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki

22) Miasto Łańcut, powiat łańcucki

23) Gmina Łańcut, powiat łańcucki

24) Gmina Medyka, powiat przemyski

25) Gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński

26) Gmina Mielec, powiat mielecki

27) Gmina Miejska Mielec, powiat mielecki

28) Gmina Niebylec, powiat strzyżowski

29) Gmina Nisko, powiat niżański

30) Gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski

31) Miasto i Gmina Oleszyce, powiat lubaczowski

32) Gmina Osiek Jasielski, powiat jasielski

33) Gmina Pilzno, powiat dębicki

34) Gmina Solina, powiat leski

35) Miasto i Gmina Pruchnik, powiat jarosławski

36) Gmina Przecław, powiat mielecki

37) Gmina Przemyśl, powiat przemyski

38) Miasto Przemyśl

39) Gmina Radomyśl Wielki, powiat mielecki

40) Gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański

41) Miasto Rzeszów

42) Miasto Sanok, powiat sanocki

43) Miasto i Gmina Sieniawa, powiat przeworski

44) Miasto Tarnobrzeg

45) Gmina Tyczyn, powiat rzeszowski

46) Gmina Ulanów, powiat niżański

47) Gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki

48) Gmina Żyraków, powiat dębicki

10. Województwo podlaskie:

1) Miasto Augustów, powiat augustowski

2) Gmina Białowieża, powiat hajnowski

3) Miasto Bielsk Podlaski, powiat bielski

4) Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski

5) Gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

6) Gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki

7) Miasto Grajewo, powiat grajewski

8) Miasto Hajnówka, powiat hajnowski

9) Gmina Janów, powiat sokólski

10) Gmina Kleszczele, powiat hajnowski

11) Gmina Knyszyn, powiat moniecki

12) Gmina Korycin, powiat sokólski

13) Gmina Lipsk, powiat augustowski

14) Gmina Mały Płock, powiat kolneński

15) Gmina Milejczyce, powiat siemiatycki

16) Gmina Narew, powiat hajnowski

17) Gmina Sejny, powiat sejneński

18) Miasto Sejny, powiat sejneński

19) Gmina Suraż, powiat białostocki

20) Miasto Suwałki

21) Gmina Szudziałowo, powiat sokólski

22) Gmina Szumowo, powiat zambrowski

23) Gmina Trzcianne, powiat moniecki

24) Gmina Wąsosz, powiat grajewski

25) Gmina Wizna, powiat łomżyński

26) Gmina Zabłudów, powiat białostocki

27) Miasto Zambrów, powiat zambrowski

28) Gmina Zawady, powiat białostocki

29) Gmina Zbójna, powiat łomżyński

11. Województwo pomorskie:

1) Gmina Bytów, powiat bytowski

2) Gmina Choczewo, powiat wejherowski

3) Gmina Czarna Woda, powiat starogardzki

4) Gmina Czarne, powiat człuchowski

5) Gmina Czersk, powiat chojnicki

6) Gmina Damnica, powiat słupski

7) Gmina Debrzno, powiat człuchowski

8) Gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski

9) Miasto Gdynia

10) Gmina Jastarnia, powiat pucki

11) Gmina Kartuzy, powiat kartuski

12) Gmina Kolbudy, powiat gdański

13) Gmina Kołczygłowy, powiat bytowski

14) Gmina Kosakowo, powiat pucki

15) Miasto Kościerzyna, powiat kościerski

16) Miasto Kwidzyn, powiat kwidzyński

17) Gmina Luzino, powiat wejherowski

18) Miasto Łeba, powiat lęborski

19) Gmina Łęczyce, powiat wejherowski

20) Miasto Malbork, powiat malborski

21) Gmina Miastko, powiat bytowski

22) Gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski

23) Gmina Osieczna, powiat starogardzki

24) Gmina Parchowo, powiat bytowski

25) Gmina Prabuty, powiat kwidzyński

26) Gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański

27) Gmina Przechlewo, powiat człuchowski

28) Gmina Puck, powiat pucki

29) Gmina Miasto Reda, powiat wejherowski

30) Gmina Sierakowice, powiat kartuski

31) Miasto Słupsk

32) Gmina Stara Kiszewa, powiat kościerski

33) Gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki

34) Gmina Stary Dzierzgoń, powiat sztumski

35) Gmina Stary Targ, powiat sztumski

36) Gmina Stężyca, powiat kartuski

37) Gmina Suchy Dąb, powiat gdański

38) Gmina Szemud, powiat wejherowski

39) Miasto Tczew, powiat tczewski

40) Gmina Ustka, powiat słupski

41) Gmina Miasta Wejherowa, powiat wejherowski

12. Województwo śląskie:

1) Miasto Będzin, powiat będziński

2) Miasto Bielsko-Biała

3) Miasto i Gmina Blachownia, powiat częstochowski

4) Gmina Bobrowniki, powiat będziński

5) Gmina Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński

6) Miasto Cieszyn, powiat Cieszyński

7) Gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki

8) Miasto Częstochowa

9) Gmina Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski

10) Gmina Gierałtowice, powiat gliwicki

11) Miasto Gliwice

12) Gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat Pszczyński

13) Miasto Imielin, powiat bieruńsko-lędziński

14) Gmina Istebna, powiat Cieszyński

15) Miasto Jastrzębie-Zdrój

16) Miasto Jaworzno

17) Gmina Jeleśnia, powiat Żywiecki

18) Miasto Knurów, powiat gliwicki

19) Gmina Kobiór, powiat Pszczyński

20) Gmina Kochanowice, powiat lubliniecki

21) Gmina Konopiska, powiat częstochowski

22) Gmina Kornowac, powiat raciborski

23) Gmina Krupski Młyn, powiat tarnogórski

24) Gmina Kruszyna, powiat częstochowski

25) Gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski

26) Gmina Lelów, powiat częstochowski

27) Miasto Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński

28) Gmina Lyski, powiat rybnicki

29) Gmina Łazy, powiat zawierciański

30) Gmina Łodygowice, powiat Żywiecki

31) Gmina Marklowice, powiat wodzisławski

32) Miasto Miasteczko Śląskie, powiat tarnogórski

33) Gmina Milówka, powiat Żywiecki

34) Gmina Mykanów, powiat częstochowski

35) Miasto Mysłowice

36) Miasto Myszków, powiat myszkowski

37) Gmina Nędza, powiat raciborski

38) Gmina Niegowa, powiat myszkowski

39) Gmina Opatów, powiat kłobucki

40) Miasto Orzesze, powiat mikołowski

41) Gmina Panki, powiat kłobucki

42) Gmina Pawłowice, powiat Pszczyński

43) Gmina Poczesna, powiat częstochowski

44) Gmina Poraj, powiat myszkowski

45) Miasto Racibórz, powiat raciborski

46) Gmina Rajcza, powiat Żywiecki

47) Gmina Rędziny, powiat częstochowski

48) Miasto Ruda Śląska

49) Miasto Rybnik

50) Miasto Siemianowice Śląskie

51) Miasto Świętochłowice

52) Gmina Świnna, powiat Żywiecki

53) Gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski

54) Miasto Tychy

55) Miasto Ustroń, powiat Cieszyński

56) Gmina Wilamowice, powiat Bielski

57) Miasto Wodzisław Śląski, powiat wodzisławski

58) Gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki

59) Miasto Zabrze

60) Gmina Zawiercie, powiat zawierciański

61) Gmina Zebrzydowice, powiat Cieszyński

62) Miasto i Gmina Żarki, powiat myszkowski

63) Gmina Żarnowiec, powiat zawierciański

64) Miasto Żywiec, powiat Żywiecki

13. Województwo świętokrzyskie:

1) Miasto i Gmina Busko-Zdrój, powiat buski

2) Gmina Czarnocin, powiat kazimierski

3) Gmina Łączna, powiat skarżyski

4) Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski

5) Miasto Kielce

6) Miasto i Gmina Łagów, powiat kielecki

7) Gmina Łoniów, powiat sandomierski

8) Miasto i Gmina Łopuszno, powiat kielecki

9) Miasto i Gmina Małogoszcz, powiat jędrzejowski

10) Gmina Nagłowice, powiat jędrzejowski

11) Miasto i Gmina Ożarów, powiat opatowski

12) Miasto i Gmina Piekoszów, powiat kielecki

13) Miasto i Gmina Pińczów, powiat pińczowski

14) Miasto i Gmina Radoszyce, powiat konecki

15) Gmina Samborzec, powiat sandomierski

16) Miasto Sandomierz, powiat sandomierski

17) Gmina Secemin, powiat włoszczowski

18) Miasto Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski

19) Gmina Smyków, powiat konecki

20) Gmina Solec-Zdrój, powiat buski

21) Miasto i Gmina Staszów, powiat staszowski

22) Miasto i Gmina Stąporków, powiat konecki

23) Gmina Strawczyn, powiat kielecki

24) Miasto i Gmina Suchedniów, powiat skarżyski

25) Miasto i Gmina Wąchock, powiat starachowicki

26) Gmina Wilczyce, powiat sandomierski

27) Gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski

28) Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

29) Gmina Złota, powiat pińczowski

14. Województwo warmińsko-mazurskie:

1) Gmina Barczewo, powiat olsztyński

2) Miasto Bartoszyce, powiat bartoszycki

3) Gmina Biała Piska, powiat piski

4) Gmina Bisztynek, powiat bartoszycki

5) Gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński

6) Gmina Dubeninki, powiat gołdapski

7) Miasto Elbląg

8) Gmina Ełk, powiat ełcki

9) Miasto Giżycko, powiat giżycki

10) Gmina Godkowo, powiat elbląski

11) Gmina Gołdap, powiat gołdapski

12) Miasto Iława, powiat iławski

13) Gmina Janowo, powiat nidzicki

14) Gmina Jeziorany, powiat olsztyński

15) Gmina Kalinowo, powiat ełcki

16) Miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński

17) Gmina Kisielice, powiat iławski

18) Gmina Kiwity, powiat lidzbarski

19) Gmina Kolno, powiat olsztyński

20) Gmina Kozłowo, powiat nidzicki

21) Gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski

22) Gmina Lubomino, powiat lidzbarski

23) Gmina Milejewo, powiat elbląski

24) Gmina Miłakowo, powiat ostródzki

25) Gmina Morąg, powiat ostródzki

26) Miasto Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski

27) Gmina Olecko, powiat olecki

28) Miasto Olsztyn

29) Miasto Ostróda, powiat ostródzki

30) Gmina Pisz, powiat piski

31) Gmina Sorkwity, powiat mrągowski

32) Gmina Stare Juchy, powiat ełcki

33) Gmina Susz, powiat iławski

34) Miasto Szczytno, powiat szczycieński

35) Gmina Świętajno, powiat olecki

36) Gmina Wieliczki, powiat olecki

37) Gmina Wydminy, powiat giżycki

15. Województwo wielkopolskie:

1) Gmina Babiak, powiat kolski

2) Gmina Bojanowo, powiat rawicki

3) Gmina Brzeziny, powiat kaliski

4) Gmina Chodów, powiat kolski

5) Miasto Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki

6) Gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki

7) Gmina Dopiewo, powiat poznański

8) Miasto i Gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki

9) Gmina Gołuchów, powiat pleszewski

10) Gmina Jarocin, powiat jarociński

11) Gmina Kleczew, powiat koniński

12) Gmina Komorniki, powiat poznański

13) Miasto Konin

14) Gmina Miejska Kościan, powiat kościański

15) Gmina Kotlin, powiat jarociński

16) Miasto i Gmina Kórnik, powiat poznański

17) Gmina Kraszewice, powiat ostrzeszowski

18) Miasto i Gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński

19) Gmina Krzywiń, powiat kościański

20) Gmina Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki

21) Gmina Kuślin, powiat nowotomyski

22) Gmina Łobżenica, powiat pilski

23) Gmina Malanów, powiat turecki

24) Gmina Obrzycko, powiat szamotulski

25) Gmina i Miasto Odolanów, powiat ostrowski

26) Gmina Okonek, powiat złotowski

27) Miasto i Gmina Ostroróg, powiat szamotulski

28) Miasto Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski

29) Miasto i Gmina Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski

30) Miasto Piła, powiat pilski

31) Gmina Pniewy, powiat szamotulski

32) Gmina Pogorzela, powiat gostyński

33) Miasto Poznań

34) Gmina Przedecz, powiat kolski

35) Gmina Przykona, powiat turecki

36) Gmina Ryczywół, powiat obornicki

37) Gmina Sieraków, powiat międzychodzki

38) Gmina Słupca, powiat słupecki

39) Gmina Sompolno, powiat koniński

40) Gmina Stare Miasto, powiat koniński

41) Gmina Suchy Las, powiat poznański

42) Miasto i Gmina Szamocin, powiat chodzieski

43) Miasto i Gmina Szamotuły, powiat szamotulski

44) Gmina Ślesin, powiat koniński

45) Gmina Śrem, powiat śremski

46) Gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki

47) Gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński

48) Gmina Tuliszków, powiat turecki

49) Gmina Miejska Turek, powiat turecki

50) Gmina i Miasto Ujście, powiat pilski

51) Miasto Wągrowiec, powiat wągrowiecki

52) Gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki

53) Gmina i Miasto Witkowo, powiat gnieźnieński

54) Gmina Włoszakowice, powiat leszczyński

55) Gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński

56) Gmina Września, powiat wrzesiński

57) Gmina Wyrzysk, powiat pilski

58) Gmina Zaniemyśl, powiat średzki

59) Gmina Zduny, powiat krotoszyński

60) Miasto Złotów, powiat złotowski

16. Województwo zachodniopomorskie:

1) Gmina Barlinek, powiat myśliborski

2) Gmina Barwice, powiat szczecinecki

3) Gmina Białogard, powiat białogardzki

4) Miasto Białogard, powiat białogardzki

5) Gmina Bierzwnik, powiat choszczeński

6) Gmina Biesiekierz, powiat koszaliński

7) Gmina Chociwel, powiat stargardzki

8) Gmina Chojna, powiat gryfiński

9) Gmina Choszczno, powiat choszczeński

10) Gmina Czaplinek, powiat drawski

11) Gmina Człopa, powiat wałecki

12) Gmina Dębno, powiat myśliborski

13) Gmina Dobra (Szczecińska), powiat policki

14) Gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski

15) Gmina Goleniów, powiat goleniowski

16) Gmina Gościno, powiat kołobrzeski

17) Gmina Gryfice, powiat gryficki

18) Gmina Gryfino, powiat gryfiński

19) Gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski

20) Gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski

21) Miasto Koszalin

22) Gmina Malechowo, powiat sławieński

23) Gmina Maszewo, powiat goleniowski

24) Gmina Mieszkowice, powiat gryfiński

25) Gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski

26) Gmina Płoty, powiat gryficki

27) Gmina Police, powiat policki

28) Gmina Połczyn-Zdrój, powiat świdwiński

29) Gmina Przelewice, powiat pyrzycki

30) Gmina Przybiernów, powiat goleniowski

31) Gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki

32) Gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski

33) Gmina Stargard, powiat stargardzki

34) Gmina Suchań, powiat stargardzki

35) Miasto Szczecinek, powiat szczecinecki

36) Miasto Świdwin, powiat świdwiński

37) Gmina Trzebiatów, powiat gryficki

38) Gmina Tychowo, powiat białogardzki

39) Gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski